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Omar Chaparro llevará su álbum Inesperado al Lunario en octubre

La velada apostará por nuevos estilos musicales, una vibra íntima y canciones sobre experiencias personales

EFE/ Sáshenka Gutiérrez
EFE/ Sáshenka Gutiérrez
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El concierto de Omar Chaparro llegará al Lunario del Auditorio Nacional el 29 de octubre para la presentación en vivo de Inesperado, el cuarto álbum de estudio del artista.

Cuándo será la venta para el concierto de Omar Chaparro

Los boletos para el show en la Ciudad de México estarán disponibles en Preventa Banamex el 30 de julio a las 11:00 horas.

La venta general comenzará el 31 de julio a través de Ticketmaster y en la taquilla del inmueble.

Omar Chaparro presentará un disco integrado por 18 canciones, resultado de tres años de trabajo artístico y personal.

En el álbum, el artista participó como coautor en 17 temas. La producción recorre géneros como pop, balada, blues, soul, salsa y música mexicana.

Repertorio y formato del show

El repertorio de la noche incluirá canciones como “Empieza a Vivir”, “Te Mereces”, “Todo se Acabó”, “La Mejor de las Suertes” y “6:30”.

También sumará otros temas que han acompañado la evolución musical de Chaparro.

El formato del Lunario del Auditorio Nacional está planteado para una experiencia cercana y emocional. Cada canción buscará conservar el peso de la historia que la inspiró.

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Alcance del proyecto musical

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, Chaparro supera los 33 millones de seguidores en redes sociales. También acumula más de 200 millones de visualizaciones en YouTube.

Con más de tres décadas de trayectoria en el entretenimiento, Chaparro ha desarrollado una carrera en cine, televisión y escenarios.

En esta presentación, llevará al público una faceta más íntima como intérprete y compositor.

(Ocesa)
(Ocesa)

Humor negro y dinámica familiar en la nueva serie animada de Eugenio Derbez

La llegada de Omar Chaparro y Vanessa Bauche a la serie animada Circo Gómez marca una nueva etapa en la carrera de ambos artistas, quienes se suman a un elenco encabezado por Eugenio Derbez en una apuesta por el humor ácido y el caos familiar.

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Con estreno previsto para el 5 de junio en ViX Premium, la producción promete romper con los esquemas de la comedia tradicional mexicana.

La trama de la serie gira en torno a una familia de artistas que enfrenta tanto problemas económicos como disputas internas, pero que sigue esforzándose por permanecer unida.

El personaje central, Filiberto Gómez, interpretado por Derbez, lidera este circo ambulante donde lo absurdo y la sátira se entrelazan en cada episodio.

En palabras de Vanessa Bauche, uno de los atractivos del proyecto radica en su retrato de la disfuncionalidad familiar como algo habitual en la realidad latinoamericana.

La actriz comentó que “es la normalidad para nosotros. Aquí lo anormal es una familia funcional”, destacando la identificación inmediata que muchos espectadores sentirán con los personajes.

Por su parte, Omar Chaparro subrayó que el mayor valor de la producción reside en la libertad creativa otorgada al elenco.

Según el actor, “nos daban la libertad de crear, de improvisar al momento y fue puro gozo”. Chaparro también señaló que la presencia de Eugenio Derbez fue determinante para aceptar el desafío:

“Es garantía. Es un cuate que le pone no solamente mente, estrategia, se arma de equipos muy sólidos, muy talentosos, sino que además le ponen mucho corazón”.

Humor negro y sátira en el mercado mexicano

Omar Chaparro y Vanessa Bauche posan con dos personajes animados de "Circo Gómez", un forzudo y una mujer con sartén, sobre un fondo azul claro con el logo
(Infobae México Especial)

La serie, producida por 3Pas Studios en colaboración con ViX, consta de 10 episodios y se enfoca en situaciones absurdas que surgen tras bambalinas en un circo ambulante. Entre ensayos que fracasan, artistas excéntricos y peleas familiares, la historia aborda temas como las diferencias generacionales y la convivencia cotidiana desde una perspectiva irreverente y políticamente incorrecta.

La participación de Diana Bovio y Teco Lebrija, junto a Derbez, Bauche y Chaparro, completa un elenco que busca consolidar la animación para adultos como un género con espacio propio en México. La animación estuvo a cargo de F3 Media, mientras que Ben Odell y Javier Williams figuran como productores ejecutivos.

Para quienes se preguntan por la esencia de ‘Circo Gómez’, la propuesta se distingue por su humor negro y la sátira sobre la familia y la supervivencia de un pequeño negocio en tiempos difíciles. La serie ofrece una visión ácida y desenfadada que, en palabras de los propios protagonistas, invita al espectador a verse reflejado en las dinámicas de los Gómez.

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