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Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar”

Martha Figueroa reveló que el actor antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026 habría intentado llegar a un acuerdo económico con la cantante

Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar” (RS)
Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar” (RS)
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Moisés Peñaloza, actual habitante de La Casa de los Famosos México edición 2026, habría solicitado dinero a Elaine Haro, su ex pareja y ex integrante del reality show en 2025, para no difundir detalles privados de su antigua relación, según revelaciones difundidas por la periodista Martha Figueroa en el programa Con permiso. El señalamiento se da después de meses de tensiones mediáticas y cruces de declaraciones entre ambos ex concursantes.

Martha Figueroa revela presunto chantaje de Moisés Peñaloza

Durante la transmisión de Con permiso, Martha Figueroa afirmó que una fuente cercana le comentó sobre el intento de Moisés Peñaloza de obtener dinero de Elaine Haro. El supuesto mensaje fue directo: “¿Cuánto me vas a dar pa’ no hablar de ti adentro de la casa?”. La periodista detalló que la petición ocurrió antes de que Peñaloza ingresara a la cuarta temporada del popular reality mexicano.

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Según Figueroa, la respuesta de Elaine Haro fue tajante: “Obviamente no te voy a dar ni madres”. Esta frase se suma a la escalada de declaraciones públicas en torno a la ruptura de la expareja, que ya había captado la atención de seguidores y medios de espectáculos.

Ruptura y desencuentros tras dos años de relación

La relación entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro terminó en julio de 2025, antes de que ella participara en la edición anterior de La Casa de los Famosos México. En su momento, Haro comunicó que el noviazgo concluyó por desgaste, aunque lo calificó como una relación sana. Por su parte, Peñaloza expresó apoyo público hacia su ex pareja durante su participación en el reality, pero posteriormente manifestó decepción por las alianzas y comportamientos de Haro dentro de la casa.

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En los meses siguientes, ambos evitaron abordar preguntas sobre su ruptura. A mediados de 2026, el propio Moisés Peñaloza declaró ante medios que el ciclo sentimental con Haro estaba completamente cerrado y que prefería no referirse a temas personales relacionados con ella.

Elaine Haro Moisés Peñaloza -México- 02 de agosto
(Instagram)

Martha Figueroa y la polémica por la presunta extorsión

La acusación de presunta extorsión fue difundida por Martha Figueroa en su espacio televisivo. Según la periodista, la información proviene de alguien del círculo cercano a ambos artistas, quien habría presenciado o tenido conocimiento directo de la solicitud de dinero por parte de Peñaloza. El señalamiento provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la autenticidad y los alcances de la conversación privada.

La periodista citó la frase atribuida a Peñaloza: “¿Cuánto dinero me vas a dar para no hablar de ti?” y detalló que Haro rechazó cualquier acuerdo económico. Figueroa enfatizó que la ex participante defendió su postura sin titubeos, negándose a entregar cualquier suma o ceder ante presiones.

Reacciones en redes y cobertura mediática

El supuesto intento de chantaje escaló rápidamente en plataformas digitales. Seguidores de ambos protagonistas y cuentas dedicadas a espectáculos compartieron fragmentos del programa de Figueroa, generando debate sobre la veracidad del hecho y la responsabilidad de los involucrados. Diversos usuarios señalaron la importancia de que los participantes de realities mantengan límites claros sobre su vida privada y las consecuencias de ventilar asuntos personales en medios de comunicación.

Programas de análisis retomaron el tema, destacando la respuesta de Elaine Haro y la ausencia, hasta el momento, de un pronunciamiento formal por parte de Moisés Peñaloza sobre las acusaciones.

El historial mediático entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro

Desde el anuncio de su ruptura en julio de 2025, Moisés Peñaloza y Elaine Haro han protagonizado episodios de desencuentro público, aunque inicialmente mostraron respeto mutuo en declaraciones. La tensión aumentó cuando surgieron rumores sobre acuerdos económicos y supuestos intentos de manipulación mediática para proteger detalles de su ex relación.

Elaine Haro
(La Casa de los Famosos México)

Peñaloza, quien actualmente compite en la edición 2026 de La Casa de los Famosos México, decidió evitar cualquier referencia directa a Haro. Por su parte, Elaine Haro ha reiterado que no tiene intención de retomar comunicación ni de ceder ante presiones externas.

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