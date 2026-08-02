Yanet García habla sobre la maternidad: quiere congelar sus óvulos, pero no quiere sentir presión por tener hijos

Yanet García habló sobre la maternidad y de congelar sus óvulos en la LCDFM (Captura/La Casa de los Famosos México)

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La conductora y modelo Yanet García habló con total sinceridad sobre uno de los temas más personales de su vida: la maternidad. Durante una conversación con Memo Schutz y Ximena Herrera en La Casa de Los Famosos México, la también influencer explicó que, aunque le gustaría convertirse en madre algún día, no considera que tener hijos sea una prioridad en este momento y aseguró que no quiere vivir bajo la presión social o biológica de hacerlo.

En la charla, Yanet reveló que uno de sus planes para este año es congelar sus óvulos, una decisión que considera una alternativa para mantener abiertas sus opciones en el futuro.

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“A mí sí me gustaría congelar los óvulos. De hecho, es algo que sí quiero hacer este año, por si acaso”, comentó.

La llamada “Chica del Clima” explicó que esta decisión no responde a una urgencia por convertirse en madre, sino a la tranquilidad de saber que podría tener esa posibilidad más adelante, sin sentirse presionada por el paso del tiempo.

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Yanet García no quiere que la maternidad sea una obligación

Yanet García no quiere sentir la presión de ser mamá (Infobae/Jenifer Nava)

Durante la conversación, Yanet dejó claro que no comparte la idea de que exista una edad determinada para tener hijos o que las mujeres deban cumplir con ciertas expectativas sociales.

“No quiero tener esta presión de: ‘Ya tienes que tener hijos’. No”, expresó.

La conductora explicó que, si en algún momento encuentra a una pareja con la que pueda construir una relación sólida y formar una familia, estará feliz de hacerlo.

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“Si yo encuentro una pareja con la que pueda formar una familia y podamos los dos echarnos para adelante, increíble. Me encantaría. Si se da, bien, pero si no se da, también voy a estar bien”, afirmó.

Sus declaraciones reflejan una postura cada vez más común entre muchas mujeres que priorizan su bienestar emocional, sus proyectos personales y su estabilidad antes de tomar la decisión de convertirse en madres.

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Sus sueños y proyectos están primero

(IG: @iamyanetgarcia)

Durante la plática, Memo Schutz resumió su postura al señalar que la maternidad simplemente no representa una prioridad en esta etapa de su vida.

“Entonces no es una prioridad”, comentó el conductor.

Yanet coincidió con esa idea y explicó que actualmente su enfoque está en cumplir metas personales, disfrutar de su familia y continuar creciendo profesionalmente.

“Yo sí quiero cumplir mis sueños, disfrutar la vida, viajar con mi familia, disfrutar. Y si esa parte se da, bienvenido”, señaló.

Por su parte, Ximena Herrera respaldó completamente la postura de Yanet, destacando que ninguna mujer debería sentirse obligada a tomar una decisión tan importante únicamente por presión externa.

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Una decisión cada vez más frecuente

En los últimos años, congelar óvulos se ha convertido en una alternativa para muchas mujeres que desean preservar su fertilidad mientras continúan desarrollando su carrera profesional, buscan estabilidad económica o esperan encontrar a la pareja adecuada.

La decisión de Yanet García se suma a la de diversas figuras públicas que han compartido abiertamente su experiencia con este procedimiento, contribuyendo a normalizar una conversación que durante mucho tiempo fue considerada un tema privado.

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Más allá de hablar sobre medicina reproductiva, la conductora aprovechó el espacio para enviar un mensaje de libertad respecto a la maternidad: cada mujer puede decidir cuándo, cómo o incluso si desea tener hijos.

Con estas declaraciones, Yanet García dejó claro que no descarta convertirse en madre, pero tampoco permitirá que esa posibilidad defina sus tiempos o sus decisiones de vida.

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