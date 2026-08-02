Randal Willars y Emilio Treviño obtienen la medalla de oro desde la plataforma de 10 m en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los clavadistas mexicanos competirán más tarde en la prueba individual, donde buscarán su segunda presea en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

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Los clavadistas mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño cumplieron con los pronósticos y ganaron la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados al conseguir una marca de 437.82 puntos.

Ambos saltadores todavía tendrán competencia durante esta misma mañana en la prueba individual, la cual comenzará a partir de las 9:25 horas (tiempo del centro de México).

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Desarrollo de la competencia

Randall Willars y Emilio Treviño se consolidan en lo más alto del podio de Santo Domingo 2026. (REUTERS/Jeremy Lee)

Los clavadistas mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño dominaron la competencia de principio a fin en la final de plataforma de 10 metros sincronizados.

Desde el primer salto, la dupla mexicana mostró su poderío y su condición de favoritos, marcando diferencia sobre el resto de los equipos. Willars y Treviño ejecutaron sus rutinas con precisión, logrando una sincronización y ejecución que les permitió recibir calificaciones de nueve puntos en par de rondas, tanto en sincronización como en la ejecución de sus clavados, alcanzando un nivel de saltos de calidad olímpica.

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A lo largo de la prueba, los mexicanos mantuvieron la constancia y no dejaron dudas sobre su superioridad. En cada salto, aumentaron la distancia respecto a sus rivales y reafirmaron su dominio en la fosa.

Su mejor ejecución se reflejó en el marcador final, donde obtuvieron una puntuación total de 437.82 puntos, cifra que les aseguró la medalla de oro y confirmó las expectativas previas a la competencia.

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La medalla de plata quedó en manos de la dupla cubana integrada por Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, quienes sumaron 382.86 puntos.

Los representantes de Cuba mantuvieron un nivel sólido durante la competencia, pero no lograron acercarse al desempeño de los mexicanos.

Por su parte, el bronce fue para los colombianos Sebastián Villa y Alejandro Solarte, quienes completaron el podio tras una serie de saltos que les permitieron destacarse sobre otras parejas participantes, sumando un total de 366.96 unidades.

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República Dominicana y Venezuela se quedaron sin posibilidad de obtener una presea.

El resultado fortalece la presencia de México en los clavados a nivel internacional y destaca el trabajo de Willars y Treviño como una de las parejas más consistentes y exitosas de la disciplina.

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México continúa con su poderío en clavados

El mexicano Osmar Olvera celebra tras ganar la medalla de oro del trampolín de 1 metros de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el jueves 30 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

Los clavados representan una de las disciplinas más exitosas para México en el ámbito internacional. A lo largo de la historia, los atletas mexicanos han conseguido una destacada cantidad de medallas en Juegos Olímpicos y otras justas, consolidando una tradición que coloca al país entre los protagonistas de este deporte.

Esta fortaleza se refleja nuevamente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde la delegación mexicana ha obtenido todas las medallas de oro disputadas en las pruebas de clavados hasta el momento.

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A falta de dos competencias por disputarse este domingo, la expectativa es que la racha de victorias continúe y los saltadores mexicanos cierren su participación con un saldo perfecto.

Otra cosa a destacar es el hecho que para esta edición, México se dio al lujo de no poner a competir a las gemelas Cueva y a Gaby Agúndez, para darle su lugar a otros atletas como Rut Páez y Zyanya Parra para que adquieran mayor experiencia internacional.

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El dominio mexicano en la fosa es resultado de años de trabajo en la detección de talentos, desarrollo de infraestructura y una amplia experiencia técnica, factores que han permitido mantenerse en la élite de la disciplina.