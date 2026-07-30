Samy Rivers acusa desigualdad tras derrota ante RoRo en La Velada del Año 6

La mexicana denunció falta de igualdad de condiciones en su pelea vs RoRo (Instagram / samyrivera)

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La mexicana, Samantha Rivera Treviño, popularmente conocida como Samy Rivers, el pasado fin de semana se subió al ring de La Velada del Año 6 para enfrentar a la influencer española, Rocío López Bueno, conocida como RoRo por su nombre artístico en los medios digitales.

Sin embargo, la youtuber mexicana no iba con el mismo entusiasmo cuando el día del pesaje notó que la careta de su oponente mostraba detalles que iban en contra del reglamento, tanto que amenazó con no pelear en el evento organizado por Ibai Llanos.

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Al final, la creadora de contenido aceptó estar en contienda ante Rocío López. Penosamente, Samy Rivers conoció la derrota por decisión unánime y aunque afirmó que se iba tranquila de España, en una vigente transmisión de su cuenta de Twitch denunció que no hubo igualdad de condiciones en su pelea de La Velada del Año 6.

“Yo sabía que no íbamos en igualdad de condiciones, pero dije: “Creo que con todo y casco, en mi corazón yo creo de verdad que como quiera le puedo ganar y le voy a ganar”. Y entiendo que haya gente que nunca se ha enfrentado a ese casco o nunca ha sido una mujer de 50 kilos, no experta en boxeo, intentando pelear contra ese casco“, señaló la Rivers.

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“Pero así como esa gente que piensa que no afecta, yo dije: “Con todo y eso yo puedo Yo traigo, yo traigo nivel, yo traigo, yo sé cómo me preparé, Yo sé con quién he hecho peleas, he peleado con gente mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más todo”, añadió la mexicana.

La strreamer mexicana perdió por decisión unánime ante la española (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el momento que Samantha soltó su primer golpe, se dio cuenta que no tenía ningún efecto y eso la mantuvo en desventaja durante los tres asaltos que sostuvo frente a RoRo en La Cartuja de Sevilla.

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“Hasta que tiré el primer golpe. Hasta que tiré mi primer jab y noté que no tenía ningún efecto en nada. Ahí dije: “No puede ser”. O sea, y es algo que ni siquiera pude probar antes porque no tenían el segundo casco, lo tenían en Madrid, iba a llegar el día de la pelea", dijo

“El otro no me lo podían prestar porque lo iban a modificar y lo tenían en el pesaje. Entonces, de verdad, no hubo igualdad en las condiciones”, enfatizó Samy Rivers días después de sufrir la derrota en La Velada del Año 6 por decisión unánime,

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¿Quién es Samy Rivers, figura mexicana de las redes sociales?

Ambas vencieron a la báscula con 50.6 kilos para La Velada del Año 6. (Captura de pantalla)

Samantha Rivera Treviño, alías Samy Rivers, es creadora de contenido, streamer y youtuber mexicana. Ella nació el 20 de agosto de 1998 en Monterrey, Nuevo León. Es una de las personalidades más populares de internet en el mundo de habla hispana.

La Rivers formó su propia comunidad de millones de seguidores en las redes sociales, especialmente en Twitch, donde se consolidó durante la pandemia del Covid-19 al transmitir contenido de su vida cotidiana y también de los videojuegos, tal como lo hace actualmente.

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Además de su labor como streamer, Samy Rivers es presidenta del equipo Pio FC, de la Kings League y la Queens League. Su combate en La Velada del Año 6 fue contra la española Rocío López Bueno, ubicada como RoRo, y aunque no fue la peelar estelar, si logró una audiencia fenomenal, porque donde viaja una mexicana la acompañan millones de compatriotas.

Samy Rivers es considerada como una figura referente para los jóvenes y destaca por su carisma y fidelidad de su audiencia. Tras La Velada del Año 6, la regiomontana aseguró tener la conciencia tranquila por darlo todo y hacer que México se enorgullezca de ella.

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Las dos boxeadoras participantes de la Velada del Año se presentan ante la multitud en el cuadrilátero, acompañadas por el réferi y sus equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo estoy contenta y me voy con mi conciencia tranquila. Hice lo que pude, con las circunstancias. Me atreví, me subí y aquí estoy, me voy contenta. Me voy muy contenta”, declaró la Rivers minutos después del resultado de su enfrentamiento ante RoRo.

“Lo di absolutamente todo. Está aquí mi familia, la comunidad que vino y que está lejos también. Muchísimas gracias. Yo me voy bastante contenta. Hice lo que pude hacer. No hay más que decir”, expresó Samantha Rivera Treviño, también llamada en la industria como Samy Rivers.

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Natalia MX ganó en La Velada del Año 6

Ka mexicana ganó el título por decisión unánime. (Ibai/Youtube)

Por otro lado, la streamer mexicana, Natalia MX, también se presentó en el evento de Ibai Llanos y por decisión unánime logró vencer a Clara Merino, ubicada como Clersss, para convertirse en campeona de esta edición celebrada en La Cartuja de Sevilla.

“La verdad estoy muy contenta, muy agradecida también por la oportunidad, gracias a todo al público. Se vive algo muy bonito, nunca había tenido la oportunidad de estar en algo así tan grande. Gracias. Para los que no me conocen, mucho gusto”, comentó Natalia Mx tras ser oficial su victoria en La Velada del Año 6.

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