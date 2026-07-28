“El Ocra”, del cártel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso por homicidio

“El Ocra” del cartel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso, ahora por un homicidio en 2019 en Zumpango. Crédito: FGJEM

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David “N”, alias "El Ocra“, fue vinculado a proceso por segunda ocasión este 28 de julio por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el delito de homicidio cometido en el municipio de Zumpango en febrero de 2019. El imputado, identificado como el mayor líder huachicolero del Estado de México y presunto integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue arrestado el 12 de julio en Frisco, Texas, y entregado a las autoridades mexicanas dos días después. La autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa en su contra y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El crimen de Zumpango que desató la investigación

De acuerdo con las pesquisas de la FGJEM, en febrero de 2019 "El Ocra" y un acompañante llegaron a bordo de un vehículo al lugar donde se encontraba la víctima, un hombre cuya identidad no fue divulgada. Ambos lo agredieron con un arma de fuego y huyeron del lugar.

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A partir de esos hechos, la Fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió identificar a "El Ocra" como posible partícipe del ilícito. Con esos datos, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra por homicidio.

Segunda vinculación que consolida el caso

Tras su traslado a territorio mexiquense, la autoridad judicial analizó los datos de prueba aportados por la FGJEM y determinó la vinculación a proceso por homicidio, con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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El Ocra, detenido en Nuevo Laredo y trasladado a Ecatepec. Crédito: Redes Sociales

Con esta resolución, suman dos vinculaciones a proceso en contra de Vargas Rivera, quien enfrenta cargos por al menos dos homicidios distintos en el Estado de México. La Fiscalía cuenta con dos meses para cerrar la investigación complementaria del caso más reciente.

Detenido en Texas: INTERPOL e ICE, dos versiones sobre quién lo capturó

El 12 de julio, "El Ocra" fue arrestado en Frisco, Texas. La FGJEM atribuyó la detención a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a través de su oficina en Dallas (ERO Dallas), se adjudicó la operación de forma directa en su propio comunicado. Ambas dependencias coinciden en que el objetivo fue entregado a México el 14 de julio para enfrentar cargos por homicidio.

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ICE identificó a David “N” como presunto sicario del Cártel de Santa Rosa de Lima y presunto operador de alto nivel en el robo de hidrocarburos. La agencia destacó la rapidez de la entrega: dos días entre el arresto y la deportación.

El 14 de julio, Vargas Rivera fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tamaulipas. Al día siguiente, elementos de la FGJEM se trasladaron a esa entidad para ejecutar la orden de aprehensión por el homicidio en Zumpango, delito distinto al que ya había motivado una primera vinculación a proceso. Una vez cumplimentada la orden, fue trasladado a territorio mexiquense e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

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El mayor líder huachicolero del Estado de México

Las investigaciones de las autoridades mexiquenses ubican a Vargas Rivera como el principal operador del robo de hidrocarburo en el Estado de México, con actividades en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec, así como en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

David Vargas, El Ocra (Foto: Twitter@c4jimenez)

En sus inicios operó también en Huehuetoca, Cuautitlán, Jaltenco, Teoloyucan y Tizayuca, en el estado de Hidalgo, donde se le relacionó con robo de vehículo y homicidio.

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La banda criminal a la que pertenece se dedica al robo y traslado de hidrocarburo, robo de vehículo, venta de narcóticos y homicidio, con presencia en varias entidades del norte del país. Las autoridades lo señalan además como presunto integrante del CJNG, con actividades de extorsión, narcomenudeo, secuestro y cobro bajo el esquema “gota a gota” en los municipios donde operaba.

ICE, por su parte, lo vinculó con el Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal con presencia en el Bajío mexicano.

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Antecedentes internacionales y una detención previa sin explicación

El perfil de "El Ocra" trasciende las fronteras mexicanas. ICE informó que registra un arresto en Canadá por agresión a un oficial de paz y amenazas, además de otro en Colombia, sin que la agencia ofreciera detalles sobre este último caso.

En México, las autoridades del Estado de México ya lo habían detenido en enero de 2021 como parte de otra investigación. Ni la FGJEM ni ninguna otra dependencia informaron el tiempo que permaneció en prisión ni las circunstancias en que recuperó su libertad.

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Antes de esa primera detención, David “N” protagonizó un video en el que mostró un túnel clandestino utilizado para transportar hidrocarburo robado. La estructura, cuyo costo ascendía a dos millones de pesos, fue localizada posteriormente por la FGR, pero el imputado logró escapar antes de ser aprehendido.