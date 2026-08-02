México disputará la medalla de oro en el basquetbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Las rivales de las mexicanas en el duelo por subirse a lo más alto del podio serán las puertorrriqueñas (@mexbasquet)

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La Selección Mexicana de Básquetbol Femenino aseguró su boleto a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras imponerse en las semifinales a Panamá con un resultado a favor de 59-56.

Desarrollo del encuentro

México venció en un juego cerrado a Panamá. (@mexbasquet)

México y Panamá iniciaron el encuentro con mucha paridad en la duela, donde ambos equipos mantuvieron un intercambio constante de canastas durante los primeros minutos, lo que mantuvo el marcador muy cerrado en el primer cuarto a favor del tricolor con una ligera ventaja de 15-14.

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En el segundo cuarto, la quinteta realizó ajustes importantes en la defensa. Gracias a ese esfuerzo, México logró contener los embates del equipo canalero y dominar el parcial 13-11, lo cual les permitió irse al descanso con el marcador inclinado a su favor.

Tras regresar del vestidor, la selección mexicana mostró su mejor versión ofensiva del partido. Durante el tercer cuarto, México impuso el ritmo y consiguió un contundente 21-17, lo que amplió la distancia en el marcador global.

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En el último periodo, Panamá presionó y se llevó ese parcial por 14-10. Sin embargo, México logró mantener la ventaja conseguida en los cuartos anteriores y aseguró el triunfo definitivo.

El marcador final quedó 59-56 a favor de México, resultado que le permitió avanzar para disputar la medalla de oro, donde se medirán ante Puerto Rico, mientras que los canaleros pelearán por el bronce frente a República Dominicana.

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El camino invicto hacia la final

Las mexicanas quieren cantar el himno mexicano en la próxima final. (IG Conade)

La Selección Mexicana de Basquetbol femenil dejó claro su dominio durante la fase de grupos al cerrar con un récord perfecto de 3-0. El equipo inició su participación con una victoria sólida ante El Salvador, imponiéndose 62-46 y mostrando un juego ordenado tanto en defensa como en ataque.

En su segundo compromiso, México enfrentó a las anfitrionas de República Dominicana y repitió la dosis. Con un marcador de 73-46, las mexicanas controlaron el ritmo del partido de principio a fin y neutralizaron las principales armas ofensivas del equipo local.

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El último duelo de la primera fase fue aún más contundente, donde la selección mexicana superó ampliamente a Trinidad y Tobago con un marcador de 85-25, lo que reflejó la diferencia de nivel entre ambos equipos.

Con estos resultados, México avanzó a la semifinal como líder invicto de su grupo, consolidando su hegemonía sobre sus rivales en el torneo.

Ya en las semifinales, en un juego mucho más cerrado a los que había tenido que enfrentar el seleccionado tricolor en fase de grupos, lograron derrotar a Panamá para asegurar su boleto al encuentro por la medalla de oro.

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Cuándo se disputará el encuentro por el oro

Descubre dónde puedes sintonizar el encuentro. (Instagram: @mexbasquet)

México y Puerto Rico se enfrentarán este domingo 2 de agosto a las 18:30 (tiempo del centro de México), donde ambos equipos buscarán subirse a lo más alto del podio.

Por su parte, Panamá y República Dominicana se verán las caras a las 16:30 para disputar el encuentro por la medalla de bronce.

Los juegos podrán seguirse a través de las pantallas de Claro Sports, AYM Sports, Azteca Deportes Network, Centro Caribe Sports e Imagen Televisión.