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André-Pierre Gignac protagoniza escándalo al empujar a un árbitro en partido

El máximo anotador de Tigres se vio envuelto en polémica tras protagonizar un reclamo que escaló a los empujones con un silbante

Gignac protagonizó un encontronazo con el silbante. REUTERS/Eloisa Sanchez
Gignac protagonizó un encontronazo con el silbante. REUTERS/Eloisa Sanchez
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André-Pierre Gignac volvió a colocarse en el centro de la polémica. El histórico exjugador de Tigres fue captado durante un partido de una liga amateur en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde protagonizó un altercado con el árbitro del encuentro.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, muestran al francés reclamando decisiones arbitrales, encarando a rivales y realizando un empujón al silbante, una acción que generó críticas entre aficionados y usuarios de internet.

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Así fue el incidente de Gignac con el árbitro

El episodio ocurrió durante un encuentro amateur en el que participó André-Pierre Gignac, quien recientemente dejó de formar parte de Tigres tras una de las carreras más exitosas para un futbolista extranjero en la Liga MX.

Un video en vivo muestra un partido de fútbol nocturno en un campo de césped artificial. El marcador indica un resultado de 2 a 3 durante el minuto 24 del juego. Los equipos visten uniformes azules y amarillos. Se observa una confrontación en el centro del campo donde un jugador, cuyo contexto lo identifica como Gignac, empuja a un árbitro. Varios jugadores rodean a los involucrados en el incidente. Este contenido documenta la cobertura de un evento deportivo.

Aunque se trataba de un partido alejado de los reflectores del futbol profesional, la intensidad del francés volvió a quedar en evidencia.

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, el exdelantero comenzó a mostrar su molestia por algunas decisiones arbitrales durante el desarrollo del partido.

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Conforme avanzaron los reclamos, la tensión aumentó hasta derivar en una discusión con jugadores del equipo rival y posteriormente con el propio árbitro.

En las grabaciones se observa cómo Gignac se acerca al silbante para reclamar una acción específica.

En medio del intercambio de palabras, el francés realiza un contacto físico que fue interpretado por muchos usuarios como un empujón al árbitro.

Aunque el incidente no pasó a mayores y no se reportaron consecuencias físicas para el colegiado, las imágenes generaron una ola de comentarios debido a la naturaleza de la acción.

La situación llamó especialmente la atención porque ocurrió en un entorno amateur, donde se espera que figuras con experiencia profesional sirvan como ejemplo para otros participantes.

En cuestión de horas, el video comenzó a circular ampliamente en distintas plataformas digitales, provocando opiniones divididas entre quienes defendieron el carácter competitivo del exjugador y quienes consideraron que cruzó una línea al hacer contacto con la autoridad del encuentro.

Un antecedente más en la relación de Gignac con los árbitros

El altercado en Nuevo León no es un caso aislado dentro de la trayectoria del francés. A lo largo de su carrera, André-Pierre Gignac protagonizó diversos episodios de confrontación con árbitros tanto en el futbol mexicano como en competiciones internacionales.

André Pierre Gignac fue criticado siempre por encarar árbitros (Foto: Twitter/ @El_Hincha12)
André Pierre Gignac fue criticado siempre por encarar árbitros (Foto: Twitter/ @El_Hincha12)

Su fuerte personalidad y temperamento competitivo fueron características que lo acompañaron durante su paso por Tigres. En múltiples ocasiones fue visto reclamando decisiones arbitrales, encarando rivales e incluso siendo sancionado por protestas excesivas.

Esa intensidad fue una de las razones por las que se convirtió en un líder dentro del terreno de juego, pero también en un personaje recurrente en las polémicas.

Incluso durante un Juego de Leyendas de la FIFA 2026, celebrado previo a la Final de la Copa del Mundo, el francés estuvo involucrado en otro incidente relacionado con el cuerpo arbitral tras una expulsión que provocó su inconformidad.

Gignac ahora se encuentra sin equipo. REUTERS/Daniel Becerril
Gignac ahora se encuentra sin equipo. REUTERS/Daniel Becerril

Aunque aquel episodio ocurrió en un partido de exhibición, dejó claro que el exgoleador mantenía intacto su carácter competitivo.

Ahora, este nuevo incidente en un partido amateur vuelve a colocar a Gignac bajo los reflectores.

Más allá del contexto del encuentro, las imágenes han reabierto el debate sobre los límites de la intensidad dentro del futbol y la responsabilidad que tienen figuras reconocidas cuando participan en eventos alejados del ámbito profesional.

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, el exfutbolista vuelve a ser noticia por una polémica que poco tiene que ver con sus goles y mucho con su comportamiento dentro del campo.

El caso de André-Pierre Gignac demuestra que su personalidad sigue generando conversación incluso fuera de los estadios de la Liga MX.

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