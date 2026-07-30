Papá de Arantza Ruiz comparte emotivo mensaje tras su entrada a La Casas de los Famosos México 2026: “Estoy muy orgulloso de ella”

Alejandro Ruiz manda emotivo mensaje a su hija Arantza Ruiz tras su entrada a La Casa de los Famosos México (Video: IG/alejandro_ruiz_actor)

Guardar

La actriz, Arantza Ruiz entró a La Casa de los Famosos México 2026 con el respaldo de su padre, el actor Alejandro Ruiz, quien publicó un video en Instagram para expresarle su apoyo y defender su trayectoria ante quienes dicen no conocerla.

La actriz, que comenzó su carrera a los cuatro años, se encuentra dentro del reality, por lo que no puede ver el video, pero su padre deja constancia de su admiración.

PUBLICIDAD

Alejando Ruiz quiso dejar constancia del cariño que siente por ella: “Lo único que quiero hacer es desearle a mi hija Arantza que le vaya muy bien este video no lo está viendo, ellos ya están encerrados, pero yo estoy muy orgulloso de ella”.

Su padre admite que el programa expone emociones frente a millones

El actor de telenovelas como Imperio de cristal, La usurpadora y Amarte es mi pecado señaló que el formato representa uno de los retos más complejos para cualquier participante.

PUBLICIDAD

Dijo estar consciente de que el público verá distintas facetas de su hija a lo largo de la competencia: “La vamos a ver muy feliz, la vamos a ver llorar, la vamos a ver enojarse, como todos. Me da mucho orgullo lo que ha hecho. Ella me da mucho orgullo”.

Su mensaje también incluyó al hermano de la actriz: “Estoy muy orgulloso de ella, como estoy muy orgulloso de su hermano. A mis hijos, tengo dos, que los amo y los admiro, y siempre los apoyaré en lo que ellos decidan hacer, sea lo que sea, siempre que sea para bien”.

PUBLICIDAD

El padre de Arazntza Ruiz asegura que está orgulloso de su hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandro Ruiz responde a quienes dicen no conocer a los participantes

Durante el video, el actor contestó las críticas de quienes aseguran no ubicar a varios de los concursantes del programa, entre ellos su hija.

Su argumento fue que muchos creen que los nuevos rostros aparecieron de la nada, cuando detrás hay años de trabajo.

“Normalmente cuando alguien destaca, cuando alguien brilla en un momento dado de su vida, tendemos a pensar que es lo primero que hacen y que salieron de la nada. Basta con rascar un poco para ver que traen un background y que ese background los ha llevado hasta el punto en donde están ahora”, dijo.

PUBLICIDAD

Sobre Arantza en particular, precisó: “No necesitas tener 50, 60 o 70 años para haber tenido una carrera maravillosa. Arantza empezó desde los cuatro o cinco años“.

Alejandro Ruiz junto a su hija Arantza Ruiz, participante de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla: IG/alejandro_ruiz_actor)

Arantza creció en un entorno ligado al espectáculo

El perfil de Arantza Ruiz está marcado por una familia con raíces profundas en la industria del entretenimiento. Su padre acumula más de 40 telenovelas, obras de teatro y películas a lo largo de una carrera que comenzó en Televisa en 1981. Su madre es Socorro Méndez, productora de cine.

PUBLICIDAD

Alejandro Ruiz formó parte del elenco exclusivo de Televisa durante 35 años. Entre sus trabajos, el personaje más recordado por el público es Adrián Lucero en Esmeralda de 1997, producción protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga, en la que también actuó Nora Salinas.

Para una parte del público, la historia de Adrián Lucero y el personaje de Gracielita Peñarreal, interpretado por Salinas, alcanzó tanta atención como la trama central de la telenovela.

PUBLICIDAD

Ese antecedente explica por qué el nombre del actor volvió a circular en redes sociales a partir del ingreso de su hija al programa. En 2008, Ruiz ganó el premio TVyNovelas como mejor actor de reparto precisamente por su trabajo en Esmeralda.

La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)

La actriz llega al reality con un historial de confrontaciones

Arantza Ruiz no llega al programa sin antecedentes de carácter. En 2021, durante una emisión de televisión abierta, confrontó al participante Luis “Potro” Caballero y pidió que le asignaran otro compañero de baile.

PUBLICIDAD

“No llega a su llamado, no llega a los ensayos, cuando es el ensayo está en el celular. Alguien que no le interesa en lo que trabaja es alguien sin talento”, dijo entonces.

Conflicto entre Arantza Ruiz y Potro Caballero (Captura de pantalla)

Dentro de La Casa de los Famosos México 2026, la polémica no tardó en aparecer. Durante la noche de estreno, el concursante Aldo Rendón lanzó un insulto hacia ella tras ser nominado por la actriz, un comentario que se viralizó en redes.

PUBLICIDAD

Al concluir la dinámica, Arantza se acercó a Rendón y le ofreció un abrazo, está confrontación viene desde antes del inicio del reality por el emoji que los representaría.

Sin embargo, esta confrontación únicamente se quedo en el terreno de lo cómico.

El mensaje de su padre se convirtió en una defensa pública de su trayectoria y en una muestra del respaldo familiar con el que entra a una de las etapas más expuestas de su carrera.