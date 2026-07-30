Quién es el cantante que se equivocó con el himno de México en el juego de estrellas entre Liga MX vs MLS

El cantante cambió una estrofa durante la ceremonia del Juego de Estrellas entre la Liga MX y MLS (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo una edición más del Juego de Estrellas que disputan las máximas figuras de la Liga Mx, frente a los mejores futbolistas que militan en la MLS. No obstante, en México se habla más del cantante Frankie J al ser el encargado de dar voz al Himno Nacional Mexicano.

Y es que su interpretación fue abucheada por el pueblo mexicano al darse cuenta que Frankie J cantó erróneamente una de las principales estrofas de nuestro Himno Nacional. En ves de decir: “profanar con su planta tu suelo”, él canto: “profanar con sus ansias tu suelo”.

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Esta equivocación a la letra del Himno Nacional Mexicano, causó más relevancia que la misma derrota de los jugadores que representaron hoy a la Liga Mx en Estados Unidos. ya que se considera una falta de respeto. Asimismo, La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que estos símbolos deben ser tratados con respeto y solemnidad.

¿Quién es Frankie J, cantante que le cambio la letra al Himno Nacional en el All Star Game 2026?

Una nueva edición puso a las dos mejores ligas de la Concacaf a competir con sus mejores hombres. (Liga MX)

Francisco Javier Bautista, conocido por su nombre artístico Frankie J, es un cantante mexico-estadounidense. Él nació en Tijuana, Baja California el 7 de diciembre de 1975. Es identificado por formar parte del grupo Kumbia Kings antes de iniciar su carrera como solista.

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Entre sus éxitos más reconocidos, están las melodías de: “Obsesión (No es amor)” junto a Baby Bash, “Don’t Wanna Try” y “Ya no es igual”. La música de Frankie J ha llegado a los primeros lugares de popularidad en las listas de Billboard, y ha sido nominado a diferentes premios en la industria musical latina.

Su carrera ha quedado marcada por colaboraciones con artistas tanto en inglés como en español, pues creció escuchando tanto música tradicional latina como urbana estadounidense, lo que le ha permitido tener presencia en distintos mercados musicales.

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Ha lanzado varios discos como solista, experimentando con géneros como balada, pop y R&B. Frankie J fue seleccionado por la MLS para interpretar el Himno Nacional Mexicano debido a su perfil bicultural y su reconocimiento en la comunidad latina en los Estados Unidos.

Durante el All Star Game 2026, entre la Liga MX y la MLS, Frankie J cantó el Himno de México desde el césped del Bank of America Stadium, de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, pero le llovió críticas por el error de cambiar la letra oficial.

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¿Frankie J puede ser sancionado por equivocarse a la hora de cantar el Himno Nacional?

La bandera Tricolor junto a otros estandartes de América. . (IG Conade)

El mexico-estadounidense sufriría una sanción por cambiar la letra del Himno Nacional de México. De acuerdo con la legislación mexicana, cantar el himno con errores está tipificado como una falta sancionable, ya que se considera un “mal uso o representación” de uno de los símbolos patrios.

Existen antecedentes de sanciones a otros cantantes por casos similares. La multa por alterar o cantar incorrectamente el Himno Mexicano puede alcanzar hasta 250 veces el salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de un arresto administrativo de hasta 36 horas.

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Si la falta se comete con fines de lucro o comerciales, la sanción puede elevarse hasta 1,000 veces la UMA. En el caso de Frankie J, el cantante modificó la letra oficial durante la ceremonia del Juego de Estrellas de la Liga MX vs MLS, lo cual podría ser motivo de sanción bajo estas disposiciones legales mexicanas.

Las autoridades pueden evaluar la intención y las circunstancias para determinar si procede una sanción formal, luego de su error de interpretación, que pasó de: “profanar con su planta tu suelo” a “profanar con sus ansias tu suelo” en el Bank of America Stadium, donde La Liga Mx fue víctima de la MLS al caer 4-3.

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Anotadores en el Juego de Estrellas

La Liga Mexicana cayó 4-3 en el Juego de Estrellas 2026. Credit: Bob Donnan-Imagn Images

Liga MX

Luis Rey (1)

Salomón Rondón (1)

José Paradela (1)

MLS

Son Heung-min (doblete)

Philip Zinckernagel (1)

Evander da Silva Ferreira (1)