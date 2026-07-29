Así puedes hacer galletas caseras tipo crumble cookies sin horno

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar galletas en casa no siempre requiere horno. Las crumble cookies sin hornear ofrecen una alternativa práctica y deliciosa para quienes buscan un postre rápido, sin complicaciones y que no eleve la temperatura de la cocina.

Estas recetas permiten aprovechar ingredientes sencillos y personalizarlas al gusto, ya sea con frutos rojos para un toque fresco y frutal, o con chocolate para un antojo más intenso.

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Además, ante el auge de la primera tienda de crumble cookies en CDMX—que generó una fila de cientos de personas para ser las primeras en comprar—, muchas personas querrán probar este postre sin salir de casa.

Crumble Cookies sin horno: Versión Frutos Rojos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de avena en hojuelas

1/2 taza de harina de almendra o harina de trigo (puede ser integral)

1/2 taza de frutos rojos deshidratados o frescos picados (arándanos, frambuesas, fresas)

1/3 taza de miel o jarabe de agave

1/4 taza de aceite de coco derretido (puedes usar mantequilla derretida si prefieres)

1/3 taza de azúcar mascabado o azúcar de coco

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Procedimiento

En un tazón grande, mezcla la avena, la harina de almendra y la pizca de sal. Agrega el azúcar mascabado y revuelve. Incorpora los frutos rojos (si usas frescos, escurre cualquier jugo extra). Añade la miel, el aceite de coco y el extracto de vainilla. Mezcla con una cuchara o con las manos limpias hasta que todo se integre y la masa se vea húmeda y compacta. Forma bolitas del tamaño de una nuez y aplástalas ligeramente en una charola con papel encerado para darles forma de galleta gruesa. Lleva las galletas al refrigerador por al menos 1 hora para que tomen firmeza.

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Crumble Cookies sin horno: Versión Chocolate

Ingredientes

1 taza de avena en hojuelas

1/2 taza de harina de avena o harina normal

1/3 taza de cocoa en polvo sin azúcar

1/2 taza de chispas de chocolate oscuro (o trozos de chocolate)

1/3 taza de miel, jarabe de agave o maple

1/4 taza de aceite de coco o mantequilla derretida

1/3 taza de azúcar mascabado o azúcar de coco

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Procedimiento

Mezcla la avena, la harina, la cocoa y la sal en un recipiente. Agrega el azúcar y mezcla. Incorpora las chispas de chocolate. Añade la miel, el aceite de coco y la vainilla. Mezcla bien hasta obtener una masa húmeda y consistente. Haz bolitas y aplástalas ligeramente sobre papel encerado. Refrigera por mínimo 1 hora antes de comer.

Recomendaciones para cocinar galletas sin horno

Usa ingredientes pegajosos como miel, jarabe de agave o mantequilla de nuez para que la mezcla se compacte y no se desmorone.

Refrigera las galletas el tiempo suficiente para que endurezcan y mantengan su forma.

Si usas fruta fresca, escurre el exceso de líquido para evitar que la mezcla quede demasiado húmeda.

Si quedan muy secas, añade un poco más de miel o aceite; si quedan muy húmedas, agrega más avena o harina.

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Alternativas de ingredientes

Harina de avena, almendra, trigo, coco o integral para variar la base.

Endulzantes: miel, agave, maple, azúcar de coco, stevia (ajusta cantidades).

Aceite de coco, mantequilla derretida o crema de cacahuate para la parte grasa.

Puedes agregar nueces, semillas o coco rallado para textura.

Frutas secas en lugar de frutos rojos.

Cómo debe quedar la consistencia

Las galletas deben verse compactas, gruesas y ligeramente húmedas, no secas ni desmoronadas.

Al presionar con el dedo, deben mantenerse firmes pero suaves, sin pegarse a los dedos.

El color dependerá de la versión: dorado claro con puntos rojos (frutos rojos), o marrón intenso con trozos de chocolate (chocolate).