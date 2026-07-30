México
Agregar Infobae enGoogle

Festival Vaivén lanza comunicado tras la muerte de Kavinsky: ¿se cancela?

El francés era uno de los actos más esperados del evento

Kavinsky
Kavinsky murió a los 50 años. (Facebook Kavinsky)
Guardar

La muerte de Kavinsky deja sin certeza su presentación prevista para el 17 de octubre en el Festival Vaivén 2026, en México. Los organizadores del evento emitieron un comunicado oficial para despedirse del DJ:

“El fin de una era, el inicio de una leyenda. Como seres humanos, siempre buscamos distintas formas de conexión, y a través de la música podemos expresar y sentir emociones sin límite. Kavinsky creó un universo en el que el sonido trascendió el tiempo y el espacio. Construyó un puente entre personas de todo el mundo y nos hizo uno solo. Hoy no queremos decir adiós. Queremos decir GRACIAS. Por cada momento, cada beat y cada escena mágica. Hiciste que nuestras vidas sonaran y se sintieran como una película. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos”.

PUBLICIDAD

La Fiscalía parisina abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. El músico, de 50 años, fue hallado sin vida en su domicilio en París. Su nombre real era Vincent Belorgey.

El festival celebra su novena edición ese mismo 17 de octubre en los Jardines de México, en Tehuixtla, Morelos. El cartel incluye a Joji, ZHU, Madeon y Bob Moses, junto a The Midnight, DRAMA, Clubz, Ralphie Choo, Juana Aguirre, Max Styler y Antdot.

PUBLICIDAD

Kavinsky figuraba entre los actos principales del evento. Sobre la ausencia del francés en el evento, los organizadores informaron:

“Sí, también estamos super tristes por la partida de Kavinsky. Estén tranquilxs y manténganse al tanto de próximos anuncios. Abrazos a todxs”.

La trayectoria que lo hizo conocido a nivel mundial

Kavinsky
(Captura/REUTERS)

El productor alcanzó proyección internacional con “Nightcall”, tema incluido en la banda sonora de Drive (2011), la película protagonizada por Ryan Gosling. A lo largo de su carrera lanzó el álbum OutRun, colaboró con The Weeknd y compartió escenario con Daft Punk y Justice.

Su última aparición de gran escala fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó en vivo “Nightcall” ante una audiencia global.

“Nightcall” sonó en los Juegos Olímpicos de París 2024

Imagen de 'Drive' (2011), del director Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.
Imagen de 'Drive' (2011), del director Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.

La canción que definió la carrera de Kavinsky fue “Nightcall”, compuesta en 2010 e incluida en la banda sonora de Drive (2011), la película protagonizada por Ryan Gosling. El tema lo catapultó al circuito internacional de la electrónica y se convirtió en una de las piezas más reconocibles del género synthwave.

Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Kavinsky interpretó “Nightcall” en vivo junto al grupo Phoenix y la cantante belga Angèle. Fue su aparición más vista a nivel global.

A lo largo de su trayectoria lanzó el álbum OutRun, colaboró con The Weeknd y compartió escenario con Daft Punk y Justice. La ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, confirmó su muerte en un mensaje publicado en X: “Con la repentina desaparición de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares”.

El cartel del Vaivén 2026 sigue en pie

Vaivén 2026 reúne a exponentes del pop alternativo, la electrónica y el indie en un cartel internacional diverso. (X/ @festivalvaiven)
Vaivén 2026 reúne a exponentes del pop alternativo, la electrónica y el indie en un cartel internacional diverso. (X/ @festivalvaiven)

El Festival Nescafé Vaivén celebra este año su novena edición el 17 de octubre en los Jardines de México, en Tehuixtla, Morelos. Kavinsky figuraba entre los actos principales. El resto del cartel incluye a Joji, ZHU, Madeon, Bob Moses, The Midnight, DRAMA, Clubz, Ralphie Choo, Juana Aguirre, Max Styler y Antdot.

Por ahora, el festival no ha confirmado si un nuevo artista ocupará el espacio que dejó el productor francés. La respuesta definitiva sobre la programación quedará en los próximos comunicados del evento.

Temas Relacionados

KavinskyFestival Vaivénmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Predicción del clima en Tijuana para antes de salir de casa este 30 de julio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima en Tijuana para antes de salir de casa este 30 de julio

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

¿Cuál es la temperatura promedio en Guadalajara?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio en Guadalajara?

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 30 de julio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 30 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Golpe a “Don Checo”: desmantelan dos células dedicadas al huachicoleo de Gas LP en el Edomex

Detienen a “El Miky”, operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca

Apelan vinculación a proceso del defensor indígena Jesús Plácido Galindo: piden su liberación

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de “Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón ya nominó en el confesionario

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón ya nominó en el confesionario

Papá de Arantza Ruiz comparte emotivo mensaje tras su entrada a La Casas de los Famosos México 2026: “Estoy muy orgulloso de ella”

Fede Vigevani le confiesa a Karina Torres la razón por la que no se casó con Nicole García

Manelyk González enfrenta las consecuencias de tomar pastillas para bajar de peso, la influencer se sincera

CDMX espera hasta 3 mil millones de pesos por los conciertos de Harry Styles

DEPORTES

Cuánto cuesta el reloj que usó Isaac del Toro en el Tour de Francia

Cuánto cuesta el reloj que usó Isaac del Toro en el Tour de Francia

André-Pierre Gignac protagoniza escándalo al empujar a un árbitro en partido

Quién es el cantante que se equivocó con el himno de México en el juego de estrellas entre Liga MX vs MLS

Juego de estrellas de la MLS y Liga MX podría desaparecer en 2027

Romina Hinojosa hará historia y será la primera mexicana en el Tour de Francia