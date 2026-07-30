Festival Vaivén lanza comunicado tras la muerte de Kavinsky: ¿se cancela?

Kavinsky murió a los 50 años. (Facebook Kavinsky)

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La muerte de Kavinsky deja sin certeza su presentación prevista para el 17 de octubre en el Festival Vaivén 2026, en México. Los organizadores del evento emitieron un comunicado oficial para despedirse del DJ:

“El fin de una era, el inicio de una leyenda. Como seres humanos, siempre buscamos distintas formas de conexión, y a través de la música podemos expresar y sentir emociones sin límite. Kavinsky creó un universo en el que el sonido trascendió el tiempo y el espacio. Construyó un puente entre personas de todo el mundo y nos hizo uno solo. Hoy no queremos decir adiós. Queremos decir GRACIAS. Por cada momento, cada beat y cada escena mágica. Hiciste que nuestras vidas sonaran y se sintieran como una película. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos”.

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La Fiscalía parisina abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. El músico, de 50 años, fue hallado sin vida en su domicilio en París. Su nombre real era Vincent Belorgey.

El festival celebra su novena edición ese mismo 17 de octubre en los Jardines de México, en Tehuixtla, Morelos. El cartel incluye a Joji, ZHU, Madeon y Bob Moses, junto a The Midnight, DRAMA, Clubz, Ralphie Choo, Juana Aguirre, Max Styler y Antdot.

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Kavinsky figuraba entre los actos principales del evento. Sobre la ausencia del francés en el evento, los organizadores informaron:

“Sí, también estamos super tristes por la partida de Kavinsky. Estén tranquilxs y manténganse al tanto de próximos anuncios. Abrazos a todxs”.

La trayectoria que lo hizo conocido a nivel mundial

(Captura/REUTERS)

El productor alcanzó proyección internacional con “Nightcall”, tema incluido en la banda sonora de Drive (2011), la película protagonizada por Ryan Gosling. A lo largo de su carrera lanzó el álbum OutRun, colaboró con The Weeknd y compartió escenario con Daft Punk y Justice.

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Su última aparición de gran escala fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó en vivo “Nightcall” ante una audiencia global.

“Nightcall” sonó en los Juegos Olímpicos de París 2024

Imagen de 'Drive' (2011), del director Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.

La canción que definió la carrera de Kavinsky fue “Nightcall”, compuesta en 2010 e incluida en la banda sonora de Drive (2011), la película protagonizada por Ryan Gosling. El tema lo catapultó al circuito internacional de la electrónica y se convirtió en una de las piezas más reconocibles del género synthwave.

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Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Kavinsky interpretó “Nightcall” en vivo junto al grupo Phoenix y la cantante belga Angèle. Fue su aparición más vista a nivel global.

A lo largo de su trayectoria lanzó el álbum OutRun, colaboró con The Weeknd y compartió escenario con Daft Punk y Justice. La ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, confirmó su muerte en un mensaje publicado en X: “Con la repentina desaparición de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares”.

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El cartel del Vaivén 2026 sigue en pie

Vaivén 2026 reúne a exponentes del pop alternativo, la electrónica y el indie en un cartel internacional diverso. (X/ @festivalvaiven)

El Festival Nescafé Vaivén celebra este año su novena edición el 17 de octubre en los Jardines de México, en Tehuixtla, Morelos. Kavinsky figuraba entre los actos principales. El resto del cartel incluye a Joji, ZHU, Madeon, Bob Moses, The Midnight, DRAMA, Clubz, Ralphie Choo, Juana Aguirre, Max Styler y Antdot.

Por ahora, el festival no ha confirmado si un nuevo artista ocupará el espacio que dejó el productor francés. La respuesta definitiva sobre la programación quedará en los próximos comunicados del evento.

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