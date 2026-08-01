Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

“Tengo que seguir siendo fuerte, tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia”, dijo la actriz cubana en un video publicado en sus redes sociales. (Aylín Mujica/Redes Sociales)

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Aylín Mujica anuncia su regreso a las grabaciones de Top Chef VIP y el estreno de la quinta temporada el 11 de agosto, apenas dos semanas después de la muerte de su hijo Mauro Menéndez, de 31 años, quien falleció en Barbados tras complicaciones derivadas de una neumonía.

“Tengo que seguir siendo fuerte, tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia”, dijo la actriz cubana en un video publicado en sus redes sociales.

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En el mismo mensaje, agradeció las condolencias recibidas y confirmó su vuelta al set de grabación en Colombia.

El video anuncia el estreno de la quinta temporada de ('Top Chef VIP' en Telemundo.) aún en medio del duelo que vive la presentadora por la pérdida de su hijo Mauro (Telemundo/Redes sociales)

Una fecha que no es casualidad

El 11 de agosto, día del estreno anunciado por Mujica, es también el cumpleaños de Mauro (ig/maahez)

El 11 de agosto, día del estreno anunciado por Mujica, es también el cumpleaños de Mauro. La actriz lo mencionó en su video sin explicarlo: “Este once de agosto, que justo mi hijo cumple años, se estrena la quinta temporada de Top Chef VIP por Telemundo”.

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Telemundo adelantó el estreno, que estaba programado originalmente para el 1 de septiembre, al 11 de agosto. El programa se emitirá en vivo a las 7:00 p.m. ET/6c y los episodios quedarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock. Carmen Villalobos conduce la nueva temporada.

La muerte de Mauro Menéndez

Al sentirse mal durante la práctica, fue trasladado de urgencia a un centro médico. Los equipos de salud lo reanimaron siete veces; los médicos encontraron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. Su corazón no resistió. (Instagram: Aylín Mujica)

Mauro Menéndez falleció la noche del 16 de julio de 2026 en un hospital de Barbados. Tenía 31 años y viajó a la isla con un cuadro de neumonía para participar en un partido de béisbol, pese a que su madre le había pedido que no lo hiciera.

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Al sentirse mal durante la práctica, fue trasladado de urgencia a un centro médico. Los equipos de salud lo reanimaron siete veces; los médicos encontraron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. Su corazón no resistió.

Su padre, el músico cubano Osamu Menéndez, confirmó el fallecimiento en redes sociales con un mensaje sin rodeos: “Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo”.

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El duelo y los trámites de repatriación

Los trámites se complicaron pese a que ambos padres habían reconocido el cuerpo y cubierto todos los gastos, incluida la cremación (Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic)

Mujica se encontraba en Colombia, grabando Top Chef VIP, cuando recibió la noticia. Viajó de inmediato a Barbados junto a Osamu Menéndez para reconocer el cuerpo y gestionar los trámites de traslado a Miami, donde residía Mauro y donde se realizaría el funeral.

Los trámites se complicaron pese a que ambos padres habían reconocido el cuerpo y cubierto todos los gastos, incluida la cremación. Una semana después del fallecimiento, los restos aún no habían sido repatriados.

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El 23 de julio, la actriz tomó un vuelo hacia Bogotá para retomar su participación en el reality.

Aylín Mujica, tres décadas frente a las cámaras

Nacida en La Habana el 24 de noviembre de 1974, Aylín Mujica inició su carrera en México en 1992, donde comenzó como modelo en comerciales y videoclips (Instagram)

Nacida en La Habana el 24 de noviembre de 1974, Aylín Mujica inició su carrera en México en 1992, donde comenzó como modelo en comerciales y videoclips. Con el tiempo se consolidó en telenovelas de Televisa y Telemundo, donde trabaja desde 2006.

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Participó en producciones como Marina, Corazón valiente y Los miserables, destacándose en papeles de antagonista. Fue la primera actriz cubana en recibir una estrella en el Paseo de las Luminarias de Ciudad de México.

Tuvo a Mauro a los 19 años, de su relación con Osamu Menéndez. Sobre su primogénito escribió en Instagram tres días después de su muerte: “Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad”.

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Quién era MAAHEZ

Bajo el nombre artístico MAAHEZ, Mauro Menéndez construyó una carrera internacional en la música electrónica con géneros como house, tech house, latin house y moombahton. Actuó en escenarios de Miami, Tulum e Ibiza, y fue nominado al Latin Grammy.

Colaboró con artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho. Entre sus temas figuran Tequila, Isla de Mujeres y Matadora. Su último lanzamiento, Mala, se publicó el 10 de julio, apenas seis días antes de su muerte.

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El último rastro público que dejó en redes fue una fotografía en un estudio de grabación, frente a sintetizadores y consolas, acompañada de dos palabras: “REAL MUSIC”.