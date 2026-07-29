Julián Quiñones llega a Arabia Saudita como héroe tras el Mundial 2026 con México

Directivos y Jeques del Al-Qadsiah recibieron en el Aeropuerto al goleador de La Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Julián Andrés Quiñones, delantero histórico de la Selección Mexicana de Futbol, gracias su cosecha de goles en el último Mundial 2026, este martes 28 de julio aterrizó en Arabia Saudita para reencontrarse con sus compañeros del club Al-Qadsiah.

Al estar en territorio saudí, el colombiano naturalizado mexicano fue recibido entre aplausos y decoraciones que merece un jugador que apunta a ser leyenda en la Selección Nacional y con el Al-Qadsiahn tras sus asombrosas actuaciones en la Liga de Arabia y en la Copa internacional.

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Niños saudíes armaron una fila para permitir el arribo de Julián Quiñones, que en todo momento se mostró sonriente al revivir momentos únicos e inolvidables que el mismo firmó en el Mundial 2026 al ser la máxima figura del Tri en la CDMX.

“Un especial momento con nuestros reyes de la academia”, posteó Al-Qadsiah en su cuenta de Instagram, ilustrando con una serie de fotografías donde Julián Quiñones estrecha la mano de los niños antes de obsequiar un autógrafo a cada uno tras emotiva bienvenida a Arabia Saudita.

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El futbolista Julián Quiñones es saludado por un representante del club Al Qadsiah en un espacio interior, mientras recibe una bufanda amarilla del equipo. (Instagram / fcqadsiah)

Además, en un video de la propia institución, permiten entrever un poco más a fondo de cómo llegó Julián Quiñones a suelo árabe. Banderas con su imagen, trayendo puesta la playera del Al-Qadsiah y de la Selección Mexicana, comenzaron a ondear cuando el futbolista de 29 años fue recibido por la directiva y jeques saudíes.

La llegada de Quiñones en el Al-Qadsiah genera una nueva expectación entre los aficionados del club, quienes se congregaron en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd para recibir a su último campeón de goleo y estuvo en el radar de varios equipos de la Premier League, entre ellos: Chelsea FC y Aston Villa.

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Antes del arranque de la Copa del Mundo, Julián Andrés Quiñones concretó una temporada exitosa con el Al Qadsiah, por convertirse en el máximo romperredes de la Saudi Pro League con 33 goles en 31 partidos oficiales.

El futbolista Julián Quiñones saluda a un grupo de niños vestidos con uniformes de fútbol a su llegada al aeropuerto de Arabia Saudita. (Instagram / fcqadsiah)

Su fina definición la vino a demostrar en la Selección Nacional de Futbol, para enmarcar a su identidad como el tercero de los seleccionados mexicanos que llega a cuatro dianas en la historia de las Copas del Mundo, además de Javier Hernández y Luis Hernández.

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Julián Quiñones aspira a ser el máximo anotador absoluto de la Selección Azteca si logra un gol en alguna otra edición del torneo oficial de la FIFA. Para ello, tendrá que avanzar en su nivel de futbol para ser considerado por el nuevo técnico del Tricolor, hablamos del Kaiser Rafa Márquez.

Entre los mejores jugadores del mundo

El jugador festejo el triunfo de México sobre Ecuador. REUTERS/Eloisa Sánchez

Julián Quiñones fue reconocido como uno de los mejores delanteros del mundo tras su actuación en la Copa del Mundo. El nacido en Magüi Payán fue considerado entre los diez mejores delanteros del campeonato, lo que lo coloca en la élite del futbol internacional.

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El exjugador de Atlas FC y Club América convirtió cuatro veces en el Mundial 2026. Todas sus anotaciones ocurrieron en la cancha del estadio Ciudad de México, frente a las selecciones: Sudáfrica y Chequia en fase de grupos, contra Ecuador e Inglaterra en duelos de eliminación directa.

Andrés Quiñones tuvo una actuación fenomenal con la Selección de México en la vigésimo tercera Copa de la FIFA. Aquí tienes algunas de sus principales estadísticas durante el certamen internacional:

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Goles marcados: 4 goles

Partidos jugados: 5 partidos

Disparos a puerta: 6 disparos

Lugar en la tabla de goleadores: Entre los 10 primeros del Mundial 2026

¿Quién es Julián Quiñones?

Julián Quiñones marcó cuatro goles con México en el Mundial 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Julián Andrés Quiñones, de 29 años, nació el 24 de marzo de 1997 en Magüi Payán, Colombia. A sus 17 años, integró las Fuerzas Básicas de los Tigres de la UANL para luego jugar con Lobos Buap y posteriormente consagrarse bicampeón con el Atlas FC y Club América previo a su viaje a Arabia Saudita y su participación en su primera Copa Mundial con México en este 2026.