Así fue la terrible falta del portero mexicano que terminó en expulsión ante Costa Rica en el Premundial Sub-20

Aunque México derrotó a Costa Rica, el guardameta podría recibir una suspensión de más de un encuentro.

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La Selección Mexicana Sub-20 consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Costa Rica en el Premundial de la Concacaf, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Sin embargo, el resultado pasó momentáneamente a segundo plano debido a una jugada que encendió la preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados por la aparatosidad del impacto protagonizado por el guardameta Sebastián Liceaga.

Hasta ese momento, el conjunto nacional mantenía una ventaja mínima de 1-0 y controlaba el desarrollo del encuentro. No obstante, una acción en el segundo tiempo cambió por completo el ambiente del partido y dejó al Tri con un hombre menos para afrontar los minutos finales.

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La jugada ocurrió alrededor del minuto 50, cuando Costa Rica buscó sorprender con un balón largo enviado al área mexicana. La pelota fue desviada ligeramente por un defensor tricolor, lo que provocó que tomara una trayectoria elevada y complicara la salida del arquero.

Sebastián Liceaga reaccionó unos instantes después de lo esperado y salió desesperadamente para evitar que el balón quedara a merced del ataque costarricense. Aunque alcanzó a despejar la pelota con la pierna, la inercia de la acción provocó que, al descender el movimiento, impactara de lleno a Gabriel Sibaja a la altura del cuello.

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El contacto fue sumamente aparatoso y generó momentos de tensión sobre el terreno de juego. De inmediato, los jugadores de Costa Rica reclamaron la dureza de la entrada, mientras el futbolista afectado permanecía tendido por algunos instantes.

El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja

El arquero nacional pidió la revisión en el VAR, pero el árbitro mantuvo la expulsión tras la fuerte entrada sobre Gabriel Sibaja.

Después de observar la acción, el árbitro decidió expulsar directamente al guardameta mexicano al considerar que la entrada puso en riesgo la integridad física del rival.

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Aunque Liceaga intentó explicar que primero había tocado el balón y solicitó que la jugada fuera revisada mediante el VAR, el silbante nunca fue llamado por el equipo arbitral encargado del videoarbitraje para analizar nuevamente la acción.

La decisión se mantuvo sin modificaciones y el arquero abandonó el campo entre gestos de inconformidad, dejando a México obligado a reorganizarse para sostener el resultado con un jugador menos.

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Gabriel Sibaja pudo continuar en el encuentro

La tarjeta roja a Sebastián Liceaga marcó el momento más dramático de la victoria tricolor en el Premundial de Concacaf.

Pese a la violencia del impacto, una de las noticias más tranquilizadoras para ambos equipos fue que Gabriel Sibaja no sufrió una lesión de gravedad.

Tras recibir atención médica dentro del terreno de juego, el futbolista costarricense pudo reincorporarse al partido y continuar disputando el compromiso, evitando que la acción terminara con consecuencias mayores.

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La imagen del choque, sin embargo, rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido a lo espectacular del contacto, generando opiniones divididas entre quienes consideraban correcta la expulsión y quienes argumentaban que el arquero únicamente buscó despejar el balón.

México aseguró la victoria pese a jugar con diez hombres

A pesar de quedarse en inferioridad numérica durante buena parte del complemento, la Selección Mexicana logró mantener el control del partido y terminó imponiéndose 2-0 para sumar un triunfo importante en el camino hacia la Copa del Mundo Sub-20.

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El resultado permitió al equipo mexicano continuar con paso firme dentro del torneo, aunque la expulsión de Sebastián Liceaga podría convertirse en un problema para los siguientes compromisos.

De acuerdo con lo ocurrido en el encuentro, todo apunta a que el guardameta enfrentará una sanción disciplinaria que podría extenderse por más de un partido, dependiendo de la resolución que emitan los organizadores del certamen.

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Mientras el Tri celebró una nueva victoria en el Premundial, la expulsión del arquero terminó convirtiéndose en la imagen más comentada de la jornada, una acción que, aunque no dejó consecuencias graves para Gabriel Sibaja, sí dejó muchas dudas sobre la severidad del castigo y sobre la disponibilidad de Liceaga para los próximos encuentros de la Selección Mexicana Sub-20.