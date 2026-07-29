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Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano

La polémica por el arraigo y la herencia cultural en el boxeo sumó reacciones inesperadas en ambos lados de la frontera, el “Golden Boy” expresó su postura

Canelo y Oscar de la Hoya
Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano (Instagram@canelo // EFE)
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Una de las peleas que se ha negado a realizar Saúl Canelo Álvarez es contra David Benavídez, el ex campeón mexicano ha rechazado en contantes ocasiones al Monstruo mexicano. Recientemente Canelo volvió a hablar de Benavidez y menosprecio la importancia de su carrera en el boxeo mexicano por ser norteamericano con ascendencia mexicana.

Estas palabras provocaron la reacción de Óscar de la Hoya y calificó de “injusto” a Canelo por asegurar que David Benavídez no puede ser considerado la próxima gran figura del boxeo mexicano por su origen mexicoamericano.

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De la Hoya defendió a los peleadores de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos. Afirmó que el lugar de nacimiento no impide que un boxeador conecte con la afición mexicana si muestra respeto por México, por su estilo de boxeo y por sus representantes dentro del ring.

Así reaccionó Óscar de la Hoya a las declaraciones de Canelo sobre Benavidez y los mexicoamericanos

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 31 de octubre (REUTERS)
Óscar de la Hoya se lanzó contra Canelo por sus declaraciones de los boxeadores mexicoamericanos (REUTERS)

Recientemente el promotor expresó en un podcast su postura ante las palabras del tapatío. “Es injusto con ellos”, afirmó De la Hoya con Ariel Helwani. “Vean lo que yo hice. Yo no nací en México, yo soy descendiente de mexicanos, igual que Ryan García.”

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El promotor sostuvo esa postura a partir de su propia trayectoria. Aunque nació en Estados Unidos, remarcó que su vínculo con México ha estado presente durante toda su carrera y que esa identificación también puede repetirse en otros casos de peleadores con raíces mexicanas.

Es injusto con ellos, porque si eres un gran peleador dentro del ring y tienes respeto por México y su estilo de boxeo y sus peleadores, aunque hayas nacido en Estados Unidos vas a capturar ambos mercados”, sentenció el promotor. “Vas a capturar el corazón de millones y millones de personas. Así que fue una declaración injusta”, sobre lo que significa ganarse el cariño de la afición mexicana arriba del ring.

¿Qué dijo Canelo sobre los boxeadores mexicoamericanos?

La polémica comenzó cuando Canelo, durante una entrevista con Helwani, respondió a una pregunta sobre quién podría tomar el liderazgo del mercado mexicano en los próximos años. En ese contexto, el campeón fijó su postura sobre Benavídez.

Canelo aseguró que Benavidez no es mexicano (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Canelo aseguró que Benavidez no es mexicano (REUTERS/Hamad I Mohammed)

No es mexicano. Es mexicoamericano, es diferente”, afirmó Canelo.

El debate sobre la identidad mexicana en el boxeo tiene antecedentes. Benavídez nació en Phoenix, Arizona, y en distintas ocasiones ha expresado su cercanía con la cultura mexicana. Su padre nació en Guerrero y el peleador ha representado a México en su carrera profesional, aunque su trayectoria se desarrolló en Estados Unidos.

La postura de De la Hoya toma peso por su propia historia dentro del boxeo. Nacido en East Los Ángeles, California, el ex campeón olímpico representó a Estados Unidos durante toda su carrera amateur y profesional, pero construyó buena parte de su imagen pública alrededor de sus raíces mexicanas.

Esa combinación lo convirtió en una de las figuras más populares del boxeo a ambos lados de la frontera. Desde esa experiencia, el promotor sostiene que la identidad y la conexión con la afición no dependen únicamente del país de nacimiento, sino también del lazo cultural y del reconocimiento que un peleador muestra hacia México.

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