Alito Moreno exhibe tuits de AMLO y Sheinbaum de 2014 contra la censura de Peña Nieto

El dirigente del PRI sostuvo que el planteamiento de Morena contradice lo que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum defendían sobre la libertad de expresión. | X- Alejandro Moreno

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El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó a Morena de impulsar “nuevas reglas” para controlar “los contenidos y las audiencias”, y sostuvo que ese planteamiento contradice lo que antes defendían Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum sobre la libertad de expresión, según un mensaje que publicó este 29 de julio en X.

En el mismo tuit, Moreno recuperó una publicación atribuida a López Obrador del 22 de abril de 2014 en la que se lee: “Sería el colmo que censuraran el internet ¿Qué acaso no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información?”

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También compartió un tuit atribuido a Sheinbaum de 2015, citando a AMLO: “Aunque lo duden los conservadores, no todos somos iguales. Con un gobierno democrático no habrá censura”.

En la publicación atribuida a AMLO se lee: “Sería el colmo que censuraran el internet”. Crédito: X/@alitomorenoc

Moreno afirmó que “en el PRI vamos a defender la libertad de expresión sin titubeos” y advirtió que “un país donde el gobierno presiona, vigila o condiciona a los medios deja de tener ciudadanos informados y empieza a tener ciudadanos controlados”, de acuerdo con su publicación en X.

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En su mensaje, el dirigente priista cerró con la frase: “¡No nos van a callar!”, y acusó a Morena de actuar “según la conveniencia del régimen”, al tiempo que llamó a respetar la Constitución y a garantizar “plenas” libertades para expresarse.

Comisión del INE ordena a Alejandro Moreno retirar publicaciones en las que llama a Morena “narcopartido”

Alito Moreno afirmó que la resolución del INE también alcanza mensajes difundidos en las cuentas oficiales del PRI y la calificó como censura. Crédito: X/@alitomorenoc

La Comisión de Quejas del INE ordenó a Alito Moreno retirar publicaciones en las que llamó a Morena “narcopartido”, una medida que el dirigente nacional del PRI presentó como censura y que, según su versión, también alcanza mensajes difundidos en las cuentas oficiales del partido.

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El presidente priista aseguró que la decisión fue aprobada por unanimidad y anunció que impugnará la resolución. También adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales por lo que considera una restricción a la libertad de expresión y a la crítica política.

Alito Moreno sostuvo que la autoridad electoral “decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a Morena de narcopartido”.

El dirigente añadió otra frase en su mensaje: “La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación”. Su reclamo se concentró en que el instituto, a su juicio, persigue expresiones en redes sociales en lugar de garantizar comicios libres de la injerencia del crimen organizado.

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El PRI anuncia una impugnación y lleva el caso al terreno internacional

Alejandro Moreno informó que el INE le prohibió calificar a Morena de “narcopartido” y sostuvo que “la verdad no desaparece” por borrar publicaciones. (Cuartoscuro)

En un comunicado emitido este martes 29 de julio, el PRI rechazó de manera “total y contundente” la resolución. El partido la describió como una maniobra de intimidación política y sostuvo que busca imponer censura para proteger al partido en el poder.

La dirigencia nacional afirmó que no retirará su postura política sin dar una batalla legal. Moreno dijo que el partido mantendrá sus denuncias sobre la relación entre violencia, crimen organizado y Morena, además de combatir el acuerdo “con toda la fuerza de la ley” y “con la fuerza de la razón en las calles y en cada rincón del país”.

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Ese es el punto central de la disputa: el INE ordenó bajar publicaciones por el uso del término “narcopartido”, y el PRI respondió que impugnará la medida por considerar que castiga opiniones y limita la libertad de expresión.

Moreno sostuvo además que el PRI ha documentado y denunciado desde 2021 la intervención de cárteles en procesos electorales. Bajo esa lógica, afirmó que ninguna votación del instituto puede borrar “los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos”.

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En su comunicado, el priismo vinculó la resolución con un entorno de violencia, extorsión y desapariciones en el país. También sostuvo que el crimen organizado mantiene control territorial en amplias regiones de México y acusó al oficialismo de intentar silenciar opiniones que, según el partido, estarían fundadas en investigaciones reales y documentadas por agencias de seguridad internacionales.