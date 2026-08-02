Cancún FC y Leones Negros protestan con la boca cubierta por el regreso del ascenso y descenso

Leones Negros y Cancún FC realizaron una protesta conjunta antes de su partido en la Liga de Expansión MX este 2 de agosto de 2026, manifestándose contra la regla que impide el ascenso en la división (X@LeonesNegrosCF)

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Leones Negros y Cancún FC realizaron una protesta conjunta antes de su partido en la Liga de Expansión MX este 2 de agosto de 2026, manifestándose contra la regla que impide el ascenso en la división. Los 39 futbolistas de ambos equipos se mezclaron para la fotografía oficial, se abrazaron y se cubrieron la boca, enviando un mensaje en favor del regreso del ascenso y descenso.

En lo deportivo, Leones Negros venció 2-0 a Cancún FC con goles de Alejandro Bravo (minuto 7) y Jesús Brígido (minuto 15). El equipo visitante supo manejar la ventaja y resistió los intentos de Cancún por descontar, incluyendo un disparo al poste de Jair Cortés. Jared Escalante fue expulsado en tiempo agregado, pero el marcador no cambió.

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Se cancelaron partidos de la Liga MX Femenil y Liga de Expansión (X@LigaMXExpansion)

El conjunto de los Melenudos mantiene paso perfecto en el Apertura 2026 y recibirá a Correcaminos en la próxima jornada. Cancún FC por su parte, visitará al Atlético Morelia en la fecha 3.

La protesta sucede pese a advertencias, y se suma a otras manifestaciones recientes de clubes de la división en favor de restablecer el sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

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Eliminación de ascenso y descenso

A partir del Apertura 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) eliminó oficialmente el ascenso y descenso en la Liga MX. La FMF publicó el reglamento de competencia para la temporada 2026-2027, donde estableció que ningún club de la Liga de Expansión MX podría acceder a la Primera División y que los clubes de la Liga MX no perderían su registro por malos resultados. La Tabla de Cociente quedó como un parámetro estadístico sin impacto en la permanencia de los equipos.

Los reclamos de ciertos clubes de la Liga de Expansión siguen escalando a otros horizontes. (Jovani Pérez)

El Artículo 35 del reglamento señaló: “Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026–2027, los Clubes que integran LIGA MX no descenderán a EXPANSIÓN MX, asimismo los Clubes de EXPANSIÓN MX no ascenderán a la LIGA MX”.

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La FMF confirmó que el ascenso y descenso en la Liga de Expansión podrá realizarse mediante un sistema de certificación, luego de que el TAS avalara la demanda presentada por los clubes para solicitar este derecho en el fútbol mexicano Crédito: X/ @FMF

La FMF justificó esta medida por motivos económicos y de control financiero derivados de la pandemia de COVID-19, dando continuidad a la suspensión que se anunció en 2020. Durante ese periodo, los equipos en los últimos lugares pagaron una multa en lugar de descender. Aunque algunos clubes de la Liga de Expansión presentaron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para revertir la decisión, el tribunal falló a favor de la FMF y se cerró la posibilidad de restablecer el ascenso y descenso en el futbol mexicano.