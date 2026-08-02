De reclutar exmilitares colombianos a dirigir ataques con drones: el rol de “Poncho la Quiringua” frente al Cártel de Los Reyes

El Departamento de Estado de EEUU ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien ofreciera información que permitiera su captura. Foto: Defensa

Guardar

Alfonso Fernández Mallagón, alias “Poncho la Quinringua”, fue detenido en un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), en el municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán, en medio de narcobloqueos con los que intentaron impedir su aseguramiento.

El hombre es identificado como líder del Cártel de Los Reyes, un grupo criminal perteneciente a Cárteles Unidos, una célula compuesta por la alianza de diversos cárteles que conforman una misma estructura, y entre los que se encuentran el de Los Reyes y el de Tepalcatepec.

PUBLICIDAD

Esta alianza comentó para evitar la incursión de cárteles más grandes y organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que llevó a diversas células a unirse para evitar que tomarán el control del estado.

De acuerdo con la Defensa, el Cártel de Los Reyes mantiene presencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, en Michoacán.

PUBLICIDAD

Relacionado con ataques con drones contra militares

Foto: Facebook/mexicoserifa

Las actividades delictivas a las que se le vincula a “Poncho la Quiringua” son con delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico. Dentro de la alianza que mantenía con Cárteles Unidos, Alfonso Fernández Mallagón se desempeñaba como colaborador cercano de Juan José Farías, alias “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec.

Las autoridades señalan a “Poncho la Quiringua” como responsable de los ataques con drones contra militares ocurridos el 19 de enero de 2025 en Cotija y del 15 de junio y 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona, en el mismo estado.

PUBLICIDAD

EEUU ofrecía una recompensa de hasta 5 mdd por su captura

Desde agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta por 5 millones de dólares por información que permitiera la captura de Alfonso Fernández Magallón.

Las investigaciones en contra del Cártel de Los Reyes y de Cárteles Unidos en EEUU comenzaron en 2019 en Knoxville, Tennessee, derivado de un accidente automovilístico que reveló un cargamento de metanfetamina y derivó en el cateo a un domicilio de Georgia, donde fueron asegurados metanfetamina, pastillas de fentanilo y heroína.

PUBLICIDAD

El embajador de Estados Unidos en México destacó la captura de Alfonso 'N', líder del Cártel de los Reyes. Crédito: X / @USAmbMex

De acuerdo con las autoridades de ese país, las investigaciones permitieron identificar a Cárteles Unidos, específicamente a Fernández Magallón como responsable del tráfico de sustancias controladas desde décadas atrás, así como su control de pistas de aterrizaje de aviones para transportar cocaína desde Colombia y hasta Michoacán.

En julio de 2023 fue acusado en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, y fue hasta agosto de 2025 que el Departamento del Tesoro de EEUU emitió sanciones en su contra por su relación con Cárteles Unidos.

PUBLICIDAD

Durante el anuncio, las autoridades estadounidenses señalaron a “Poncho la Quiringua” por sus actividades de reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia para la organización criminal con el objetivo de enfrentar al CJNG.

Líder del Cártel de Los Reyes fue detenido junto a dos hombres: acción provocó narcobloqueos

En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales

Durante su captura, Fernández Magallón fue localizado junto a dos personas más en la localidad de Imbarácuaro y en posesión de armamento, municiones diversas y droga.

PUBLICIDAD

Luego de su arresto, se registraron 6 bloqueos carreteros en el estado con el objetivo de impedir su traslado, pero estos fueron desactivados.

Tanto el líder criminal como sus acompañantes y los objetos asegurados fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Se trata de la segunda detención relacionada con líderes criminales con operaciones en Michoacán, ya que la primera fue la de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, líder del grupo criminal de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG y que mantiene operaciones tanto en esta región como en Jalisco.

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

El “R1″ es señalado por las autoridades como el presunto autor material del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza pública del municipio.

PUBLICIDAD