Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en La Casa de Los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en contra de Masad Altamimi (Captura de pantalla )

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A pocos días del inicio de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Cynthia Klitbo protagonizó el primer encuentro por la comida con Masad Altamimi.

Durante el desayuno de los habitantes, la actriz increpó al creador de contenido Masad Altamimi luego de que considerará que sirvió mucha comida en los platos de sus compañeros.

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Klitbo avisó que aún faltaba por comer, ya que algunos de los habitantes estaba sirviéndose mucha comida: “Oigan, faltamos varios, no se atasquen”, comentó Cynthia Klitbo.

Posteriormente se acercó directamente a Masad Altamimi para comentarle de nueva cuenta que aún faltaban muchas personas por servirse de comer:

“Masad, faltamos un ching*, es que es para todos, porque entonces no alcanza, cocinamos para todos, si sirves tanto no alcanzamos los que no hemos comido.”, comentó la actriz.

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Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida contra Masad Altamimi (Captura de pantalla )

Por su parte Altamimi mencionó que su plato era “chiquito” y que lo que estaba sirviendo era para una de sus compañeras, Klitbo por su pate mantenía su postura y mencionó que aunque fuera para una compañera seguía siendo mucha comida.

“Le serviste como si pesara 18 kilos, hay que alimentar a la anoréxic*, no mames”, comentó Klitbo.

Masad Alamimi y Cynthia Klitbo discuten por la comida dentro de la casa (Captura de pantalla )

Un segundo desencuentro

Cynthia Klitbo ataco de nuevo a Altamimi mientras hablaba con Mariana Ochoa en el baño de la casa.

La actriz mencionó que mientras se encontraba haciendo la comida de todos los habitantes el creador de contenido se acercó a ella para recriminarle por un ingrediente que agregaron a la preparación.

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“Llega Masad bien emputad*. ‘¿Por qué pones si yo no come?’, yo no soy tu adivina, no soy tu chef", comentó Klitbo.

La actriz y la cantante coincidieron en que si algún habitante quiere comer algo en especifico o si necesita algo debe hacerlo por cuenta propia.

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“Y esa acostumbrita que tienen de que las mujeres somos gatas a mí no me gusta, a mí no me gusta”, concluyó Cynthia Klitbo.

A lo que mariana Ochoa comento que desgraciadamente hay países en los que aún tratan así a las mujeres: “Desgraciadamente hay países donde todavía pasa, pero estamos en México donde hay igualdad”

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Cynthia Klitbo y Mariana Ochoa hablan sobre Masad Altamimi (Captura de pantalla )

La prueba por el presupuesto

El primer problema por la comida llega justamente con el inicio de la Prueba por el presupuesto, este martes 28 de julio da inicio la prueba semanal que define el prepuesto para comprar alimento.

Durante esta prueba los 18 habitantes deberán trabajar en equipo para lograr obtener el dinero en su totalidad.

En caso de que los habitantes no logren completar la prueba habrá una reducción a la mitad del presupuesto para la despensa de todos los habitantes.

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La mecánica de esta prueba cambia cada semana, pasando por pruebas físicas, de habilidad, memoria o resistencia.

Por lo que esta prueba es uno de los ejes principales para la convivencia dentro de la casa y puede derivar en varias disputas como la presentada hoy entre Cynthia Klitbo y Masad Altamimi.

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Habitantes de La Casa de los Famosos México 4. (Captura de pantalla)

Los roces protagonizados por la comida dentro de La Casa de los Famosos México suelen ser los más tensos dentro del reality debido a que es una necesidad básica de todos los habitantes, por lo que la falta de alimento suele impactar en el estado de animo de cada uno.

Dejado al descubierto las diferencias tanto culturales como de carácter que pueden escalar con el paso de las semanas y teniendo que competir semana con semana por el acceso a los alimentos, este se perfila a ser uno de los conflictos más frecuentes de esta temporada.

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La Casa de los Famosos México 4 recién inicia y ya surgieron las primeras rencillas por la comida y por las tareas del hogar, por lo que se espera que a lo largo de la temporada la polémica escale aún más.