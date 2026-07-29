México
Agregar Infobae enGoogle

Así puedes hacer galletas caseras tipo crumble cookies sin horno

La inauguración de una tienda en CDMX generó filas de cientos de personas

Crumble cookie con arándanos y frambuesas, cubierta de migas, sobre papel encerado blanco. Hay más migas dispersas y un fondo beige desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Preparar galletas en casa no siempre requiere horno. Las crumble cookies sin hornear ofrecen una alternativa práctica y deliciosa para quienes buscan un postre rápido, sin complicaciones y que no eleve la temperatura de la cocina.

Estas recetas permiten aprovechar ingredientes sencillos y personalizarlas al gusto, ya sea con frutos rojos para un toque fresco y frutal, o con chocolate para un antojo más intenso.

PUBLICIDAD

Además, ante el auge de la primera tienda de crumble cookies en CDMX—que generó una fila de cientos de personas para ser las primeras en comprar—, muchas personas querrán probar este postre sin salir de casa.

Crumble Cookies sin horno: Versión Frutos Rojos

Fila de personas frente a una tienda de galletas. El local tiene un toldo rosa y calcomanías de postres. Algunas personas sostienen cajas de Crumbl y vasos rosas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 1/2 taza de harina de almendra o harina de trigo (puede ser integral)
  • 1/2 taza de frutos rojos deshidratados o frescos picados (arándanos, frambuesas, fresas)
  • 1/3 taza de miel o jarabe de agave
  • 1/4 taza de aceite de coco derretido (puedes usar mantequilla derretida si prefieres)
  • 1/3 taza de azúcar mascabado o azúcar de coco
  • 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal

Procedimiento

  1. En un tazón grande, mezcla la avena, la harina de almendra y la pizca de sal.
  2. Agrega el azúcar mascabado y revuelve.
  3. Incorpora los frutos rojos (si usas frescos, escurre cualquier jugo extra).
  4. Añade la miel, el aceite de coco y el extracto de vainilla.
  5. Mezcla con una cuchara o con las manos limpias hasta que todo se integre y la masa se vea húmeda y compacta.
  6. Forma bolitas del tamaño de una nuez y aplástalas ligeramente en una charola con papel encerado para darles forma de galleta gruesa.
  7. Lleva las galletas al refrigerador por al menos 1 hora para que tomen firmeza.
Charola blanca con dos filas de galletas de frutos rojos y dos filas de galletas de chocolate; rodeada de recipientes con avena, miel, frutos rojos, chocolate, harina de almendra.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Crumble Cookies sin horno: Versión Chocolate

Ingredientes

  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 1/2 taza de harina de avena o harina normal
  • 1/3 taza de cocoa en polvo sin azúcar
  • 1/2 taza de chispas de chocolate oscuro (o trozos de chocolate)
  • 1/3 taza de miel, jarabe de agave o maple
  • 1/4 taza de aceite de coco o mantequilla derretida
  • 1/3 taza de azúcar mascabado o azúcar de coco
  • 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal

Procedimiento

  1. Mezcla la avena, la harina, la cocoa y la sal en un recipiente.
  2. Agrega el azúcar y mezcla.
  3. Incorpora las chispas de chocolate.
  4. Añade la miel, el aceite de coco y la vainilla.
  5. Mezcla bien hasta obtener una masa húmeda y consistente.
  6. Haz bolitas y aplástalas ligeramente sobre papel encerado.
  7. Refrigera por mínimo 1 hora antes de comer.

Recomendaciones para cocinar galletas sin horno

  • Usa ingredientes pegajosos como miel, jarabe de agave o mantequilla de nuez para que la mezcla se compacte y no se desmorone.
  • Refrigera las galletas el tiempo suficiente para que endurezcan y mantengan su forma.
  • Si usas fruta fresca, escurre el exceso de líquido para evitar que la mezcla quede demasiado húmeda.
  • Si quedan muy secas, añade un poco más de miel o aceite; si quedan muy húmedas, agrega más avena o harina.
Manos forman bolitas de masa en charola con papel encerado. Avena, chispas de chocolate, frutos rojos y miel en recipientes sobre encimera de cocina.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas de ingredientes

  • Harina de avena, almendra, trigo, coco o integral para variar la base.
  • Endulzantes: miel, agave, maple, azúcar de coco, stevia (ajusta cantidades).
  • Aceite de coco, mantequilla derretida o crema de cacahuate para la parte grasa.
  • Puedes agregar nueces, semillas o coco rallado para textura.
  • Frutas secas en lugar de frutos rojos.

Cómo debe quedar la consistencia

  • Las galletas deben verse compactas, gruesas y ligeramente húmedas, no secas ni desmoronadas.
  • Al presionar con el dedo, deben mantenerse firmes pero suaves, sin pegarse a los dedos.
  • El color dependerá de la versión: dorado claro con puntos rojos (frutos rojos), o marrón intenso con trozos de chocolate (chocolate).

Temas Relacionados

Crumble CookiesRecetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La serie de seis presentaciones del Together, Together Tour se perfila como una de las más memorables del año, por ello los fans deberán prevenir cada detalle

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en La Casa de Los Famosos México 2026

Durante el desayuno de los habitantes, la actriz increpó a Masad Altamimi por servir mucha comida

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en La Casa de Los Famosos México 2026

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico sucedió a las 21:35 horas, a una distancia de 142 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 16.1 km

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

Resultados del Chispazo de hoy 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del Chispazo de hoy 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Cuántas calorías tienen las galletas Crumbl Cookies que son la sensación del momento

La primera sucursal física llegó a México y ya hay largas filas para probarlas

Cuántas calorías tienen las galletas Crumbl Cookies que son la sensación del momento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

“El Ocra”, del cártel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso por homicidio

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Estos son los síntomas de la enfermedad de Hashimoto con la que vive Cynthia Klitbo

Ese Pérez suma polémicas por frases sexistas dirigidas a “La Chica del Clima” en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Los habitantes se preparan para la Gala de la Prueba Semanal

MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

DEPORTES

Futuro incierto: Checo Pérez y Cadillac lejos de pelear por podios tras las vacaciones de verano

Futuro incierto: Checo Pérez y Cadillac lejos de pelear por podios tras las vacaciones de verano

Santiago Sandoval se fractura y termina su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano

Debut en México de Rafa Márquez como DT sería lejos del Estadio Azteca