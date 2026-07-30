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Banamex respalda el acuerdo entre Pemex y Petrobras; también advierte riesgos

El banco prevé que la nueva alianza entre petroleras permita un mayor crecimiento para la mexicana

Banamex dio su visto bueno al acuerdo entre Pemex y Petrobras. Foto: Pemex / Petrobras
Banamex dio su visto bueno al acuerdo entre Pemex y Petrobras firmado en junio pasado. Foto: Pemex / Petrobras
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Este miércoles, Banamex ofreció un diagnóstico del acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras, en donde le dio su visto bueno, pero también advirtió que puede tener alcances limitados.

El convenio entre ambas petroleras permite compartir tecnología en aguas profundas, así como recuperar producción en campos maduros, aunque, advierte Banamex, aún no modifica las perspectivas de corto plazo en el sector petrolero nacional.

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Dicho acuerdo fue firmado el pasado 23 de junio en Río de Janeiro, Brasil, es, básicamente, un memorándum de entendimiento con vigencia de dos años, renovable para evaluar, desarrollar y eventualmente ejecutar proyectos conjuntos de exploración, extracción y procesos naturales.

Estos son los beneficios del convenio para Petrobras, según Banamex

Según Pemex, Petrobras también obtendrá diversos beneficios, ya que el sector petrolero mexicano representa una oportunidad para reponer reservas, diversificar su cartera y posicionarse a la brevedad en una zona del Golfo de México poco explorada, sin invertir recursos de forma inmediata.

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Cabe recordar que el acuerdo se dio después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva planteó en marzo a la presidenta Claudia Sheinbaum una alianza para aprovechar la especialización de Petrobras en aguas profundas.

Un hombre y una mujer firman un pergamino sobre una mesa de madera. Detrás hay una bandera de Brasil, un logo "BR" y una bandera verde y roja con un emblema.
La imagen muestra a Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum sentados en una mesa, firmando un documento que simboliza un acuerdo bilateral entre Brasil y México, relacionado con el sector energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteamiento abre la puerta a un entendimiento entre ambos gobiernos con la petrolera brasileña como eje, a partir de la experiencia de la compañía en exploración y producción en zonas marinas de gran profundidad.

Banco advierte sobre los riesgos del acuerdo

Aunque los beneficios pueden ser muchos, Banamex advirtió que Petrobras tiene mayor capacidad técnica y financiera porque cotiza en bolsa, mientras Pemex enfrenta menos margen para reinvertir por su deuda, sus obligaciones con proveedores y el gasto destinado a operación y refinación.

También consideró que el acuerdo no garantiza que la cooperación se convierta en inversión, producción o una transferencia efectiva de capacidades.

El reporte de la institución financiera agrega que, aun si ambas empresas pactan instrumentos vinculantes, los proyectos quedarían expuestos a cambios en la política energética, a los precios internacionales del petróleo y a las prioridades corporativas de cada compañía.

Banamex ve positivo el acercamiento

Pese a la restricciones en el convenio, Banamex calificó de positivo el acercamiento entre Pemex y Petrobras, pues le permitirá acceder a la experiencia de la compañía brasileña en operaciones marítimas complejas y aplicar técnicas de recuperación secundaria y terciaria, como la inyección de agua, gas, vapor o químicos, para extraer más hidrocarburos de yacimientos existentes.

Además, el banco recordó que la empresa productiva del Estado ya participa con Woodside en Trion, proyecto de aguas ultraprofundas que tiene previsto iniciar producción dentro de dos años, en 2028.

Banamex analiza el acuerdo entre Pemex y Petrobras, ve beneficios, pero también advierte riesgos. Foto: Banamex
Banamex analiza el acuerdo entre Pemex y Petrobras, ve beneficios, pero también advierte riesgos. Foto: Banamex

De esto trata la cooperación entre las petroleras

La cooperación se enfoca en revitalizar campos maduros y en el reprocesamiento de información sísmica, además de explorar oportunidades en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, así como en crudos pesados y extrapesados y posibles formaciones presal.

El plan también considera proyectos de refinación, petroquímica, fertilizantes y procesamiento de gas, junto con recuperación de líquidos, eficiencia energética, reducción de emisiones, captura de carbono y el desarrollo de combustibles de menor intensidad contaminante.

Proyectos requieren negociación entre Pemex y Petrobras

Sin embargo, y es algo en lo que puso especial atención Banamex, el documento no obliga a realizar inversiones ni crear una sociedad, consorcio o empresa conjunta. Lo que podría hacer más competitivas ambas empresas productivas estatales.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón. Crédito: Bloomberg / Susana González
Ambas petroleras tendrán dos años para trabajas juntas. Crédito: Bloomberg / Susana González

Dado que ambas partes no pueden realizar inversiones o crear una sociedad, cualquier proyecto debe negociarse a través de instrumentos específicos, “superar análisis de viabilidad y recibir las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes”, detalla el convenio.

Pese a que puede haber diversos beneficios para Pemex y Petrobras, Banamex también advirtió riesgos del acuerdo entre ambas petroleras que tendrá duración de dos años.

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