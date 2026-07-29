Santiago Sandoval se fractura y termina su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf

Santiago Sandoval sufrió una fractura en el Premundial Sub-20 y abandonará al Tri (X/ @miseleccionsubs)

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La Selección Mexicana sufrió una baja sensible previo a enfrentarse a Guatemala en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, Santiago Sandoval abandonará la concentración luego de que se confirmó que tiene una fractura y requiere ser intervenido quirúrgicamente.

A través de un comunicado oficial, la Selección Mexicana sub-20 informó que el jugador de Chivas sufrió una fractura durante el partido ante Costa Rica, tras la valoración médica se determinó que no podrá continuar con el equipo y regresará con su club para iniciar el tratamiento médico.

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“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica”.

¿Qué le pasó a Santiago Sandoval?

(X/ @miseleccionsubs)

La selección sub-20 de México informó la baja de Santiago Sandoval del Premundial Concacaf Sub-20 tras confirmar que sufrió una lesión en la mano derecha y que deberá ser operado. “La mejor resolución para dicha patología es el tratamiento quirúrgico”, señaló el equipo en un comunicado.

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El mensaje de Selecciones Nacionales Menores precisó que el futbolista presentó una fractura espiroidea en la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. La lesión ocurrió después del partido del lunes 27 de julio ante Costa Rica, según detalló el Tricolor.

De acuerdo con el comunicado, Sandoval dejará la concentración de la Selección Nacional de México Sub-20 y regresará con su club para ser intervenido miércoles 29 de julio en Guadalajara, bajo supervisión de su equipo. La publicación añadió que el organismo le deseó una pronta recuperación al jugador.

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Comunicado sobre la lesión de Santi Sandoval (X/ @miseleccionsubs)

La baja se produce en plena participación de México en el Campeonato de la Concacaf 2026, torneo en el que el conjunto juvenil buscará un lugar para el Mundial Sub-20 2027, además, está en juego el pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El reporte no precisó tiempos estimados de recuperación ni si habrá un reemplazo en la convocatoria.

¿Qué sigue para el Tri en el Premundial Sub-20 Concacaf?

México se encuentra a un punto de asegurar el liderato del Grupo B en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Bajo la dirección de Álex Diego, la selección mexicana venció 2-0 a Costa Rica, acumulando seis unidades y manteniendo su portería en cero tras dos jornadas. En su primer partido, México derrotó 3-0 a Antigua y Barbuda.

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El cierre de la fase de grupos para el equipo de Álex Diego será frente a Guatemala el jueves 30 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. México asegurará el primer puesto con un empate o una victoria, mientras que sumar los tres puntos le permitiría completar la primera ronda con marca perfecta. El liderato del sector sigue en disputa, ya que una victoria de Guatemala, que suma tres puntos tras perder 1-0 ante Costa Rica y vencer 4-0 a Antigua y Barbuda, igualaría a ambas selecciones con seis unidades y definiría la clasificación por criterios de desempate.

Por su parte, Costa Rica también mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar los seis puntos si logra vencer a Antigua y Barbuda en el último partido, lo que obliga a México a confirmar su posición en la cima del grupo en la jornada final.

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El adversario de México en los cuartos de final se determinará una vez que concluyan los encuentros de los tres grupos. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, tras lo cual Concacaf ordenará a los ocho equipos según su rendimiento en la fase de grupos. El formato de la siguiente instancia enfrentará al primero contra el octavo, al segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto.