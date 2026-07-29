EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio

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Agenda de movilizaciones para este 29 de julio

Peatones cruzan una avenida con tráfico vehicular en la Ciudad de México bajo un cielo nublado y con montañas visibles al fondo, tras las lluvias de la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 29 de julio de 2026 la Ciudad de México vivirá una intensa jornada de movilizaciones sociales, actividades culturales y deportivas, estallando en distintos puntos de la capital demandas ciudadanas, protestas laborales y eventos masivos de entretenimiento, según la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Protestas y concentraciones sociales

A lo largo del día, se tienen contempladas al menos 11 concentraciones con presencia estimada de miles de asistentes. Entre las movilizaciones más destacadas se encuentra la Alianza Nacional de Jubilados que, desde las 9:00 en la Torre Ejecutiva de Pemex, exigirá la revisión del artículo 127 constitucional argumentando afectaciones a sus derechos adquiridos y jubilaciones, en una protesta que podría afectar vialidades en la zona de Miguel Hidalgo.

A las 12:00, en el Centro Comercial Santa Fe (Cuajimalpa), el colectivo “Cuerpos en Resistencia” realizará un performance en exigencia de jornadas laborales dignas y la reducción de la semana a 40 horas de trabajo. Paralelamente, organizaciones feministas como Vida Para Todas y Resistencia Feminista Yautepec, se manifestarán en el Reclusorio Femenil de Santa Marta Acatitla (Iztapalapa) para demandar justicia en casos de feminicidio y desaparición, así como sentencias ejemplares para los responsables.

Otro frente de protesta lo encabeza la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que a las 14:30 se reunirá en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Cuauhtémoc) para abordar en un conversatorio los retos de la transición energética y la urgencia de modernizar la infraestructura eléctrica nacional.

El tema urbano y de vivienda también detonará movilizaciones en Xoco (Benito Juárez), donde vecinos y colectivos antigentrificación reclamarán el incremento de megaproyectos inmobiliarios y la escasez de agua, mientras que habitantes de la Unidad Habitacional Tlalpan en Coyoacán expondrán la vulnerabilidad en su seguridad por la falta de atención de autoridades.

Rodadas ciclistas: la movilidad sobre ruedas

En paralelo, la agenda reporta cuatro rodadas ciclistas nocturnas que recorrerán puntos estratégicos de la ciudad, entre ellas “Libertad en Bici” y “Roma Cycling”, así como la participación de grupos como “People for Bikes”. El flujo de ciclistas podría afectar temporalmente vialidades secundarias durante la noche, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztapalapa.

Eventos culturales y de esparcimiento

La jornada se complementa con al menos 15 eventos de esparcimiento entre ferias, exposiciones y actividades deportivas. Resalta la 21ª Feria de la Torta Venustiano Carranza, el Mexipan 2026 en el WTC, actividades de verano en Centro Banamex, y el evento literario “Gran Remate de Libros y Películas” en el Monumento a la Revolución. También habrá espacio para la lucha libre profesional en la Arena México y la tradicional Fiesta Patronal de Santiago Zapotitlán en Tláhuac, con 35 mil asistentes esperados.