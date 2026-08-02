Cuál es la historia de los “Murciélagos”, la Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército que cumple 40 años

El sobrenombre de "murciélagos" proviene de su especialización para operar de noche, aprovechando el factor sorpresa mediante el uso de visión nocturna, tecnología de reconocimiento y tácticas de infiltración silenciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante cuatro décadas, los Murciélagos se han consolidado como una de las unidades militares más especializadas y reservadas de México. Integrados al Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), estos elementos están preparados para ejecutar misiones de alto riesgo que van desde operaciones contra el crimen organizado hasta rescates, infiltraciones y apoyo en situaciones de desastre.

Con motivo de su 40 aniversario, la corporación abrió sus puertas a medios de comunicación para mostrar parte del entrenamiento y de las capacidades que distinguen a este agrupamiento. La conmemoración también permitió conocer más sobre el origen de esta fuerza, cuya preparación es considerada una de las más demandantes del país.

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Aunque suelen permanecer lejos de los reflectores por la naturaleza de sus operaciones, los Murciélagos representan uno de los principales activos tácticos del Ejército mexicano y participan en despliegues donde se requiere precisión, sigilo y rapidez.

¿Cómo nacieron los Murciélagos del Ejército Mexicano?

La historia de esta unidad se remonta a 1986, cuando el entonces Estado Mayor de la Defensa Nacional creó el Grupo de Fuerzas Especiales, considerado el antecedente directo del actual Cuerpo de Fuerzas Especiales.

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Su formación respondió a la necesidad de contar con militares capaces de actuar en escenarios de alta complejidad, mediante operaciones de infiltración, reconocimiento, rescate y combate especializado.

De acuerdo con SeguriLatam, con el paso de los años, la organización evolucionó y amplió sus capacidades. En la década de 1990 surgieron nuevas estructuras de fuerzas especiales que posteriormente fueron reorganizadas hasta conformar el actual Cuerpo de Fuerzas Especiales, del que forman parte los llamados Murciélagos.

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El sobrenombre de Murciélagos proviene de su especialización para operar de noche, aprovechando el factor sorpresa mediante el uso de visión nocturna, tecnología de reconocimiento y tácticas de infiltración silenciosa.

Solo tres de cada diez soldados logran convertirse en Murciélagos

Convertirse en integrante de esta unidad requiere superar un proceso de selección extremadamente riguroso.

De acuerdo con mandos militares, únicamente tres de cada diez aspirantes consiguen aprobar todas las evaluaciones para ingresar al curso de formación.

Los candidatos deben acreditar:

Exámenes físicos de alto rendimiento.

Evaluaciones médicas.

Pruebas psicológicas.

Controles de confianza.

Evaluaciones tácticas.

Pruebas de resistencia física y mental.

Quienes superan esta etapa ingresan al Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en Temamatla, Estado de México, donde reciben capacitación intensiva en:

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Combate urbano.

Guerra irregular.

Francotirador.

Manejo de explosivos.

Paracaidismo militar.

Supervivencia.

Combate cuerpo a cuerpo.

Operaciones nocturnas.

Infiltración terrestre y aérea.

La exigencia del entrenamiento busca que los elementos puedan responder bajo condiciones extremas, con largas jornadas, privación de sueño y escenarios que simulan situaciones reales de combate.

¿Cuántos “murciélagos” integran esta fuerza especial?

Actualmente, el cuerpo está conformado por alrededor de 4 mil elementos, distribuidos en distintas unidades especializadas.

Además del centro de entrenamiento en Temamatla, cuentan con instalaciones para adiestramiento en diversos ambientes:

San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México , especializado en combate urbano.

Laguna Salada, Baja California , para operaciones en desierto.

Xtomoc, Quintana Roo , enfocado en entrenamiento de selva.

Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, considerado el principal “nido” de la corporación.

Esta infraestructura permite preparar a los militares para actuar prácticamente en cualquier tipo de terreno.

¿Qué misiones realizan los Murciélagos?

Las funciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales abarcan operaciones consideradas de alta prioridad para la seguridad nacional.

Entre ellas destacan:

Combate contra grupos del crimen organizado.

Captura de objetivos prioritarios.

Operaciones de inteligencia.

Liberación de rehenes.

Reconocimiento e infiltración.

Protección de instalaciones estratégicas.

Operaciones antiterroristas.

Apoyo a otras fuerzas militares y de seguridad.

Gracias a su nivel de preparación, también participan en despliegues especiales dentro del Plan DN-III-E, cuando las emergencias requieren personal altamente capacitado.

En junio de este año, por ejemplo, integrantes de los Murciélagos participaron en la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), donde colaboran con ingenieros, médicos, personal de rescate y especialistas para atender a la población afectada por fenómenos naturales.

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Los Murciélagos también representan a México en competencias internacionales

Además de sus operaciones dentro del país, esta unidad participa regularmente en ejercicios militares y competencias internacionales de fuerzas especiales.

Las pruebas incluyen:

Marchas forzadas.

Tiro de precisión.

Asalto combinado.

Navegación terrestre.

Rescate.

Combate cercano.

Obstáculos tácticos.

Estos encuentros permiten medir las capacidades operativas de las unidades de élite frente a fuerzas militares de otros países y fortalecer el intercambio de experiencias en materia de operaciones especiales.

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Cuatro décadas de una de las unidades más reservadas del Ejército

A diferencia de otras corporaciones militares, gran parte del trabajo de los Murciélagos permanece bajo estricta reserva debido al tipo de operaciones que realizan.

Su intervención suele hacerse pública únicamente cuando las autoridades consideran que no compromete la seguridad de futuras misiones o cuando forman parte de operativos de alto impacto anunciados por el Gobierno federal.

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A 40 años de su creación, esta unidad continúa siendo uno de los componentes más especializados de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con personal entrenado para actuar en condiciones extremas y responder tanto a amenazas contra la seguridad nacional como a emergencias que requieren una capacidad operativa excepcional.