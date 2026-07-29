Estos son los síntomas de la enfermedad de Hashimoto con la que vive Cynthia Klitbo

Una mujer de cabello largo posa para un retrato frontal, luciendo un suéter de cuello alto mientras sus manos se cruzan sobre el pecho. (Cynthia Klitbo/Instagram)

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Cynthia Klitbo reveló durante su participación en La Casa de los Famosos México que vive con tiroiditis de Hashimoto, un trastorno autoinmune que ataca la glándula tiroides y que, según ella misma describió, “no se quita nunca y solo se controla”. La actriz contó que pasó años sin entender por qué sufría episodios de depresión y un agotamiento que la dejaba en cama.

La enfermedad de Hashimoto es de 4 a 8 veces más común en mujeres que en hombres, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos. Se desarrolla con mayor frecuencia entre los 30 y los 50 años, aunque puede aparecer a cualquier edad.

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El sistema inmune ataca la tiroides por error

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tiroiditis de Hashimoto, también conocida como tiroiditis linfocítica crónica, es un trastorno en el que el sistema inmunológico produce anticuerpos que dañan la glándula tiroides. Con el tiempo, esa glándula pierde la capacidad de producir suficientes hormonas tiroideas, lo que deriva en hipotiroidismo.

Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de Estados Unidos, esta condición es la causa más común de hipotiroidismo y afecta la forma en que el cuerpo utiliza la energía. El diagnóstico puede tardar años porque muchos pacientes no presentan síntomas en las etapas tempranas.

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Fatiga, aumento de peso y depresión, entre los síntomas más frecuentes

La actriz Cynthia Klitbo posa frente a una máquina de garra promocional del programa "La Casa de los Famosos México 4", que indica su posible incorporación al elenco. (Infobae México Especial)

Los síntomas aparecen conforme la función tiroidea disminuye. Los más comunes son fatiga constante, aumento de peso sin causa aparente, sensibilidad al frío, piel seca, estreñimiento, caída del cabello, uñas quebradizas, rostro hinchado, dificultad para concentrarse y pérdida de memoria.

En mujeres también se pueden presentar irregularidades menstruales y problemas de fertilidad. La intensidad varía de una persona a otra: algunos pacientes permanecen sin molestias durante años, mientras que otros enfrentan síntomas que interfieren con su vida cotidiana desde etapas tempranas.

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Klitbo relató que, antes de recibir su diagnóstico, no podía mantener hábitos como ir al gimnasio de manera constante. El agotamiento era tan intenso que pasaba gran parte del día en cama sin saber la razón.

Los síntomas avanzados afectan el corazón y el cerebro

. Crédito: IG, Cynthia Klitbo

Las hormonas tiroideas intervienen en casi todos los órganos del cuerpo, incluido el corazón. Cuando la enfermedad avanza sin tratamiento, los síntomas pueden incluir depresión, demencia, apnea del sueño e hinchazón facial pronunciada.

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El cuello también puede verse afectado: el agrandamiento de la tiroides produce una inflamación visible en esa zona, conocida como bocio, que es una de las señales de alerta que llevan a los pacientes a buscar atención médica.

No tiene cura, pero el hipotiroidismo se controla con medicamento

Según el NIH, no existe una cura definitiva para la enfermedad de Hashimoto. El hipotiroidismo que provoca se trata con levotiroxina, una hormona sintética idéntica a la que produce el cuerpo de forma natural. El tratamiento es de por vida y requiere análisis de sangre periódicos para ajustar la dosis.

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En su caso, Klitbo explicó que el diagnóstico también implicó cambios en su alimentación. Debido a que presenta lo que describió como “estómago permeable”, sigue una dieta basada principalmente en carne, pescado y verduras. En declaraciones a medios, la actriz fue directa: “No puedo consumir germinados, no puedo consumir harinas, no puedo comer azúcares”.

El estrés agrava el padecimiento

La propia actriz señaló que su cuadro se vio agravado por factores de estrés. Eso coincide con lo que señala la Secretaría de Salud de México: los factores ambientales, junto con predisposición genética y cambios hormonales, elevan el riesgo de desarrollar este trastorno.

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El diagnóstico se confirma con análisis de sangre que miden los niveles de la hormona TSH y la presencia de anticuerpos antitiroideos.