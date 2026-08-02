Adiós a las manchas amarillas en las axilas: el remedio casero con vinagre que sí funciona

No todo el sudor es igual: las glándulas de las axilas producen una secreción distinta a la del resto del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre blanco puede eliminar las manchas amarillas de las axilas porque su ácido acético —el compuesto que le da su olor característico y su acidez— rompe los complejos químicos que forman las sales de aluminio de los antitranspirantes al reaccionar con las proteínas del sudor.

El remedio se aplica en casa con un producto que se consigue en cualquier tiendita o mercado de México: basta diluirlo en agua, aplicarlo sobre la prenda y dejar actuar antes del lavado normal.

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El jabón convencional no siempre es suficiente para eliminar cierto tipo de manchas en la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sudor no mancha solo: la reacción química que mancha de amarillo las playeras

El sudor puro es incoloro. La mancha amarilla no la produce la transpiración por sí sola, sino una reacción entre tres elementos: las sales de aluminio presentes en la mayoría de los antitranspirantes, las proteínas y aminoácidos del sudor, y el calor corporal de la axila, que ronda entre 35 y 37 grados centígrados.

Las glándulas apocrinas (ubicadas principalmente en las axilas) producen un sudor viscoso rico en grasas y proteínas, distinto al sudor acuoso que regula la temperatura corporal.

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El calor corporal de la axila, que ronda los 35 y 37 grados centígrados, acelera la reacción química que forma las manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio publicado en The Journal of Physiological Sciences y disponible en la plataforma PubMed Central, el sudor tiene hasta 26 tipos distintos de aminoácidos.

Cuando esos componentes entran en contacto con las sales de los antitranspirantes se forma un gel que se adhiere a las fibras de la ropa.

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Cada lavado que no elimina ese gel lo deja más incrustado en la tela. Con el tiempo, el residuo de aluminio se mezcla con las grasas y proteínas del sudor y el color amarillo se vuelve más intenso y difícil de quitar.

El sudor contiene hasta 26 tipos distintos de aminoácidos, según The Journal of Physiological Sciences. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido del vinagre disuelve lo que el jabón no puede

El vinagre blanco comercial es, en esencia, agua con una pequeña concentración de ácido acético. Esa acidez es lo que lo hace útil contra las manchas de axila.

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Estudiantes de la UNAM, a través de investigaciones académicas disponibles en la plataforma Studocu analizaron vinagre blanco comercial conforme al catálogo oficial que fija los estándares de calidad para sustancias de uso común en México (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos) y confirmaron que el producto de venta habitual contiene entre 5.7% y 6.3% de ácido acético.

El vinagre blanco es ingrediente doméstico accesibles y económicos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa concentración es suficiente para disolver las sales de aluminio que el jabón normal no puede eliminar.

El ácido del vinagre rompe la unión entre esas sales y las fibras de la tela, de modo que la mancha se suelta y puede retirarse con el lavado.

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Cómo aplicar el vinagre blanco en casa

Especialistas en limpieza textil señalan que el procedimiento solo requiere vinagre blanco, agua y un recipiente.

Se mezclan partes iguales de ambos líquidos, se vierte la solución directamente sobre la zona manchada de la prenda y se deja actuar al menos 15 minutos.

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El vinagre tiene acidez que lo que lo hace eficaz contra residuos minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después se lava la prenda de forma habitual en la lavadora con agua fría, que evita que la mancha se fije aún más.

Para manchas muy resistentes, los especialistas recomiendan dejar la prenda en remojo en la mezcla de vinagre y agua hasta 30 minutos antes del lavado.

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El vinagre blanco es seguro para la mayoría de los tejidos si se siguen las indicaciones de la etiqueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco es seguro para la mayoría de los tejidos, siempre que se sigan las indicaciones de la etiqueta de la prenda.

Vinagre para limpieza casera: advertencias y usos correctos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) —organismos federales de Estados Unidos que establecen estándares de salud y seguridad doméstica advierten que el vinagre no es un desinfectante aprobado.

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Elimina manchas y neutraliza olores, pero no sustituye a los productos de desinfección sanitaria.

Mezclar vinagre con cloro o lejía produce vapores tóxicos, según advierten los CDC y la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco debe mezclarse con cloro o lejía: la combinación produce vapores tóxicos.

Aplicarlo sobre seda o lana requiere prueba previa en una zona oculta de la prenda.