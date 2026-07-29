Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México están a la vuelta de la esquina y reunirán a miles de fans en el Estadio GNP Seguros en una de las residencias más extensas del año.
Seis fechas concentran la atención de los seguidores, quienes deben planificar su llegada y revisar con detalle qué objetos están autorizados para ingresar.
El evento no sólo implicará un despliegue musical sin precedentes. La organización prioriza la agilidad en los accesos y la seguridad en todos los filtros de revisión. Las autoridades y promotores piden a los asistentes llegar con anticipación y portar únicamente lo indispensable.
PUBLICIDAD
Horarios y accesos: organización para evitar filas
Los conciertos del artista británico se llevarán a cabo el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026. Quienes lleguen temprano encontrarán menos filas y avanzarán rápido en los filtros de seguridad.
- El acceso al Estadio GNP Seguros iniciará entre las 16:30 y 17:00 horas
- El acto de apertura con Jorja Smith comienza a las 20:00 horas.
- El show de Harry Styles arrancará en punto de las 21:00 horas.
- El espectáculo principal se extenderá hasta las 23:00 o 23:30 horas, de acuerdo con la organización.
- Las estaciones de Metro Ciudad Deportiva y Puebla (Línea 9), así como el Metrobús Iztacalco (Línea 2), son las rutas recomendadas para llegar.
De esta manera, llegar con tiempo permitirá acomodarse con calma y reducir el riesgo de perderse el inicio del show.
Objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de Harry Styles
La lista de objetos admitidos está pensada para garantizar comodidad y seguridad durante el evento.
Sólo se permitirá el ingreso de lo siguiente:
- Celular
- Batería externa (power bank)
- Lentes de sol y sombrero
- Tapones para oídos
- Medicamentos con receta médica
- Cámaras fotográficas no profesionales
- Mochilas pequeñas o transparentes (máximo 10 x 15 x 30 cm)
- Cangureras o bolsas de mano (máximo 11 x 16 cm)
- Binoculares compactos (sin láser)
- Impermeable
- Gel antibacterial en envases pequeños
- Maquillaje en polvo
- Botella plástica reutilizable vacía (hasta 500 ml, para rellenar en puntos de hidratación gratuita)
No está permitido ingresar:
- Mochilas grandes
- Alimentos y bebidas
- Botellas de vidrio o metal
- Latas y termos
- Cámaras profesionales, drones, equipo de video
- Tablets, computadoras portátiles
- Bastones para selfies
- Paraguas
- Aerosoles
- Objetos punzocortantes, armas, fuegos artificiales
- Cigarros, vapeadores, encendedores
- Alcohol, drogas
- Medicamentos sin receta médica
- Cadenas largas, joyería con picos
- Ropa, disfraces o artículos que bloqueen la vista
- Rayos láser, luces químicas
Por otro lado, la organización habilitará estaciones de hidratación gratuita dentro del inmueble, donde se podrán rellenar las botellas plásticas vacías.
Llevar el boleto digital descargado en el teléfono y asegurarse de que el dispositivo tenga suficiente batería también será fundamental para garantizar que todos los asistentes disfruten al máximo la experiencia.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD