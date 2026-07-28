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Jueza desestima cargos penales de Ismael “El Mayo” Zambada en California luego de su condena en NY

La fiscalía pidió terminar ese expediente tras la pena de por vida dictada en Nueva York, una decisión técnica que cancela esa acusación específica, pero no modifica el castigo que ya cumple

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en Nueva York tras cuatro décadas de liderazgo criminal. Crédito: Jovani Pérez, Infobae
Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en Nueva York tras cuatro décadas de liderazgo criminal. Crédito: Jovani Pérez, Infobae
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La jueza federal Dana M. Sabraw, de la corte federal de San Diego, California, desestimó este martes los cargos por narcotráfico contra Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa (CDS), a petición de la fiscalía estadounidense. La resolución cerró un expediente abierto desde 2014, ocho días después de que otro tribunal federal le impusiera cadena perpetua en Nueva York.

La desestimación no implica libertad ni beneficio alguno para Zambada. La jueza Sabraw actuó sobre el caso número 3:14-cr-00658-DMS del Distrito Sur de California, que acumulaba cuatro cargos: crimen organizado, tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y mariguana, conspiración para traficar drogas y lavado de dinero. La orden de arresto vinculada a ese expediente también fue cancelada.

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Qué dice la orden judicial

La resolución de Sabraw reproduce el argumento central de la fiscalía: “La acusación en el caso mencionado arriba es desestimada con prejuicio en cuanto al acusado Ismael Zambada García solamente. También se ordena que la orden de arresto contra Ismael Zambada García solamente sea retirada”, según el texto de la orden.

Jueza desestima cargos penales de Ismael "El Mayo" Zambada en California luego de su condena en NY. Especial
Jueza desestima cargos penales de Ismael "El Mayo" Zambada en California luego de su condena en NY. Especial

La desestimación “con perjuicio” tiene un peso técnico preciso: el gobierno de Estados Unidos no podrá reabrir esa acusación específica contra Zambada en el Distrito Sur de California en el futuro.

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Por qué la fiscalía pidió cerrar el caso

Un día antes, el pasado lunes 27 de julio, los fiscales Adam Gordon y Matthew J. Suttonpresentaron una moción formal ante esa corte bajo la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

El argumento fue de economía procesal: el 20 de julio de 2026, el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, había sentenciado a Zambada a prisión de por vida. Zambada se había declarado culpable el 25 de agosto de 2025 de dos cargos por crimen organizado ante esa misma corte.

Hombre con gorra negra y bigote, billetes de cien dólares estadounidenses cayendo, bandera de Estados Unidos ondeando, cielo azul.
Jueza desestima cargos penales de Ismael "El Mayo" Zambada en California luego de su condena en NY. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa condena vigente, la fiscalía consideró que mantener abierto un proceso paralelo en California “ya no tiene sentido”, según el texto del documento firmado por Gordon y Sutton.

La sentencia de Nueva York también incluyó un decomiso de USD 15 mil millones, cifra calculada como el producto de casi cuatro décadas de actividad criminal al frente del CDS.

Los coacusados que siguen prófugos

La acusación desestimada en California no era solo contra Zambada. El expediente incluía también a dos de sus hijos: Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, e Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco. El cuarto acusado era Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La desestimación aplica únicamente a Zambada García. Los cargos contra los demás acusados permanecen activos.

Según las autoridades estadounidenses, El Mayito Flaco y El Chapito encabezan hoy facciones rivales dentro del propio CDS: La Mayiza o Los Mayos y La Chapiza o Los Chapitos, respectivamente. Ambos grupos se disputan territorios, contactos y activos del cártel en una guerra interna que se intensificó a partir de julio de 2024.

El origen: la captura de 2024

El proceso que culmina con este cierre en California tuvo su detonador el 25 de julio de 2024, cuando Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.

El propio capo confirmó, en una carta difundida por su abogado Frank Pérez, que fue engañado por Los Chapitos para asistir a una reunión con líderes políticos de Sinaloa, entre ellos el entonces gobernador Rubén Rocha Moya. Esa reunión resultó ser una trampa.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)
Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

Junto con Zambada fue detenido ese día Joaquín Guzmán López, quien permanece en espera de sentencia tras declararse culpable de dos cargos por tráfico de drogas ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. El gobierno de Donald Trump señaló que Guzmán López enfrenta una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua.

Una condena que no cambia

El cierre del expediente californiano es una medida de administración judicial, no un acto de clemencia. La condena dictada por el juez Cogan en Brooklyn permanece intacta.

Zambada García, de 76 años, pasará el resto de su vida en prisión federal en Estados Unidos.

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