México
Agregar Infobae enGoogle

Futuro incierto: Checo Pérez y Cadillac lejos de pelear por podios tras las vacaciones de verano

El competidor mexicano cerró la primera mitad de la temporada 2026 sin puntos y con cuatro abandonos en su regreso a la Fórmula 1

Sergio Pérez no sumó puntos en la primera mitad de la temporada. (AP Foto/Altaf Qadri)
Sergio Pérez no sumó puntos en la primera mitad de la temporada. (AP Foto/Altaf Qadri)
Guardar

Sergio Checo Pérez inició su etapa de vacaciones después de sufrir un nuevo abandono con Cadillac en el Gran Premio de Hungría, en la vuelta 51 por problemas de suspensión, quedando en el fondo del campeonato de pilotos sin puntos al son de diez jornadas en su retorno a la Fórmula 1.

Penalizaciones y fallas técnicas marcaron la primera fase de la campaña, en la que Checo Pérez destacaba el progreso del auto Cadillac, sin embargo en sus últimos dos eventos, en Bélgica y Hungría, el mexicano retiró el carro antes de terminar la carrera, generando muchas dudas sobre qué puede ocurrir cuando regrese la actividad en el mes de agosto.

PUBLICIDAD

Ahora, el objetivo del mexicano será salir de esa hecatombe que lo tiene como uno de los pilotos que sufre dificultades en esta septuagésimo sexta edición del Gran Circo, en el que Sergio Pérez registró ciertos momentos para recordar mientras la F1 acaba de comenzar el parón veraniego.

  1. Regreso a la Fórmula 1 con Cadillac (Australia, marzo de 2026). Checo volvió a las carreras tras un año fuera de la Máxima Categoría, ahora como piloto principal de Cadillac, la escudería debutante, su primera participación en Australia terminó en la decimosexta posición.
  2. Mejor resultado en el Gran Premio de Barcelona (junio de 2026). La mejor posición de Checo Pérez sucedió en Cataluña al quedar en la decimocuarta posición, siendo el mejor cierre de la temporada 2026 hasta antes del verano.
  3. Penalización en el Gran Premio de Mónaco (mayo de 2026). Pérez Mendoza cruzó la meta en décimo lugar, lo que habría significado un punto para Cadillac en el campeonato de constructores. No obstante, una penalización de 10 segundos por estacionar fuera de la caja de salida, lo bajó al decimoquinto.
  4. Primer abandono en el Gran Premio de Canadá (junio de 2026). El piloto mexicano no logró culminar la carrera en Montreal, Canadá firmando su primer abandono de la temporada siendo corredor de la escudería norteamericana.
  5. Abandono en el Gran Premio de Hungría (26 de julio de 2026). Sergio Pérez se retiró en la vuelta 51 por una rotura en la suspensión de su monoplaza. El volante tapatío no logró remontar desde la parte baja de la parrilla y cerró un fin de semana complicado antes del receso estival de la F1.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez seguirá activo durante el Mundial 2026
Checo Pérez quedó P10, pero una penalización lo perjudicó y le quitó su único punto. (Sergio Pérez)

Se disputaron 11 grandes premios en la primera parte de la periodización 2026 de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Checo Pérez no pudo superar la Q1 y sus marcadores no estuvieron lejos de los puestos que no brindan unidades en la tabla de pilotos.

PUBLICIDAD

Su mejor cierre había ocurrido en el Gran Premio de Mónaco. Lastimosamente una penalización de 10 segundos, por estacionar su carro Cadillac fuera de la casilla de salida, lo hizo caer hasta el decimoquinto, perdiendo un punto valioso este año.

  1. Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  2. Gran Premio de China: 15º posición.
  3. Gran Premio de Japón: 17º escalón.
  4. Gran Premio de Miami: 16º peldaño.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por penalización).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º puesto.
  8. Gran Premio de Austria: 21º nivel.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º ubicación.
  10. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia
  11. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cuántas carreras se llevarán a cabo tras el regreso de las vacaciones de verano?

El mexicano quedó fuera tras 51 vueltas. REUTERS/Marton Monus
El mexicano quedó fuera tras 51 vueltas. REUTERS/Marton Monus

La Fórmula 1 pausó sus festividades el domingo 26 de julio tras el Gran Premio de Hungría. Ahora, los once equipos esperarán hasta el domingo 23 de agosto para la realización del Gran Premio de los Países Bajos, desde el circuito de Zandvoort.

A partir de esa fecha quedarán once competencias por delante, entre ellas destaca el Gran Premio de la Ciudad de México, que se festejará del 30 de octubre al 1 de noviembre, desde el Autódromo de Hermanos Rodríguez, dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

  1. Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026.
  2. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026.
  3. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026.
  4. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026.
  5. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026.
  6. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026.
  7. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026.
  8. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026.
  9. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026.
  10. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026.
  11. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

Temas Relacionados

Checo PérezFórmula 1CadillacAutomovilismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La serie de seis presentaciones del Together, Together Tour se perfila como una de las más memorables del año, por ello los fans deberán prevenir cada detalle

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en La Casa de Los Famosos México 2026

Durante el desayuno de los habitantes, la actriz increpó a Masad Altamimi por servir mucha comida

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en La Casa de Los Famosos México 2026

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico sucedió a las 21:35 horas, a una distancia de 142 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 16.1 km

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

Resultados del Chispazo de hoy 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del Chispazo de hoy 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Cuántas calorías tienen las galletas Crumbl Cookies que son la sensación del momento

La primera sucursal física llegó a México y ya hay largas filas para probarlas

Cuántas calorías tienen las galletas Crumbl Cookies que son la sensación del momento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

“El Ocra”, del cártel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso por homicidio

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Brianda ganó la primera “moneda del destino”

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Brianda ganó la primera “moneda del destino”

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Estos son los síntomas de la enfermedad de Hashimoto con la que vive Cynthia Klitbo

Ese Pérez suma polémicas por frases sexistas dirigidas a “La Chica del Clima” en La Casa de los Famosos

MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

DEPORTES

Santiago Sandoval se fractura y termina su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf

Santiago Sandoval se fractura y termina su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano

Debut en México de Rafa Márquez como DT sería lejos del Estadio Azteca

Julián Quiñones llega a Arabia Saudita como héroe tras el Mundial 2026 con México