México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La mexicana Romina Hinojosa manda emotivo mensaje antes de hacer historia en el Tour de Francia Femenil 2026

La ciclista del Intermarché-Lotto Ladies debutará en la máxima competencia del ciclismo femenino, convirtiéndose en la primera representante de México en disputar la prueba

(@LottoIntermarch / X)
(@LottoIntermarch / X)
Guardar

El ciclismo mexicano continúa escribiendo páginas históricas. Romina Hinojosa se convertirá en la primera ciclista mexicana en competir en el Tour de Francia Femenil, el evento más importante del calendario internacional de la disciplina.

La pedalista del Intermarché-Lotto Ladies integrará la alineación junto a Sandrine Tas, Sterre Vervloet, Dina Boels, Marieke Meert, Linda Riedmann y Elisabeth Ebras, con el objetivo de completar una destacada participación en la edición 2026 de la competencia.

PUBLICIDAD

El mensaje previo a su debut en el Tour de Francia Femenil

(Instagram/@romina_hinojosa02)
(Instagram/@romina_hinojosa02)

Horas antes de su debut, la mexicana expresó a través de sus redes sociales su emoción por alcanzar este momento.

Me siento increíblemente afortunada de tener la oportunidad de competir en el Tour de Francia Femenil. El cariño y las buenas vibras que recibo de todos me animan muchísimo y me hacen sentir realmente especial”.

PUBLICIDAD

También agradeció la confianza de su equipo.

Muchísimas gracias a todos, especialmente a mi equipo, que creyó en mí y me apoyó para llegar hasta aquí. ¡Lo daré todo!”.

Con ello, Hinojosa buscará convertirse en protagonista de una edición histórica para el ciclismo mexicano y abrir camino para futuras generaciones en la competencia más importante del ciclismo femenil.

¿Cuándo inicia el Tour de Francia Femenil 2026?

(@LottoIntermarch / X)
(@LottoIntermarch / X)

El Tour de Francia Femenil 2026 comenzará este sábado 1 de agosto con una primera etapa de 138 kilómetros en Lausana, Suiza, mientras que la competencia concluirá el 9 de agosto en Niza, Francia, tras nueve jornadas de recorrido.

La prueba estará compuesta por:

  • Tres etapas llanas.
  • Tres etapas de colinas.
  • Dos etapas de montaña.
  • Una contrarreloj individual.

Romina Hinojosa e Isaac del Toro, la pareja mexicana que destaca en el ciclismo mundial

(X / @LottoIntermarch)
(X / @LottoIntermarch)

Además de su histórico debut, Romina Hinojosa comparte protagonismo con Isaac del Toro, quien recientemente subió al podio del Tour de Francia 2026 tras finalizar en el tercer lugar de la clasificación general, consolidándose como una de las máximas figuras del ciclismo mexicano.

Ambos mantienen una relación que incluso fue destacada por la organización del Tour de Francia, que compartió en redes sociales un video donde el ciclista entrega un ramo de flores a Hinojosa antes del inicio de la competencia.

Temas Relacionados

Romina HinojosaTour de Francia Femenil 2026CiclismoAtletas Mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario general de la UNAM, y cuáles serán sus funciones

Sus funciones abarcan desde presidir el Consejo Académico de Posgrado hasta atender al alumnado

Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario general de la UNAM, y cuáles serán sus funciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Infraestructura sustentable genera empleos y fortalece servicios estratégicos en México

Las operaciones respaldan a 135 concesionarios y generan más de tres mil empleos directos

Infraestructura sustentable genera empleos y fortalece servicios estratégicos en México

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

El silencio en Instagram, las fotos eliminadas y mensajes de desamor alimentan versiones de un distanciamiento que ninguno de los dos ha confirmado hasta ahora

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Hallan arma larga, cartuchos y cámaras irregulares durante operativo en Novolato, Sinaloa

Abandonan restos humanos y mensaje intimidante bajo puente de Escuinapa, Sinaloa: no hay detenidos

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

Reportan asesinato del rapero mexicano Soldis C4 en Guadalajara: esto sabemos

“Se coló un cholo” así fue la burla de Aldo Rendón al look de Ese Pérez en la fiesta de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

DEPORTES

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

Máscara Dorada conquista nuevamente la Leyenda de Plata del CMLL 2026 y confirma que es el nuevo rostro del CMLL

Esteban Solari rompe la euforia tras el triunfo de Pumas frente a Juárez: “No somos los mejores”

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto