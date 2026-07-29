México
Agregar Infobae enGoogle

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

En pocas líneas:

11:29 hsHoy

Agenda de movilizaciones para este 29 de julio

Una avenida concurrida en la Ciudad de México tiene automóviles, peatones con paraguas, edificios y montañas en el fondo bajo un cielo nublado al atardecer.
Peatones cruzan una avenida con tráfico vehicular en la Ciudad de México bajo un cielo nublado y con montañas visibles al fondo, tras las lluvias de la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 29 de julio de 2026 la Ciudad de México vivirá una intensa jornada de movilizaciones sociales, actividades culturales y deportivas, estallando en distintos puntos de la capital demandas ciudadanas, protestas laborales y eventos masivos de entretenimiento, según la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Protestas y concentraciones sociales

A lo largo del día, se tienen contempladas al menos 11 concentraciones con presencia estimada de miles de asistentes. Entre las movilizaciones más destacadas se encuentra la Alianza Nacional de Jubilados que, desde las 9:00 en la Torre Ejecutiva de Pemex, exigirá la revisión del artículo 127 constitucional argumentando afectaciones a sus derechos adquiridos y jubilaciones, en una protesta que podría afectar vialidades en la zona de Miguel Hidalgo.

A las 12:00, en el Centro Comercial Santa Fe (Cuajimalpa), el colectivo “Cuerpos en Resistencia” realizará un performance en exigencia de jornadas laborales dignas y la reducción de la semana a 40 horas de trabajo. Paralelamente, organizaciones feministas como Vida Para Todas y Resistencia Feminista Yautepec, se manifestarán en el Reclusorio Femenil de Santa Marta Acatitla (Iztapalapa) para demandar justicia en casos de feminicidio y desaparición, así como sentencias ejemplares para los responsables.

Otro frente de protesta lo encabeza la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que a las 14:30 se reunirá en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Cuauhtémoc) para abordar en un conversatorio los retos de la transición energética y la urgencia de modernizar la infraestructura eléctrica nacional.

El tema urbano y de vivienda también detonará movilizaciones en Xoco (Benito Juárez), donde vecinos y colectivos antigentrificación reclamarán el incremento de megaproyectos inmobiliarios y la escasez de agua, mientras que habitantes de la Unidad Habitacional Tlalpan en Coyoacán expondrán la vulnerabilidad en su seguridad por la falta de atención de autoridades.

Rodadas ciclistas: la movilidad sobre ruedas

En paralelo, la agenda reporta cuatro rodadas ciclistas nocturnas que recorrerán puntos estratégicos de la ciudad, entre ellas “Libertad en Bici” y “Roma Cycling”, así como la participación de grupos como “People for Bikes”. El flujo de ciclistas podría afectar temporalmente vialidades secundarias durante la noche, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztapalapa.

Eventos culturales y de esparcimiento

La jornada se complementa con al menos 15 eventos de esparcimiento entre ferias, exposiciones y actividades deportivas. Resalta la 21ª Feria de la Torta Venustiano Carranza, el Mexipan 2026 en el WTC, actividades de verano en Centro Banamex, y el evento literario “Gran Remate de Libros y Películas” en el Monumento a la Revolución. También habrá espacio para la lucha libre profesional en la Arena México y la tradicional Fiesta Patronal de Santiago Zapotitlán en Tláhuac, con 35 mil asistentes esperados.

Por la noche, la Arena México será sede de la Lucha Libre profesional y habrá juegos de béisbol en el Estadio Alfredo Harp Helú con los Diablos Rojos enfrentando a Leones de Yucatán.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 29 de julio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 29 de julio

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 29 de julio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 29 de julio

Cómo saber si el asiento del Metro o del camión tiene chinches y los 3 puntos clave que debes revisar antes de sentarte

El insecto se oculta de día en grietas y pliegues de tapizados y puede pasar de pasajero a hogar sin notarse, de acuerdo con organismos de salud pública de México y Estados Unidos

Cómo saber si el asiento del Metro o del camión tiene chinches y los 3 puntos clave que debes revisar antes de sentarte

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio? Usuarios reportan atrasos en Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio? Usuarios reportan atrasos en Línea 12

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar

Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar

Creció la oferta de frutas importadas en las verdulerías: cuáles son las que más llegan y por qué

Cristina Kirchner anunció en medios internacionales que llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU

Nueva denuncia pública contra un sacerdote en Córdoba: su prima relató un abuso sufrido en la infancia

El Gobierno ratificó sus diferencias ideológicas con Lula da Silva, pero negó que la tensión escale al plano diplomático

INFOBAE AMÉRICA

Las fechas en los alimentos no indican peligro y tirar comida por ellas es un desperdicio evitable

Las fechas en los alimentos no indican peligro y tirar comida por ellas es un desperdicio evitable

Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

EEUU suavizó los controles a los bancos para facilitar las transacciones con Venezuela tras los terremotos

La opositora que liderará el diálogo con el chavismo reivindicó a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

DEPORTES

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Las románticas vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvani en Grecia tras el Mundial

Histórica sanción en Brasil: le fracturó la pierna y no volverá a jugar hasta que su rival se recupere

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino