Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

El atacante mexicano abandonó la cancha visiblemente molesto luego de ser reemplazado por Gabriel Milito en la recta final del encuentro. (TikTok / mexcityquetranza)

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Las dudas siguen acompañando a Chivas en el inicio del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Gabriel Milito volvió a dejar escapar puntos al igualar 1-1 frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que dejó al Guadalajara con apenas una victoria en sus primeros tres compromisos del campeonato y, además, estuvo marcado por la evidente molestia de Armando “Hormiga” González al abandonar el terreno de juego.

Desde los primeros minutos, el Rebaño mostró mayor iniciativa y generó las oportunidades más claras de peligro. Gran parte de esas llegadas pasaron por los pies del joven atacante mexicano, quien nuevamente fue uno de los hombres más participativos en ofensiva. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a convertirse en su principal enemigo.

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El conjunto rojiblanco volvió a tropezar en el Apertura 2026, mientras su delantero mostró toda su molestia tras ser sustituido.

Pese al dominio rojiblanco durante varios lapsos del encuentro, fue Puebla quien logró abrir el marcador. Al minuto 26, Eduardo Mustre aprovechó una oportunidad frente al arco para adelantar a los locales, obligando a Chivas a remar contracorriente pese a que había mostrado mejores argumentos futbolísticos.

La anotación terminó siendo otro golpe para Armando González, quien continúa atravesando una sequía goleadora. A lo largo del partido tuvo varias opciones para reencontrarse con el gol, pero una y otra vez se encontró con las intervenciones del guardameta Ricardo Gutiérrez, quien firmó una destacada actuación para mantener con vida a La Franja.

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La frustración terminó por estallar

La frustración del atacante quedó evidenciada luego de desperdiciar varias oportunidades de gol en el empate ante Puebla.

Con el marcador igualado y todavía con tiempo suficiente para buscar la victoria, Gabriel Milito decidió mover sus piezas y, después de los 70 minutos, optó por retirar del campo a Hormiga González para darle ingreso a Ángel Sepúlveda.

La decisión no fue bien recibida por el delantero, cuya frustración ya era evidente por las oportunidades desperdiciadas durante el encuentro.

Un video difundido por ESPN mostró el momento exacto en que el atacante abandonó la cancha visiblemente molesto. Aunque primero estrechó la mano de su entrenador en señal de respeto, inmediatamente después pateó un objeto que se encontraba sobre el césped y, segundos más tarde, lanzó al suelo el vendaje que llevaba en una de sus manos antes de dirigirse al banquillo.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los aficionados debatieron si la reacción fue consecuencia de la presión que vive el atacante por volver a marcar o si simplemente fue producto de la intensidad del partido.

Chivas deja escapar otra oportunidad

El atacante pateó un objeto y arrojó su vendaje al abandonar el terreno de juego luego de ser reemplazado por Gabriel Milito.

Después del empate, Guadalajara intentó inclinar la balanza a su favor durante los minutos finales. El equipo adelantó líneas y presionó constantemente a la defensa poblana en busca del gol del triunfo, pero la resistencia del cuadro local impidió que el marcador volviera a moverse.

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Con este resultado, Chivas únicamente sumó una unidad y alcanzó cuatro puntos de nueve posibles en el arranque del Apertura 2026, una cosecha que refleja el irregular comienzo del proyecto encabezado por Gabriel Milito.

El conjunto rojiblanco volvió a tropezar en el Apertura 2026, mientras su delantero mostró toda su molestia tras ser sustituido.

Aunque de manera momentánea el conjunto rojiblanco se ubicó en el octavo lugar de la clasificación, todavía restan encuentros por disputarse en la jornada, por lo que es probable que pierda posiciones conforme avance la fecha.

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Mientras tanto, uno de los temas que más dará de qué hablar será la reacción de Armando “Hormiga” González. El delantero continúa siendo un jugador importante en el esquema ofensivo de Chivas, pero la falta de gol y la presión por responder con resultados comienzan a hacerse visibles, situación que quedó reflejada en su molestia al salir sustituido en Puebla y que ahora genera conversación entre la afición rojiblanca.