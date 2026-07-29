Ernesto Laguardia revela en La Casa de los Famosos México cómo conoció a David Lynch antes de aparecer en Dune

Ernesto Laguardia apareció en Dune de David Lynch (La Casa de los Famosos/Dune)

Guardar

Ernesto Laguardia contó en La Casa de los Famosos México cómo conoció a David Lynch por casualidad en un restaurante, sin saber quién era, antes de quedar seleccionado para aparecer en Dune, la adaptación del director estadounidense filmada en México a mediados de los años ochenta.

El actor se encontraba buscando el lugar de una audición cuando entró a comer a un pequeño restaurante dentro de los estudios. Ahí se sentó junto a un desconocido con quien estuvo platicando de cine, música y la vida. Solo al final de la conversación supo con quién había estado hablando.

PUBLICIDAD

“Me llamo David Lynch”: el momento que Laguardia no olvidó

ARCHIVO - El cineasta David Lynch posa para un retrato en su sala de proyección privada en Los Ángeles el 9 de septiembre de 2010. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Laguardia describió el encuentro con sus compañeros de la casa: “De casualidad llegué a un casting, me invitaron a comer en un restaurancito porque no encontraba el lugar de la audición, en los estudios Churubusco. Estaba un cuartito ahí, eran cuatro mesitas, me senté en una y de repente llega un gringo, un americano, y se sentó. Estuvimos platicando de la vida, de cine, de música, le pregunté qué hacía ahí y me dijo: ‘Yo soy el director, me llamo David Lynch’“.

La anécdota retrata la informalidad con que Lynch se movía en el set. El director no se presentó como figura de autoridad ni adelantó su nombre: llegó a comer, platicó y dejó que la conversación fluyera.

PUBLICIDAD

Laguardia murió en pantalla a manos del barón Harkonnen

Ernesto Laguardia tuvo un papel breve en Dune de Lynch (@LaCasaFamososMx)

El papel que obtuvo Laguardia en Dune fue breve pero perturbador. En la escena, el actor aparece muy joven, con el cabello pintado de naranja, entrando a una habitación donde el barón Vladimir Harkonnen —interpretado por Kenneth McMillan— se acerca flotando hasta él y le arranca un tapón del pecho. Sin ese tapón, el personaje pierde la sangre que lo mantiene vivo. Laguardia muere en medio de un escenario sangriento que quedó grabado en la memoria de quienes vieron la película de niños.

Años después de esa aparición en cine, el actor construiría su carrera en Televisa con telenovelas como Quinceañera, junto a Thalía.

La producción de Lynch se instaló en Churubusco para reducir costos

David Lynch durante la filmación de "Dune" en los Estudios Churubusco en Ciudad de México. (Instagram @est_churubusco)

Dune no fue la única producción de Hollywood que eligió los estudios Churubusco, ubicados en la alcaldía de Tlalpan, para filmar. En el caso de Lynch, la decisión respondió a una lógica de ahorro: la película ya enfrentaba el riesgo de un fracaso en taquilla y reducir gastos de producción era una prioridad.

PUBLICIDAD

Esa misma razón explica la presencia de varios actores mexicanos en el reparto. Además de Laguardia, participaron Claudia Ramírez, Humberto Elizondo, Margarita Sanz y Angélica Aragón, quien interpretó a una de las Bene Gesserit, las brujas intergalácticas de la trama de Frank Herbert.

El resto del reparto incluía a Sting y Kyle MacLachlan

La versión de Dune de David Lynch no fue un éxito en taquilla.

La versión ochentera de Dune reunió a figuras como el músico Sting, Patrick Stewart y Kyle MacLachlan, el actor que Lynch utilizaría de nuevo en Blue Velvet y en la serie Twin Peaks. A pesar del elenco, la película no logró consolidarse como el clásico de ciencia ficción que Hollywood esperaba y quedó relegada durante décadas.

PUBLICIDAD

La producción dejó algunos decorados en los estudios Churubusco que fueron aprovechados años después por otra película filmada en el mismo lugar: Dos nacos en el planeta de las mujeres.

La novela de Herbert en la que se basa Dune fue publicada en 1965 y es considerada uno de los pilares de la literatura de ciencia ficción. La adaptación de Lynch en los ochenta fue el primer intento de llevarla al cine; la versión de Denis Villeneuve, estrenada en dos partes en 2021 y 2024, es la que finalmente logró el reconocimiento de crítica y público.

PUBLICIDAD