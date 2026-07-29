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Debut en México de Rafa Márquez como DT sería lejos del Estadio Azteca

El primer encuentro en territorio nacional del nuevo proceso de la Selección Mexicana está previsto para la Fecha FIFA de noviembre

La FMF estaría evaluando llevar al Tri de Márquez hacia la Sultana del Norte como compensación por no darle duelos de la Selección durante el Mundial 2026. (REUTERS: Eloisa Sanchez/Daniel Becerril)
La FMF estaría evaluando llevar al Tri de Márquez hacia la Sultana del Norte como compensación por no darle duelos de la Selección durante el Mundial 2026. (REUTERS: Eloisa Sanchez/Daniel Becerril)
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La expectativa por el primer partido de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana en territorio mexicano es alta y podría no jugarse en el mítico Coloso de Santa Úrsula.

La Federación Mexicana de Futbol estaría revisando opciones para definir la sede del debut local del entrenador, quien inicia una nueva etapa al frente del Tri tras el Mundial 2026.

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La expectativa por el primer partido de"2Káiser" como director técnico de la Selección Mexicana en territorio nacional crece rumbo al arranque del ciclo tras el Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero
La expectativa por el primer partido de"2Káiser" como director técnico de la Selección Mexicana en territorio nacional crece rumbo al arranque del ciclo tras el Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

La opción de que Monterrey reciba este encuentro ha cobrado gran fuerza en las últimas horas. De acuerdo con el periodista especializado David Medrano, la federación analizaría que la Sultana del Norte sea la sede para el primer partido del Tri en la Nations League de noviembre.

El motivo sería simple: compensar a Monterrey luego de no asignarle partidos del Tricolor durante la Copa del Mundo.

Monterrey, opción prioritaria para la FMF

La FMF mantendría abierta la posibilidad de elegir otra plaza para el debut del “Káiser” como local, además del Estadio Azteca.

  • Medrano reportó que la federación considera que Monterrey fue “maltratado” al no recibir al Tri en el Mundial 2026.
  • Por esto, el Estadio BBVA podría ser la sede del primer partido local del nuevo ciclo.
  • La decisión no estaría cerrada y otras ofertas también estarían en análisis.
  • El primer partido en territorio nacional bajo el mando de Márquez está programado para la Fecha FIFA de noviembre, en la Nations League.
  • Los primeros partidos del Tri serán en Estados Unidos.
El último partido que el Estadio BBVA recibió del Mundial 2026 fue el duelo de dieciseisavos entre Marruecos y Países Bajos. REUTERS/Raquel Cunha
El último partido que el Estadio BBVA recibió del Mundial 2026 fue el duelo de dieciseisavos entre Marruecos y Países Bajos. REUTERS/Raquel Cunha

En este sentido, la expectativa crece en Monterrey y la Ciudad de México mientras se define la sede definitiva.

Fechas y rivales para el arranque de Márquez

El ciclo de Rafa Márquez inicia con cuatro partidos amistosos fuera de México.

  • El Tri enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en septiembre y octubre, todos en territorio estadounidense.
  • El debut local se espera para noviembre, en la Nations League, con sede y rival aún por confirmar.
  • La fecha límite para el cierre de registros de jugadores sería el 11 de septiembre.
Colobia apunta a ser el primer rival de Rafa Márquez como DT del Tri. REUTERS/Eloisa Sanchez
Colobia apunta a ser el primer rival de Rafa Márquez como DT del Tri. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el proceso de decisión sobre la sede se mantiene abierto, mientras la federación no ha oficializado ninguna plaza.

La Selección Mexicana aguardará confirmación de sede

La FMF no ha oficializado aún el estadio para el debut local de Márquez.

  • La opción del BBVA permanece sobre la mesa, pero no se descarta que el Azteca u otra sede sean consideradas.
  • El reporte de Medrano destaca que “todavía hay tiempo” para tomar la decisión final.
  • El primer partido local del Tri bajo el nuevo ciclo será el evento que marque el inicio formal de la nueva etapa del conjunto nacional ante su afición.
Monterrey toma fuerza como sede para el primer partido de la Selección Mexicana en la Nations League de noviembre. REUTERS/Daniel Becerril
Monterrey toma fuerza como sede para el primer partido de la Selección Mexicana en la Nations League de noviembre. REUTERS/Daniel Becerril

La resolución sobre la sede será clave para definir el arranque en territorio mexicano de la Selección Mexicana dirigida por Rafael Márquez.

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