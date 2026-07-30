Fede Vigevani le confiesa a Karina Torres la razón por la que no se casó con Nicole García

Fede Vigevani abrió su corazón en la suite y le contó a Karina Torres la razón que impidió que se casara con su ex. (Instagram)

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Esta tarde, la suite de La Casa de los Famosos México se transformó en escenario de una confesión inesperada.

Fede Vigevani, creador de contenido originario de Uruguay, compartió con Karina Torres detalles inéditos sobre su vida sentimental.

Todo ocurrió durante un baño en el jacuzzi, cuando Karina le preguntó abiertamente por su situación amorosa.

Fede reveló que su única relación formal terminó en 2020 y confesó cuál fue el motivo que impidió que esa historia llegara al matrimonio.

El diálogo se dio en un ambiente de confianza que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia.

Fede Vigevani y Karina Torres: un encuentro íntimo en el jacuzzi

El intercambio entre Fede y Karina tuvo lugar tras ganar juntos el acceso a la suite, un espacio reservado para los líderes de la competencia.

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La dinámica permitió que ambos compartieran momentos de privacidad lejos del resto de los habitantes, situación que favoreció una conversación abierta y espontánea.

Durante el baño en el jacuzzi, Fede lanzó una observación que encendió la curiosidad de su compañera: “No sé cómo algunos participantes entran con novias y novios”.

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Karina, sin dudarlo, le preguntó si él había llegado con una relación. La respuesta dejó a todos sorprendidos: “Mi última novia fue en 2020, fue mi única novia”.

Karina reaccionó con incredulidad: “¡Júralo!”, dejando ver su sorpresa ante la revelación.

Karina abrió su corazón y contó su vida amorosa a Fede (Televisa)

Detalles de la única relación formal de Fede

A lo largo de la charla, Fede profundizó en el tema y compartió que, aunque ha salido con más chicas, solo ha tenido una relación formal.

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Karina, interesada por la confesión, quiso saber si Fede alguna vez pensó en casarse con su ex pareja. Sin rodeos, el influencer respondió: “Sí. Ya está casada ella. Sí lo pensé, obvio”.

El tono de la conversación mostró la sinceridad y el aprecio que Fede aún guarda por ese capítulo de su vida.

El motivo de la ruptura

Cuando Karina le preguntó por la razón de la separación, Fede expuso con claridad el principal obstáculo:

“Ya no funcionó porque ella vive en Estados Unidos y yo estaba en México, entonces por un tema de distancia ya no funcionaba”. Este fue el punto de inflexión que determinó el destino de la relación.

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La distancia geográfica resultó insalvable para ambos. Ninguno estaba dispuesto a mudarse y dejar atrás su vida profesional y personal en sus respectivos países.

Así, la relación llegó a su fin pese a los buenos recuerdos y los proyectos compartidos.

Fede también contó que, tras la separación, ella se casó y actualmente tiene una hija. “Después ella se casó y le está yendo increíble, tiene una hija y está muy feliz”, compartió Fede con Karina.

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Este dato permitió entender que, aunque la historia entre ambos concluyó, no hubo resentimientos ni reproches.

Karina y Fede son los primeros en vivir en la suite de La Casa de los Famosos México (redes)

Quién es la exnovia de Fede Vigevani

Durante la conversación con Karina Torres, Fede Vigevani fue reservado al hablar de su expareja y en ningún momento mencionó su nombre frente a las cámaras.

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Sin embargo, en redes sociales el público rápidamente comenzó a especular sobre la identidad de la única novia formal del creador de contenido.

Entre los seguidores del reality y usuarios de plataformas digitales, el nombre de Nicole García empezó a ganar fuerza como la posible exnovia a la que Fede se refería durante la charla en la suite.

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La relación habría iniciado en torno a 2018, cuando ambos coincidieron en el canal de entretenimiento Dosogas y compartieron proyectos que alcanzaron gran popularidad entre la audiencia joven de habla hispana.

El vínculo sentimental duró poco más de un año y se caracterizó por la colaboración creativa y la exposición mediática en redes sociales.

Aunque en la charla con Karina, Fede optó por mantener la discreción, la conversación dejó ver el peso emocional que tuvo esa relación en su vida y cómo la distancia se convirtió en el principal obstáculo para un futuro juntos.

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Entre los seguidores del reality y usuarios de plataformas digitales, el nombre de Nicole García empezó a ganar fuerza como la posible exnovia a la que Fede se refería durante la charla en la suite. (redes)

Karina Torres y Fede Vigevani: convivencia, complicidad y rumores en La Casa de los Famosos

Desde el inicio de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Karina Torres y Fede Vigevani han captado la atención tanto de compañeros como del público.

Su vínculo comenzó con el acceso conjunto a la suite, después de que Fede ganara la primera prueba de liderazgo y el público eligiera a Karina como su acompañante con más de 100 mil votos.

Esta decisión marcó el inicio de una convivencia cercana y momentos compartidos que no pasaron desapercibidos.

El ambiente de intimidad en la suite propició que ambos se abrieran emocionalmente.

Karina compartió con Fede detalles personales de su vida amorosa y su experiencia como mujer trans, mientras que él, por su parte, se sinceró sobre su pasado sentimental.

La conversación fluyó con naturalidad y dio pie a una conexión que fue celebrada en redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a “shippearlos” como la posible pareja de la temporada.

Las muestras de confianza entre ambos no solo se reflejaron en las charlas privadas, sino también en gestos públicos.

Fede decidió regalarle a Karina la camioneta que ganó en la prueba de liderazgo, un acto que generó comentarios y especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Fede decidió regalarle a Karina la camioneta que ganó en la prueba de liderazgo. (RS)

Karina, con humor, bromeó sobre la situación antes de subir a la suite, mostrando la complicidad que los caracteriza.

A lo largo de los días, la interacción entre Karina y Fede evolucionó entre risas, juegos y confidencias.

El público, atento a cada detalle, ha reaccionado de forma entusiasta en redes sociales, impulsando el “shippeo” y convirtiendo su relación en uno de los temas más comentados de la temporada.

La cercanía y la honestidad que ambos han mostrado evidencian una conexión genuina que sigue desarrollándose bajo la mirada de la audiencia y el resto de los participantes.