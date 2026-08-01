La mexicana Romina Hinojosa manda emotivo mensaje antes de hacer historia en el Tour de Francia Femenil 2026

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El ciclismo mexicano continúa escribiendo páginas históricas. Romina Hinojosa se convertirá en la primera ciclista mexicana en competir en el Tour de Francia Femenil, el evento más importante del calendario internacional de la disciplina.

La pedalista del Intermarché-Lotto Ladies integrará la alineación junto a Sandrine Tas, Sterre Vervloet, Dina Boels, Marieke Meert, Linda Riedmann y Elisabeth Ebras, con el objetivo de completar una destacada participación en la edición 2026 de la competencia.

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El mensaje previo a su debut en el Tour de Francia Femenil

(Instagram/@romina_hinojosa02)

Horas antes de su debut, la mexicana expresó a través de sus redes sociales su emoción por alcanzar este momento.

“Me siento increíblemente afortunada de tener la oportunidad de competir en el Tour de Francia Femenil. El cariño y las buenas vibras que recibo de todos me animan muchísimo y me hacen sentir realmente especial”.

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También agradeció la confianza de su equipo.

“Muchísimas gracias a todos, especialmente a mi equipo, que creyó en mí y me apoyó para llegar hasta aquí. ¡Lo daré todo!”.

Con ello, Hinojosa buscará convertirse en protagonista de una edición histórica para el ciclismo mexicano y abrir camino para futuras generaciones en la competencia más importante del ciclismo femenil.

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¿Cuándo inicia el Tour de Francia Femenil 2026?

(@LottoIntermarch / X)

El Tour de Francia Femenil 2026 comenzará este sábado 1 de agosto con una primera etapa de 138 kilómetros en Lausana, Suiza, mientras que la competencia concluirá el 9 de agosto en Niza, Francia, tras nueve jornadas de recorrido.

La prueba estará compuesta por:

Tres etapas llanas.

Tres etapas de colinas.

Dos etapas de montaña.

Una contrarreloj individual.

Romina Hinojosa e Isaac del Toro, la pareja mexicana que destaca en el ciclismo mundial

(X / @LottoIntermarch)

Además de su histórico debut, Romina Hinojosa comparte protagonismo con Isaac del Toro, quien recientemente subió al podio del Tour de Francia 2026 tras finalizar en el tercer lugar de la clasificación general, consolidándose como una de las máximas figuras del ciclismo mexicano.

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Ambos mantienen una relación que incluso fue destacada por la organización del Tour de Francia, que compartió en redes sociales un video donde el ciclista entrega un ramo de flores a Hinojosa antes del inicio de la competencia.