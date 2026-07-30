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Juego de estrellas de la MLS y Liga MX podría desaparecer en 2027

El enfrentamiento anual entre las dos ligas podría llegar a su final en este 2026 para dar paso a otro formato de competencia y entretenimiento para la afición

Juego de estrellas de la MLS y Liga MX podría desaparecer en 2027 (Bob Donnan-Imagn Images REUTERS)
Juego de estrellas de la MLS y Liga MX podría desaparecer en 2027 (Bob Donnan-Imagn Images REUTERS)
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Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo el juego de estrellas All Stars MLS Liga MX, partido que reúne a las grandes figuras de ambas ligas. Mientras se llevaba a cabo el partido en Bank of America Stadium, donde las figuras de la MLS vencieron 4 - 3 a los jugadores de la liga mexicana, trascendió el reporte que este partido habría sido el último.

El cruce entre juego entre MLS y Liga MX rumbo a su próxima edición enfrenta dudas que van más allá del partido amistoso. El mismo día en que se celebra la edición de 2026, surgió la posibilidad de que ya no exista un siguiente encuentro entre ambas ligas.

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La continuidad del All-Star Game queda en entredicho por un problema de calendario y por la baja asistencia de varias figuras. En la edición más reciente, incluso con ausencias de peso en la Liga MX, el evento sí se realizó, primero con el reto de habilidades y después con el partido amistoso.

¿Desaparecerá el All Star Game MLS y Liga MX en 2027?

La continuidad del All-Star Game queda en entredicho por un problema de calendario ( Bob Donnan-Imagn Images)
La continuidad del All-Star Game queda en entredicho por un problema de calendario ( Bob Donnan-Imagn Images)

Por quinta ocasión en su historia, las principales figuras de la MLS se midieron ante jugadores que militan en la liga mexicana. Aun así, esta edición tuvo cambios de fondo por la ausencia de múltiples estrellas de la Liga MX, de modo que el representativo terminó cerca de presentar un plantel alterno.

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Pese a la baja de hasta 11 futbolistas —como los futbolistas de Chivas que no fueron cedidos al partido—, el All-Star Game siguió adelante. Primero con el Skill Challenge y después con el duelo amistoso. Sin embargo, esta podría ser la última edición del choque entre las dos ligas de Norteamérica.

El problema no pasa solo por la poca presencia de las figuras más reconocibles de cada torneo. Lionel Messi tampoco asistió. A eso se suma que la temporada de la MLS cambiará a partir del siguiente año para adoptar un formato similar al de la Liga MX y al de las ligas europeas, con calendario entre agosto y mayo y descanso en verano.

Ese ajuste significa que el Juego de Estrellas estaría previsto para noviembre del próximo año. Ahí aparece el principal obstáculo: esa fecha coincidiría con la Liguilla del futbol mexicano, lo que volvería a complicar la participación de jugadores de la Liga MX, de acuerdo con lo que reportó Carlos Ponce de León de Récord.

Si no se logra mover el evento a octubre, la Liga MX contempla crear una dinámica propia para mantener este tipo de actividades con los aficionados ( Bob Donnan-Imagn Images)
Si no se logra mover el evento a octubre, la Liga MX contempla crear una dinámica propia para mantener este tipo de actividades con los aficionados ( Bob Donnan-Imagn Images)

Pese a ese panorama, la Liga MX todavía no da por hecho que el Juego de Estrellas vaya a desaparecer. Una de las razones es el incentivo económico para algunos participantes, ya que ciertos jugadores pueden recibir hasta USD 40 mil por formar parte del evento.

Esa cantidad varía según la figura y su efecto. Bajo ese escenario, los directivos mexicanos mantienen conversaciones para definir si el duelo con la MLS se repite o si la liga toma otro camino con una propuesta propia para acercarse a su afición.

Ventajas para la Liga MX si desaparece el All Stars MLS

Si no se logra mover el evento a octubre, la Liga MX contempla crear una dinámica propia para mantener este tipo de actividades con los aficionados. Incluso valoraría organizar un Juego de Estrellas propio, con lo que se cerraría el ciclo del enfrentamiento ante la MLS.

Una de las adversidades que han enfrentado los entrenadores de los clubes son las lesiones, pues el desgaste de sus jugadores ha sido importante a lo largo de esta competencia, por lo que siempre existía esta posibilidad de que el jugador se lesionara durante su participación en el juego de estrellas; si desaparece, los equipos ya no arriesgarían a sus futbolistas.

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