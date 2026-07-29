Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Miles de seguidores del ex One Direction que acudirán al Estadio GNP Seguros tendrán que organizar su llegada con tiempo y checar con detalle los artículos autorizados. (Composición: Raúl A. González/Infobae Mexico)

Guardar

Los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México están a la vuelta de la esquina y reunirán a miles de fans en el Estadio GNP Seguros en una de las residencias más extensas del año.

Seis fechas concentran la atención de los seguidores, quienes deben planificar su llegada y revisar con detalle qué objetos están autorizados para ingresar.

Styles programó seis fechas en CDMX como parte de una de las residencias más extensas del año. REUTERS/Henry Nicholls

El evento no sólo implicará un despliegue musical sin precedentes. La organización prioriza la agilidad en los accesos y la seguridad en todos los filtros de revisión. Las autoridades y promotores piden a los asistentes llegar con anticipación y portar únicamente lo indispensable.

PUBLICIDAD

Horarios y accesos: organización para evitar filas

Los conciertos del artista británico se llevarán a cabo el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026. Quienes lleguen temprano encontrarán menos filas y avanzarán rápido en los filtros de seguridad.

El acceso al Estadio GNP Seguros iniciará entre las 16:30 y 17:00 horas

El acto de apertura con Jorja Smith comienza a las 20:00 horas .

El show de Harry Styles arrancará en punto de las 21:00 horas .

El espectáculo principal se extenderá hasta las 23:00 o 23:30 horas , de acuerdo con la organización.

Las estaciones de Metro Ciudad Deportiva y Puebla (Línea 9), así como el Metrobús Iztacalco (Línea 2), son las rutas recomendadas para llegar.

El acceso al Estadio GNP Seguros para los conciertos iniciará entre las 16:30 y 17:00 horas, y el espectáculo principal se extenderá hasta las 23:00 o 23:30 horas. (X/@EstadioGNP)

De esta manera, llegar con tiempo permitirá acomodarse con calma y reducir el riesgo de perderse el inicio del show.

Objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de Harry Styles

La lista de objetos admitidos está pensada para garantizar comodidad y seguridad durante el evento.

Sólo se permitirá el ingreso de lo siguiente:

Celular

Batería externa (power bank)

Lentes de sol y sombrero

Tapones para oídos

Medicamentos con receta médica

Cámaras fotográficas no profesionales

Mochilas pequeñas o transparentes (máximo 10 x 15 x 30 cm)

Cangureras o bolsas de mano (máximo 11 x 16 cm)

Binoculares compactos (sin láser)

Impermeable

Gel antibacterial en envases pequeños

Maquillaje en polvo

Botella plástica reutilizable vacía (hasta 500 ml, para rellenar en puntos de hidratación gratuita)

No está permitido ingresar:

Mochilas grandes

Alimentos y bebidas

Botellas de vidrio o metal

Latas y termos

Cámaras profesionales, drones, equipo de video

Tablets, computadoras portátiles

Bastones para selfies

Paraguas

Aerosoles

Objetos punzocortantes, armas, fuegos artificiales

Cigarros, vapeadores, encendedores

Alcohol, drogas

Medicamentos sin receta médica

Cadenas largas, joyería con picos

Ropa, disfraces o artículos que bloqueen la vista

Rayos láser, luces químicas

La organización del Together, Together Tour dejó claro que todas las medidas están pensadas en garantizar la seguridad y mejor experiencia para todos los fans de Harry. (Instagram/ @harrystyles)

Por otro lado, la organización habilitará estaciones de hidratación gratuita dentro del inmueble, donde se podrán rellenar las botellas plásticas vacías.

Llevar el boleto digital descargado en el teléfono y asegurarse de que el dispositivo tenga suficiente batería también será fundamental para garantizar que todos los asistentes disfruten al máximo la experiencia.

PUBLICIDAD