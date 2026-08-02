Filtran nombre del primer eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 2 de agosto, según encuestas finales (RS)

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El primer eliminado de La Casa de los Famosos México se conoce este domingo 2 de agosto tras la primera gala de eliminación, donde seis nominados esperan la decisión del público.

De acuerdo con encuestas finales y tendencias en redes sociales, Ximena Herrera aparece como la concursante con menos respaldo, lo que perfila su salida, pese a su buena recepción inicial. La emisión se transmite a las 20:30 horas por Canal 2 (Las Estrellas), luego de que Arantza Ruiz lograra salvación ante Fede Vigevani y se retirara de la placa de nominados en la primera gala dominical del reality de Televisa.

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Nominados a la eliminación este 2 de agosto

Tras la auto salvación de Arantza Ruiz, la lista final de nominados permanece con Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Los sondeos en grupos de Facebook y X muestran que la mayor cantidad de votos se dirige a Aldo y Memo, lo que fortalece su permanencia en la competencia.

En contraste, Yanet, Mariana, Ximena y Luis presentan menor flujo de respaldo en las votaciones, aunque algunos cuentan con seguidores organizados.

Nominados a la eliminación este 2 de agosto (Infobae/Jenifer Nava)

Mariana Ochoa y el respaldo del fandom de OV7

Mariana Ochoa, integrante de OV7, recibe apoyo de los fans del grupo, lo que se refleja en las encuestas donde la tendencia favorece su permanencia en la casa. Este respaldo la sitúa fuera del riesgo inmediato, a diferencia de otros nominados. Los seguidores de OV7 han sido activos en campañas a través de redes sociales y foros especializados, impulsando su continuidad en el reality.

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Ximena Herrera, la concursante con menor respaldo según encuestas

Entre los habitantes con menor ingreso de votos según los sondeos, Ximena Herrera destaca por la baja intención de que continúe en la casa. Aunque su carisma y presencia han sido bien recibidas en redes mexicanas, la falta de un fandom sólido limita su respaldo. Las tendencias en grupos y plataformas como Facebook y X posicionan a Ximena por debajo de Yanet García y Luis Chaparro, quienes sí cuentan con bases de seguidores más estructuradas.

“Las tendencias en redes y encuestas favorecen a los que tienen fandom más fuerte. Los que no lo tienen, como Ximena, quedan en desventaja”, comentan usuarios en foros dedicados al reality. Por su parte, Yanet García mantiene cierto nivel de apoyo gracias a su trayectoria como ‘la chica del Clima’, mientras que Luis Chaparro capitaliza la audiencia que trae de YouTube.

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Horarios y plataformas para la gala de eliminación

Ximena Herrera, la concursante con menor respaldo según encuestas

La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se transmite este domingo 2 de agosto a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) por Canal 2 (Las Estrellas). La pregala inicia a las 20:00 horas en la plataforma de streaming ViX, que también ofrece acceso a las cámaras en vivo 24/7 tras la postgala.

La cobertura incluye:

Pregala: 20:00 horas en ViX.

Gala principal: 20:30 horas en Canal 2 / Las Estrellas.

Postgala y 24/7: Al concluir la expulsión, también en ViX.

El acceso a la transmisión principal se realiza por televisión abierta y streaming, con cobertura extendida para quienes siguen el reality en tiempo real.

El peso de las encuestas en la decisión

Las tendencias marcadas en redes sociales y encuestas sugieren que la eliminación de Ximena Herrera responde a la falta de una base de seguidores consolidada. “El público está votando más por quienes ya traen fans de otros proyectos”, señalan los análisis de grupos en Facebook y X.

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En contraste, los nominados que concentran mayor respaldo, como Aldo Rendón, Memo Schutz y Mariana Ochoa, se perfilan para continuar en competencia. Los sondeos confirman que el voto de los fandoms organizados resulta decisivo en esta primera gala de eliminación de 2026.