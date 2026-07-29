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MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

El capítulo tiene variables diferentes al resto debido a que nadie obtuvo el pin

Un estudio de televisión con estaciones de cocina, personas vestidas de chef, tres jueces en camisa roja y dos cámaras de grabación en primer plano.
Ya que nadie obtuvo el Pin, podría haber votaciones hoy 28 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la última jornada de MasterChef 24/7, la tensión en la cocina más famosa de México alcanzó un nuevo pico después de que los jueces optaron por no entregar el Pin del Chef.

Esta decisión dejó a los doce participantes principales sin el esperado beneficio y abrió un escenario de incertidumbre.

La ausencia de este reconocimiento ha generado numerosas dudas entre la audiencia, especialmente sobre la posibilidad de votar para respaldar a sus cocineros favoritos.

Capitanes y participantes destacados

  • Luis recibió el Pin del Chef negro por presentar el platillo menos logrado, sumando la tarea de limpiar en solitario todas las instalaciones.
  • CarmenMichelleDaniela LancerIxditFlorJazmínJulioAntraxClaudia y Ramahá permanecen en competencia y buscan sobresalir ante la mirada de los jueces.
  • La conducción está a cargo de Claudia Lizaldi, mientras que el panel de jueces lo integran Poncho CadenaZahie Téllez y Adrián Herrera.
MasterChef México
(Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

¿Por qué habría votaciones en MasterChef 24/7?

La incertidumbre respecto a las votaciones surge tras la gala del lunes, cuando ningún participante consiguió el Pin del Chef debido a que ninguno logró satisfacer las exigencias del jurado.

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Ante la sorpresa de esta decisión, tanto la audiencia como los concursantes se preguntan si el público tendrá oportunidad de intervenir con su voto para brindar algún tipo de apoyo o beneficio.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer información oficial sobre la apertura de votaciones para este martes.

La producción no ha confirmado si habrá manera de que los espectadores influyan en el destino de los cocineros durante la presente edición.

Por lo tanto, la única forma de saberlo será seguir la transmisión, donde se aclarará si existirá algún mecanismo de participación popular.

MasterChef México
(Captura de pantalla YouTube MasterChef)

Durante la gala del martes, denominada Martes de Beneficio y Castigo, se mantiene la expectativa sobre posibles cambios en las reglas y la aparición de retos inesperados.

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Los jueces podrían introducir nuevos ingredientes o desafíos, como adelantó el Chef Diego Niño durante la clase exprés con productos poco usuales como la tinta de calamar, el tofu de pescado y hasta cucarachas de Madagascar.

El ambiente competitivo y la presión por conseguir ventajas adicionales podrían llevar a situaciones inéditas en el formato.

Quienes se preguntan si hoy, 28 de julio, habrá votaciones para elegir o ayudar a su cocinero favorito en MasterChef 24/7 deben saber que, hasta el momento, no existe confirmación oficial.

La decisión de los jueces de no otorgar el Pin del Chef ha generado especulaciones, pero la producción no ha anunciado la apertura de ninguna plataforma de votación para el público.

Se recomienda ver la transmisión para conocer cualquier novedad en tiempo real.

Dónde ver MasterChef 24/7

Las emisiones de MasterChef 24/7 pueden seguirse en Azteca Uno de lunes a viernes de 20:30 a 22:30 horas y los domingos de 20:00 a 23:00 horas.

Además, la transmisión en vivo está disponible a través de Disney+ y, por tiempo limitado, en el sitio oficial de Azteca UNO.

El contenido especial y las actualizaciones sobre cada programa se publican en las páginas oficiales de la emisión.

¿Qué esperar del Martes de Beneficio y Castigo?

El episodio de hoy promete sorpresas, ya que los participantes enfrentan retos con ingredientes exóticos y técnicas poco habituales.

El Chef Diego Niño sugirió que la clase exprés de la mañana podría ser clave para superar las pruebas de la gala.

Con antecedentes de masterclass en pescados, menús de boda, degustaciones y pasteles que han influido en competencias anteriores, es probable que el desafío de hoy esté vinculado a sabores marinos y recetas poco convencionales.

Equipo de conducción y jueces

La conducción del programa recae en Claudia Lizaldi, mientras que Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera mantienen su posición como jueces, aportando su experiencia y criterio en cada decisión relevante para el avance de los concursantes.

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