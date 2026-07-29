Foto: Gabinete de Seguridad

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La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva oficiosa para seis hombres detenidos en Mazatlán, Sinaloa, entre ellos Ricardo “N”, alias "El Tío“, presunto operador financiero de una célula vinculada a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La juzgadora calificó legal la detención tras un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad federal ejecutado el 25 de julio, y la defensa solicitó duplicidad del término constitucional para que la autoridad judicial defina la situación jurídica de los imputados en la continuación de la audiencia.

Los seis permanecerán en el CEFERESO Número 8 “Nor-Poniente”, en Guasave, Sinaloa.

Cargos diferenciados según cada imputado

El MPF formuló imputaciones distintas según el perfil de cada detenido. A Ricardo “N” se le atribuye la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión simple de marihuana, y posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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FGR dicta prisión preventiva para "El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos". Crédito: FGR

El cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, atribuido exclusivamente a Ricardo “N”, refleja su presunto rol como operador financiero dentro de la estructura criminal, a diferencia de los otros cinco, cuyas imputaciones apuntan a funciones operativas.

El operativo que derivó en las detenciones

Las seis capturas fueron resultado de labores de inteligencia, investigación y vigilancias fijas y móviles coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del reforzamiento permanente de seguridad en Sinaloa.

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Los agentes identificaron dos inmuebles en Mazatlán que presuntamente se usaban para la comisión de delitos. Tras reunir los indicios necesarios, desplegaron un cerco de seguridad que culminó con la detención de los seis hombres el 25 de julio.

FGR dicta prisión preventiva para "El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos". Crédito: FGR

Entre los capturados se encuentra Alejandro “N”, de nacionalidad estadounidense, señalado como integrante de la misma estructura criminal que los otros cinco detenidos.

El perfil de “El Tío” y su rol en Los Chapitos

Ricardo “N”, de 49 años, es identificado por las autoridades federales como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Mantenía operaciones en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa.

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Las autoridades federales señalaron que su detención representa un golpe a la estructura financiera y operativa de la célula.

Lo asegurado en los dos inmuebles

Durante el operativo, las fuerzas federales decomisaron dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de metanfetamina, fentanilo y marihuana, además de equipos de telefonía y cómputo.

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A eso se sumaron aproximadamente USD 100 mil en divisas, dos vehículos y los dos inmuebles cateados en Mazatlán. Todo quedó bajo resguardo del MPF para su integración a las carpetas de investigación.

Mazatlán, bajo presión por la escalada de violencia

El proceso judicial se desarrolla en un contexto de agudización de la violencia en el puerto. En la semana del 19 al 25 de julio se registraron 14 homicidios y un feminicidio en Mazatlán, además de ataques a viviendas y negocios con disparos y explosivos, y privaciones ilegales de la libertad.

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La situación derivó en un despliegue escalonado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): primero llegaron 400 elementos el miércoles 23 de julio y, horas después, un segundo contingente de 900 militares arribó al puerto, según confirmó el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez. Ambos grupos suman alrededor de mil 300 efectivos federales en la zona.

El lunes 27 de julio, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde presidió la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Cuartel General de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, junto al comandante general Alejandro Vargas González. En el encuentro, el secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, anunció el despliegue de 2 mil elementos adicionales para la zona sur, con lo que el total de efectivos en esa región ascendió a 5 mil. Las autoridades también acordaron instalar filtros de revisión en las entradas y salidas del puerto.

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La guerra en Sinaloa que no cede

La violencia en Mazatlán forma parte de un conflicto que sacude al estado desde septiembre de 2024, cuando Los Chapitos y Los Mayos rompieron su alianza tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Foto: X/@HSI_HQ

Una carta difundida por Zambada reveló que el 25 de julio de 2024 fue citado con engaños por Joaquín Guzmán López para reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, entonces alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Según su versión, fue golpeado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos a bordo de una aeronave.

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Desde ese quiebre, las cifras oficiales registran más de 2 mil 600 homicidios en el estado hasta marzo de 2026, con estimaciones periodísticas que elevan ese número en al menos 420 casos adicionales. El colectivo Sabuesos Guerreras calcula que más de 6 mil personas han desaparecido en Sinaloa desde el inicio del conflicto, cifra que más que duplica el registro oficial de la Fiscalía estatal, de 3 mil 889 casos.