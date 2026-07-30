Golpe a “Don Checo”: desmantelan dos células dedicadas al huachicoleo de Gas LP en el Edomex

Don Checo fue detenido desde el año 2025 por autoridades federales. Crédito: Gabinete de Seguridad y FGR

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló dos células vinculadas a la organización de Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, dedicadas al robo y comercialización ilícita de Gas LP en el Estado de México.

Los operativos, coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y personal de Pemex Logística, dejaron 17 personas detenidas —6 ya vinculadas a proceso tras el primer operativo y 11 detenidas en el segundo— y el aseguramiento de 47 mil litros de hidrocarburo, armas, narcóticos, vehículos y 20 inmuebles, según un comunicado de la FGR publicado este 29 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

“Don Checo” fue detenido en junio de 2025 junto con 31 personas más. Tras su caída, el mando habría pasado a Mauricio “N”, detenido en abril de 2026 con seis personas más. La FGR identificó después a Andrés “N” como el posible responsable de dar continuidad a las operaciones, lo que derivó en los dos operativos más recientes.

Empresas gaseras de fachada y ductos perforados: así operaba la red en seis municipios del Edomex

En el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que varios integrantes de la organización usaban empresas gaseras como fachada para extraer y comercializar Gas LP de forma ilícita.

PUBLICIDAD

La red también perforaba ductos de Pemex de manera clandestina y trasladaba el combustible en tractocamiones con cajas adaptadas que ocultaban tanques en su interior.

Parte de los camiones asegurados por las autoridades. Crédito: FGR

Según las indagatorias, la organización mantuvo presencia en los siguientes municipios:

Chimalhuacán

Ecatepec

Jaltenco

Nextlalpan

Tecámac

Tonanitla

Desde esos puntos coordinaban la extracción del hidrocarburo y su distribución hacia otros predios del Estado de México, donde el combustible era almacenado en cajas con tanques ocultos antes de su comercialización.

PUBLICIDAD

Un túnel bajo una caja seca de tráiler conectaba a un ducto de Pemex en Tecámac

Datos oficiales revelaron que en el primer operativo se ejecutaron órdenes de cateo en 14 inmuebles del Edomex. Ahí se localizaron 47 mil litros de Gas LP, dinero en efectivo, narcóticos, armas de fuego, cargadores y cartuchos, cuatro vehículos de alta gama, tractocamiones y tanques de almacenamiento.

Seis procesados tras el primer operativo contra la organización criminal de "Don Checo". Crédito: FGR

Once inmuebles fueron asegurados y seis personas quedaron vinculadas a proceso.

El segundo operativo se ejecutó a partir del análisis de la información obtenida en los cateos previos. Las órdenes abarcaron nueve inmuebles más e iban dirigidas contra otra célula integrada presuntamente por familiares de uno de los líderes del grupo, quienes posiblemente coordinaban las actividades ilícitas desde adentro.

PUBLICIDAD

Inmueble asegurado tras los dos operativos recientes contra la célula de "Don Checo". Crédito: FGR

En esa segunda acción fue asegurado un inmueble de más de 3 mil metros cuadrados en Tecámac, que funcionaba como centro clandestino de abastecimiento para tractocamiones.

Toma clandestina localizada debajo de un camión cisterna. Crédito: FGR

En el predio también se identificó una toma clandestina de un ducto de Pemex oculta bajo una caja de tráiler, conectada mediante un túnel que posiblemente era usado para extraer el Gas LP y llenar las pipas, que después eran trasladadas a otro predio del Estado de México donde se almacenaban cajas con tanques ocultos.

PUBLICIDAD

Estos fueron los 11 detenidos tras la segunda etapa de operativos encabezados por autoridades federales. Crédito: FGR

Como resultado de la segunda fase del operativo fueron detenidas 11 personas, dando como resultado final 17 personas detenidas y vinculadas con la red criminal de “Don Checo”.

La FGR afectó todos los niveles de mando: desde los líderes hasta la operación logística

Ambos operativos formaron parte de una investigación desarrollada por las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según reportes, la estrategia afectó de forma escalonada los distintos niveles de mando: primero los líderes, luego quienes asumieron el control tras cada detención y, finalmente, los integrantes responsables de sostener la operación logística.

PUBLICIDAD

Con el aseguramiento de los 20 inmuebles, los vehículos, el hidrocarburo y el desmantelamiento de la toma clandestina en Tecámac, la FGR señaló haber desarticulado una parte de la infraestructura logística de la organización de “Don Checo”.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad indicaron que continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar y llevar ante la justicia a quienes participen en el robo de hidrocarburos.

PUBLICIDAD

“Don Checo”, uno de los 10 operadores civiles detenidos por la red de huachicol fiscal en México

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, figuraba en una lista de 10 operadores civiles detenidos en el marco de la investigaciones por huachicol fiscal, compartida por fuentes de seguridad a Infobae México en mayo de 2026.

Fotografía de Don Checo. Crédito: Gabinete de Seguridad

Entre los otros nombres de esa lista aparecían Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”; Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”; Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”; y Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

PUBLICIDAD

Todos enfrentaban procesos judiciales por su posible participación en el trasiego, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos ilegales. El modus operandi principal consistía en ingresar hidrocarburos bajo la declaración de aceites o lubricantes, lo que permitía evadir impuestos y dificultaba el rastreo en aduanas.

Su detención en junio de 2025, junto con 31 personas más, fue resultado de seis meses de trabajos de inteligencia coordinados. El operativo incluyó cateos en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, con cerca de 400 elementos desplegados. Dejó el aseguramiento de 16 millones de pesos en efectivo, 21 tractocamiones, ocho pipas, 48 vehículos —algunos blindados y de lujo— y 36 armas de fuego.

Don Checo y los 31 detenidos por su relación con la red de huachicol. (SSPC)

Tras su captura, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, rechazó acusaciones de que “Don Checo” habría recibido protección de elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, la FGR y personal de inteligencia de Pemex para operar: “Las investigaciones continúan y no hay un sólo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas, fueron precisamente estas instituciones, las que desarticularon esta Red criminal”, señaló en su cuenta de X. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y advirtió que “no se pueden señalar a todas las instituciones que combaten este tipo de delitos”.

La red de “Don Checo” fue identificada como parte de un entramado más amplio vinculado a Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”. Empresas de transporte y logística como Ikon Midstream, Mefra Fletes, Intanza, Transportista Roca, Hevi Transport, Logística Enerpol, Naviera Altamarítima y Azteca Cone habrían sido utilizadas para mover y almacenar combustible de procedencia ilícita dentro de circuitos aparentemente formales.