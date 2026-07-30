Detienen a “El Miky”, operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca

La captura fue confirmada por la Fiscalía de Oaxaca en conferencia de prensa. Crédito: FGEO

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reveló este 29 de julio en conferencia de prensa la detención de J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”, presunto jefe de plaza y operador de segundo nivel del Cártel de los Beltrán Leyva en el corredor que conecta la Costa y el Istmo con los Valles Centrales y la capital del estado.

La captura ocurrió en la zona de Ejutla tras meses de trabajos de inteligencia y coordinación entre la FGEO, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

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La costa oaxaqueña concentraba el 41% de todos los homicidios dolosos del estado al momento de la detención, la región con mayor incidencia en los últimos meses. Las autoridades determinaron que “El Miky” habría llegado a Oaxaca en octubre de 2025 con una instrucción precisa: poner orden en la estructura local, tomar el control total de las plazas y garantizar la distribución de narcóticos en los Valles Centrales.

El fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, calificó la detención como “uno de los golpes más importantes y de mayor impacto” contra la logística del grupo delincuencial para las autoridades federales y estatales.

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“El Miky” administraba los brazos armados y controlaba seis municipios

Según la presentación de la FGEO, la estructura criminal operaba en dos niveles. En el primero se ubicaba Ricardo Estévez Colmenares o Bogar Soto Rodríguez, alias “El Bogar”, identificado como la cabeza principal de la organización en la entidad.

En el segundo nivel, como jefe de plaza, estaba “El Miky”, encargado directo de ejecutar el control de territorios y administrar los brazos armados.

Esa era la zona de operación de El Miky. Crédito: FGEO

Su zona de influencia abarcaba seis puntos: Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán, Lachigoló y Mitla, una ruta que une la costa oaxaqueña con las puertas de la capital del estado.

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Las investigaciones lo señalaban como responsable del monopolio de distribución de drogas en ese corredor, de dirigir operaciones de sicariato y de ordenar ejecuciones selectivas contra líderes de organizaciones rivales.

Un tatuaje y un corrido en Spotify fueron parte del proceso de inteligencia

Junto a “El Miky” fueron detenidas tres personas más identificadas como H.E.A., P.P.M. y E.H.S. En el operativo se aseguraron dos vehículos: una camioneta GMC blanca y un sedán Mercedes-Benz blanco.

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Según los datos revelados, parte del proceso de inteligencia que permitió identificarlo fue el corrido “El Miky II”, publicado en 2026 por el grupo Real Norteño bajo el sello Alfa Records.

En la letra, el propio sujeto se nombraba y mencionaba el alias “086”: “Soy el Mickey, soy buen amigo y por claro, ocho seis he de portar”. También describía su rol operativo: “Gente nueva recluté y ando chambeando”, “traigo la escuela del uno y el catorce me brinda el respaldo” y “tiro al río y listos para accionar”.

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La portada del sencillo reproducía un tatuaje de Mickey Mouse que “El Miky” llevaba en el brazo, la misma marca que las autoridades documentaron como elemento de identificación física.

El tatuaje que portaba El Miky fue usado como portada de su corrido. Crédito: FGEO

El fiscal general del Estado Bernardo Rodríguez Alamilla informó que “El Miky” y uno de sus acompañantes portaban armas al momento de la captura. Las autoridades concluyeron el operativo sin disparos.

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“Son literalmente situaciones quirúrgicas”, dijo Rodríguez Alamilla en conferencia. “Lo que buscamos es intervenir en momentos, lugares y circunstancias en los cuales sabemos que va a haber el menor daño posible”, agregó.

Las armas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de portación.

“El Bogar”, su jefe, está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y con cargos federales

Ricardo Estévez Colmenares, el nivel 1 de la estructura por encima de “El Miky”, fue sancionado el 6 de diciembre de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 14059, por su participación en narcotráfico y sus vínculos con la Organización Beltrán Leyva. El comunicado oficial del Tesoro lo describió como “un notorio narcotraficante que también actúa como sicario” y supervisa operaciones de tráfico en todo Oaxaca.

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El primer hombre en la esquina superior izquierda es "El Bogar". (Foto: OFAC)

Estévez Colmenares está imputado con cargos federales de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, su jefe directo sería Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, supuesto supervisor del transporte de droga desde Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia varios estados de México, incluido Oaxaca, para su distribución final en Estados Unidos.

En estos últimos meses la estructura central del Cártel de los Beltrán Leyva o también conocido como “El Cártel de Guasave” ha tenido bajas, la más significativa fue la captura de Pedro Inzunza, alias “El Sagiatario”, tras un operativo federal el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán.

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