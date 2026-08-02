México
Agregar Infobae enGoogle

Comer ajo crudo en ayunas: qué tan recomendable es y quiénes deberían evitarlo

Consumirlo antes del desayuno es un remedio natural ampliamente difundido y es un alimento que contiene compuestos y propiedades interesantes

Consumirlo antes del desayuno es un remedio natural ampliamente difundido y es un alimento que contiene compuestos y propiedades interesantes
Consumirlo antes del desayuno es un remedio natural ampliamente difundido y es un alimento que contiene compuestos y propiedades interesantes
Guardar

El consumo de ajo crudo en ayunas se ha popularizado como una práctica asociada con la medicina natural. A este alimento se le atribuyen efectos favorables sobre la presión arterial, el colesterol, las defensas del organismo y la prevención de diferentes enfermedades. Sin embargo, la evidencia disponible no permite considerarlo un remedio milagroso ni confirma que tomarlo antes del desayuno sea mejor que incorporarlo a las comidas.

Desde el punto de vista nutricional, el ajo contiene compuestos sulfurados, entre los que destaca la alicina. Esta sustancia se forma cuando el diente se corta, pica o machaca, debido a una reacción producida al romper sus tejidos.

PUBLICIDAD

Aunque su composición ha despertado interés científico, los posibles beneficios dependen de factores como la cantidad consumida, la frecuencia, la preparación del alimento y el estado de salud de cada persona.

¿Cuáles son los posibles beneficios del ajo crudo?

Algunas investigaciones indican que el consumo de ajo o de determinados preparados podría producir una reducción moderada de la presión arterial y ayudar a mejorar ciertos parámetros relacionados con el colesterol. Estos efectos, sin embargo, no se presentan de la misma manera en todas las personas.

PUBLICIDAD

Sus compuestos sulfurados también han mostrado actividad antioxidante y antimicrobiana, principalmente en investigaciones experimentales. Esto no significa que comer ajo permita prevenir o curar por sí solo una infección, ni que pueda sustituir vacunas, antibióticos u otros tratamientos indicados por profesionales de la salud.

Tres cabezas de ajo, una partida, y cinco dientes de ajo individuales con cáscaras dispersas sobre una superficie, en estilo acuarela.
El ajo crudo contiene compuestos sulfurados como la alicina, pero consumirlo en ayunas no ofrece beneficios adicionales comprobados y puede causar molestias digestivas

De acuerdo con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos, el ajo es probablemente seguro para la mayoría de las personas cuando se consume en las cantidades utilizadas habitualmente en los alimentos. Sus potenciales beneficios deben entenderse como parte de una dieta equilibrada y no como una terapia independiente.

¿Es mejor comer ajo en ayunas?

No existen pruebas científicas sólidas que demuestren que consumir ajo específicamente en ayunas potencie sus propiedades. En otras palabras, puede integrarse durante el desayuno, la comida o la cena sin que sea necesario convertir su consumo en un ritual matutino.

Además, ingerirlo crudo con el estómago vacío puede resultar agresivo para algunas personas. Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran ardor, dolor abdominal, gases, náuseas, acidez, reflujo y mal aliento.

Quienes deseen consumirlo crudo pueden picarlo o machacarlo antes de incorporarlo a los alimentos. Si ocasiona molestias, puede utilizarse cocinado y en cantidades moderadas. No hay razón para forzar su consumo en ayunas si genera síntomas digestivos.

¿Quiénes deberían evitar o moderar su consumo?

Las personas con gastritis, úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, hernia de hiato o síndrome de intestino irritable podrían experimentar un aumento de las molestias al ingerir ajo crudo, especialmente cuando no se acompaña de otros alimentos.

También deben extremar precauciones quienes toman medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, como acenocumarol, warfarina, ácido acetilsalicílico o clopidogrel. El ajo, sobre todo en grandes cantidades o mediante suplementos concentrados, puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias.

Esta precaución también resulta relevante para los pacientes próximos a someterse a una operación. En estos casos, no debe suspenderse ningún medicamento por cuenta propia: lo adecuado es informar al equipo médico sobre el consumo habitual de ajo o suplementos y seguir sus indicaciones.

Asimismo, las personas con presión arterial baja o que reciben tratamiento antihipertensivo deben consultar a un profesional antes de consumir cantidades elevadas, pues podría presentarse una reducción adicional de la tensión.

Ajos blancos enteros y dientes, ajos negros enteros y cortados, dientes de ajo negro en un cuenco, un cuchillo y una botella de aceite en una mesa de madera.
El ajo crudo contiene compuestos sulfurados como la alicina, pero consumirlo en ayunas no ofrece beneficios adicionales comprobados y puede causar molestias digestivas

El ajo no sustituye un tratamiento médico

Comer ajo puede formar parte de una alimentación variada y saludable, pero hacerlo en ayunas no ofrece una ventaja demostrada. La opción más prudente es incorporarlo a las preparaciones habituales, observar la tolerancia digestiva y evitar cantidades excesivas.

En caso de padecer una enfermedad gastrointestinal, alteraciones de la coagulación, hipotensión o utilizar medicamentos de manera regular, es recomendable consultar a un médico o especialista en nutrición antes de adoptar su consumo diario como medida terapéutica.

Temas Relacionados

AjoAjo en ayunasbeneficiosriesgossaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El error común que multiplica las cucarachas en la alacena sin que te des cuenta

Un error cotidiano, casi invisible, permite que las cucarachas se instalen en tu alacena y pongan en riesgo la salud de tu familia

El error común que multiplica las cucarachas en la alacena sin que te des cuenta

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de agosto: Se esperan fuertes lluvias y altas temperaturas

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de agosto: Se esperan fuertes lluvias y altas temperaturas

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 2 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 2 de agosto

Metrobús hoy 2 de agosto: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús hoy 2 de agosto: estado del servicio en esta última hora

La Casa de los Famosos México 2026: primer expulsado hoy domingo 2 de agosto en vivo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026: primer expulsado hoy domingo 2 de agosto en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: capturan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: capturan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes

Aseguran arsenal y detienen a seis personas en rancho de Zapopan: Investigan presunto centro de reclutamiento del crimen organizado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

“Criminales no tienen dónde esconderse”: Ronald Johnson tras detención de líder del Cártel de los Reyes

Detienen a Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Filtran nombre del primer eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 2 de agosto, según encuestas finales

Filtran nombre del primer eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 2 de agosto, según encuestas finales

La Casa de los Famosos México 2026: primer expulsado hoy domingo 2 de agosto en vivo

Ese Pérez revela por qué nominó a Memo Schutz en La Casa de los Famosos México: “Tiene un tema de conversación muy aseñorado”

Yanet García habla sobre la maternidad: quiere congelar sus óvulos, pero no quiere sentir presión por tener hijos

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 2 de agosto

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 2 de agosto

México se aproxima a su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México disputará la medalla de oro en el basquetbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México ya conoce a su rival para los cuartos de final del Campeonato CONCACAF Sub 20

El futuro de Obed Vargas apunta fuera del Atlético de Madrid: cinco clubes de Europa lo querrían