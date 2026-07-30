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Los psicólogos coinciden: quienes tienen su habitación desordenada no pueden sostener rutinas y evaden responsabilidades

Especialistas relacionan el desorden permanente con una menor capacidad para mantener ordenadas las tareas diarias

Individuo perturbado por el caos, entorno desorganizado, estrés evidente en el ambiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona visiblemente afectada por el desorden en una habitación llena de objetos fuera de lugar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más allá de un problema de limpieza, tener la habitación en desorden de forma constante puede asociarse con dificultades para sostener rutinas y con la evasión de responsabilidades, además de elevar el estrés, la fatiga mental, la ansiedad y los problemas de concentración en la vida diaria, tal como coinciden y señalan especialistas en psicología.

Y es que el problema no es dejar ropa fuera del clóset o la mochila en el piso un día, sino que el caos se mantenga todo el tiempo sin que la persona haga algo por corregirlo. Ese patrón, señalan los especialistas, apunta a algo más complejo que una falta de limpieza.

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La explicación que recogen los expertos se concentra en tres ejes: procrastinación, falta de estructura e indecisión. En ese marco, el desorden visual también satura el cerebro y aumenta el cansancio cotidiano.

Habitación desordenada, cama sin hacer, ropa amontonada en silla y piso, mochila, escritorio con cuadernos, libros, laptop, tazas, botellas junto a ventana.
Un dormitorio juvenil o de adulto joven se muestra completamente desordenado, con la cama sin hacer, ropa apilada y objetos dispersos por las superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desorden persistente se vincula con la procrastinación y la falta de estructura

El psicólogo canadiense Jordan Peterson sostiene que ordenar la habitación es una de las primeras formas de asumir responsabilidades personales. Su postura plantea que, antes de intentar resolver problemas grandes o lejanos, una persona debería ocuparse de lo más cercano y de aquello que puede controlar de manera directa.

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En una conversación citada por Big Think, Peterson lo resumió así: “Si no puedes ordenar tu propia habitación, ¿quién eres para darle consejos al mundo? Creo que si quieres cambiar el mundo, empiezas por ti mismo y luego vas avanzando, porque así desarrollas tus habilidades. No sé cómo puedes salir a protestar contra la estructura de todo el sistema económico si no puedes mantener tu habitación ordenada”.

La idea central de ese planteamiento es que el estado del cuarto no solo refleja hábitos domésticos, sino la manera en que cada persona enfrenta sus obligaciones. Por eso, los psicólogos relacionan el desorden permanente con una menor capacidad para mantener ordenadas las tareas diarias.

El texto también precisa que no todas las personas logran conservar su habitación en orden por los mismos motivos. Algunas llegan cansadas del trabajo y se duermen en un espacio caótico, mientras otras no toleran pasar ni un solo día sin barrer, doblar la ropa o acomodar objetos.

Habitación con mobiliario, ropa, papeles, cables y objetos variados dispersos en el suelo y muebles.
Una habitación desorganizada muestra cables, papeles, ropa y objetos dispersos que resaltan el desorden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caos visual también se relaciona con menor bienestar diario

El psicólogo Joseph Ferrari, profesor de Psicología en la Universidad DePaul, subraya el papel de la procrastinación, entendida como el hábito de posponer o retrasar tareas importantes y sustituirlas por actividades más irrelevantes o placenteras. En sus investigaciones, también vincula la acumulación de objetos y el desorden con una menor calidad de vida.

Ferrari dijo al medio New Wise: “Cuanto más desorden se tiene, mayor es la probabilidad de procrastinar. Lo cual es lógico, ya que uno no sabe qué desechar”. Esa relación, según el especialista, alcanza obligaciones diarias como trámites, responsabilidades laborales, compromisos personales, rutinas de salud y la organización financiera.

En sentido, el exceso de caos visual suele aumentar la sensación de estrés, la fatiga mental, la ansiedad y la dificultad para concentrarse. En ese sentido, el medio indica que incluso cambios pequeños en el entorno cotidiano pueden hacer diferencia frente a esas afectaciones.

El consenso recogido descarta que el cuarto desordenado deba leerse solo como pereza o descuido. La coincidencia entre especialistas apunta a que, cuando el caos se vuelve una constante durante más de 24 horas y se repite todos los días, puede funcionar como una señal de problemas para sostener hábitos y hacerse cargo de tareas cotidianas.

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