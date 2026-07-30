Cuánto cuesta el reloj que usó Isaac del Toro en el Tour de Francia

Isaac del Toro puso en alto el nombre de México (REUTERS)

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Más allá de su histórico desempeño en el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro también llamó la atención por un detalle que no pasó desapercibido entre aficionados y especialistas del ciclismo.

Durante las celebraciones posteriores a su destacada actuación en la ronda francesa, el ciclista mexicano apareció portando una exclusiva pieza de alta relojería que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y medios internacionales.

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Se trata de un accesorio reservado para una élite de deportistas y coleccionistas, cuyo valor supera con creces el de muchos automóviles de lujo.

El exclusivo Richard Mille que lució Isaac del Toro

El reloj que apareció en la muñeca del mexicano fue un Richard Mille RM 67-02, uno de los modelos más reconocidos de la prestigiosa firma suiza. La pieza está diseñada específicamente para deportistas de alto rendimiento y destaca por combinar ligereza, resistencia y tecnología de vanguardia.

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La propia marca señala que el modelo fue concebido para adaptarse a distintas disciplinas deportivas, manteniendo un peso reducido y una gran comodidad durante la actividad física.

Se le vio al mexicano con el lujoso reloj. (Richard Mille)

La presencia del reloj junto a Del Toro no es casualidad. Richard Mille ha construido gran parte de su identidad alrededor de asociaciones con atletas de élite en disciplinas como el tenis, la Fórmula 1, el atletismo y el ciclismo.

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La marca es conocida por fabricar relojes extremadamente ligeros y resistentes, capaces de soportar condiciones de competencia de alto nivel.

De acuerdo con diversas publicaciones especializadas, el modelo RM 67-02 utilizado por figuras deportivas pesa apenas unos cuantos gramos gracias al uso de materiales avanzados como titanio y compuestos de carbono.

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Esta característica lo ha convertido en una de las referencias favoritas de atletas que buscan un reloj funcional sin sacrificar rendimiento.

Además de su diseño deportivo, el reloj sobresale por su producción limitada, un factor que ha contribuido a incrementar considerablemente su valor en el mercado internacional de lujo.

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¿Cuánto cuesta el reloj de Isaac del Toro?

El precio del Richard Mille RM 67-02 ha variado significativamente desde su lanzamiento. Cuando fue presentado al público, su costo rondaba los 120 mil dólares; sin embargo, la alta demanda y la escasez de unidades disponibles provocaron que su valor aumentara con el paso de los años.

Actualmente, distintas versiones del modelo pueden alcanzar precios de entre 250 mil y 400 mil dólares, mientras que algunas ediciones especiales incluso superan el medio millón de dólares.

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Del Toro lució su lujoso reloj durante celebraciones. REUTERS/Stephanie Lecocq

Tomando en cuenta el tipo de cambio actual, esto significa que el reloj que utilizó Isaac del Toro podría tener un valor aproximado de entre 4.5 y 7.5 millones de pesos mexicanos, dependiendo de la variante específica y de las condiciones del mercado de coleccionistas.

Las plataformas especializadas en compraventa de relojes de lujo muestran ejemplares del RM 67-02 con cotizaciones equivalentes a varios cientos de miles de dólares, confirmando que se trata de una de las piezas deportivas más exclusivas disponibles en la actualidad.

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La aparición de este reloj junto a Del Toro refleja el impacto internacional que ha alcanzado el joven ciclista mexicano.

Mientras su desempeño en el Tour de Francia lo consolidó como una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial, el exclusivo Richard Mille RM 67-02 que llevó durante las celebraciones se convirtió en otro símbolo del prestigio que rodea a las máximas figuras del deporte profesional.

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