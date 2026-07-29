Futuro incierto: Checo Pérez y Cadillac lejos de pelear por podios tras las vacaciones de verano

Sergio Pérez no sumó puntos en la primera mitad de la temporada. (AP Foto/Altaf Qadri)

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Sergio Checo Pérez inició su etapa de vacaciones después de sufrir un nuevo abandono con Cadillac en el Gran Premio de Hungría, en la vuelta 51 por problemas de suspensión, quedando en el fondo del campeonato de pilotos sin puntos al son de diez jornadas en su retorno a la Fórmula 1.

Penalizaciones y fallas técnicas marcaron la primera fase de la campaña, en la que Checo Pérez destacaba el progreso del auto Cadillac, sin embargo en sus últimos dos eventos, en Bélgica y Hungría, el mexicano retiró el carro antes de terminar la carrera, generando muchas dudas sobre qué puede ocurrir cuando regrese la actividad en el mes de agosto.

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Ahora, el objetivo del mexicano será salir de esa hecatombe que lo tiene como uno de los pilotos que sufre dificultades en esta septuagésimo sexta edición del Gran Circo, en el que Sergio Pérez registró ciertos momentos para recordar mientras la F1 acaba de comenzar el parón veraniego.

Regreso a la Fórmula 1 con Cadillac (Australia, marzo de 2026). Checo volvió a las carreras tras un año fuera de la Máxima Categoría, ahora como piloto principal de Cadillac, la escudería debutante, su primera participación en Australia terminó en la decimosexta posición. Mejor resultado en el Gran Premio de Barcelona (junio de 2026). La mejor posición de Checo Pérez sucedió en Cataluña al quedar en la decimocuarta posición, siendo el mejor cierre de la temporada 2026 hasta antes del verano. Penalización en el Gran Premio de Mónaco (mayo de 2026). Pérez Mendoza cruzó la meta en décimo lugar, lo que habría significado un punto para Cadillac en el campeonato de constructores. No obstante, una penalización de 10 segundos por estacionar fuera de la caja de salida, lo bajó al decimoquinto. Primer abandono en el Gran Premio de Canadá (junio de 2026). El piloto mexicano no logró culminar la carrera en Montreal, Canadá firmando su primer abandono de la temporada siendo corredor de la escudería norteamericana. Abandono en el Gran Premio de Hungría (26 de julio de 2026). Sergio Pérez se retiró en la vuelta 51 por una rotura en la suspensión de su monoplaza. El volante tapatío no logró remontar desde la parte baja de la parrilla y cerró un fin de semana complicado antes del receso estival de la F1.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez quedó P10, pero una penalización lo perjudicó y le quitó su único punto. (Sergio Pérez)

Se disputaron 11 grandes premios en la primera parte de la periodización 2026 de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Checo Pérez no pudo superar la Q1 y sus marcadores no estuvieron lejos de los puestos que no brindan unidades en la tabla de pilotos.

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Su mejor cierre había ocurrido en el Gran Premio de Mónaco. Lastimosamente una penalización de 10 segundos, por estacionar su carro Cadillac fuera de la casilla de salida, lo hizo caer hasta el decimoquinto, perdiendo un punto valioso este año.

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º escalón. Gran Premio de Miami: 16º peldaño. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º puesto. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º ubicación. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cuántas carreras se llevarán a cabo tras el regreso de las vacaciones de verano?

El mexicano quedó fuera tras 51 vueltas. REUTERS/Marton Monus

La Fórmula 1 pausó sus festividades el domingo 26 de julio tras el Gran Premio de Hungría. Ahora, los once equipos esperarán hasta el domingo 23 de agosto para la realización del Gran Premio de los Países Bajos, desde el circuito de Zandvoort.

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A partir de esa fecha quedarán once competencias por delante, entre ellas destaca el Gran Premio de la Ciudad de México, que se festejará del 30 de octubre al 1 de noviembre, desde el Autódromo de Hermanos Rodríguez, dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.