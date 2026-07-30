La promesa que Andy Ruiz realizó en su regreso al boxeo junto a Eddie Hearn, su promotor (Foto: Cuartoscuro)

Guardar

Otra oportunidad de oro se abrió para Andy Ruiz, quien firmó con Matchroom Boxing con la meta de volver a una pelea por un campeonato mundial de peso pesado.

El Destroyer sostuvo que esta nueva etapa lo coloca otra vez frente al escenario que buscó durante años, en entrevista con DAZN explicó cuál es su meta en esta nueva etapa de su carrera junto a Eddie Hearn, quien se encargará de promoverlo. “Hice historia para mi país, y lo que puedo decir es que lo haré de nuevo. Esto es lo que he estado soñando, he estado deseando, he rezado toda mi vida desde que era un niño pequeño, y cuando Dios me dio la oportunidad lo ejecuté”.

PUBLICIDAD

La nueva etapa de Andy Ruiz ya tiene fecha de arranque. Damian Knyba será su rival este 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Ruiz llegará con marca de 35-2-1 y 22 nocauts, mientras que Knyba se presentará con registro de 17-1 y 11 nocauts. El regreso del mexicano no luce sencillo tras dos años de inactividad y ante un rival que mide 2.01 metros (6 pies y 7 pulgadas).

La promesa de Andy Ruiz en su regreso al boxeo (EFE)

La promesa de Andy Ruiz en su regreso al boxeo

El ex campeón unificado de peso pesado también prometió que trabajará para recuperar la corona. En ese tono, planteó la meta de volver a ser monarca de la división de los pesados en 2027.

PUBLICIDAD

“Dios me está dando otra oportunidad, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a lograr eso y nos vamos a convertir en dos veces campeones mundiales de los pesados el próximo año, vamos a conseguirlo”.

Ruiz tomó proyección internacional en junio de 2019, cuando sorprendió al boxeo de peso pesado con su victoria sobre Anthony Joshua. Desde entonces, su nombre quedó ligado a una de las grandes sorpresas de la categoría.

PUBLICIDAD

Ahora, con su incorporación a Matchroom Boxing, el mexicano busca colocarse otra vez en la ruta titular después de su combate ante Knyba. Su mensaje apunta a los cinturones que dejó vacantes Oleksandr Usyk.

Eddie Hearn trabajará junto a Andy Ruiz en su regreso al boxeo (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

“Tras conseguir esta victoria, me encantaría pelear contra todos los que tienen los cinturones que dejó vacantes Oleksandr Usyk; el año que viene me convertiré en bicampeón mundial. ¡Vamos por ello!”, afirmó Ruiz.

PUBLICIDAD

El combate entre Ruiz y Knyba será el tercer evento estelar de la serie mensual de boxeo ‘The Fight’, organizada por TNT Sports y DAZN. La función se transmitirá de forma coexclusiva en Estados Unidos por TNT, truTV y DAZN, mientras que a nivel mundial podrá verse por DAZN.

La única derrota de Knyba llegó en enero, cuando Agit Kabayel lo noqueó. Aun así, el polaco mostró confianza de cara a la pelea y habló del respaldo que espera en la arena. “Estoy deseando volver al Prudential Center, mi segundo hogar. Me entusiasma regresar al ring ante los aficionados de Nueva Jersey y Nueva York; llenarán las gradas de blanco y rojo”.

PUBLICIDAD

El regreso de Andy Ruiz al boxeo internacional

El boxeador mexicoestadounidense Andy Ruiz confirmó su regreso al ring tras dos años de inactividad: pelea el próximo 4 de septiembre contra el polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Ruiz vuelve como parte de una nueva etapa con Eddie Hearn y Matchroom Boxing, con el objetivo de posicionarse otra vez entre los principales contendientes de peso pesado. El ex campeón mundial unificado anunció su plan tras el combate: “Voy a estar peleando en Newark, Nueva Jersey, el 4 de septiembre, mi gente. Después de conseguir esta victoria, quiero ir por todos los que tienen los cinturones. El próximo año seremos campeones mundiales por segunda vez”.

PUBLICIDAD

La última aparición de Ruiz ocurrió en agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria ante Jarrell Miller. En su carrera, Ruiz se convirtió en 2019 en el primer campeón mexicano de peso completo al vencer a Anthony Joshua.