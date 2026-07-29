Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Cruz Azul buscaría al menos 7 millones por su mediocampista estrella quien, de concretarse, tendría la oportunidad de seguir los pasos de Rafael Márquez, quien llegó a la Ligue 1 en 1999.

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En medio de un contexto de gran especulación, el capitán de Cruz Azul, Erik Lira, vive semanas decisivas en su carrera.

Tras un Mundial 2026 destacado y el título de Campeón de Campeones, el mediocampista ha reiterado que su sueño es emigrar al futbol europeo y hará todo lo que esté en sus manos para concretarlo.

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Tras conseguir el Campeón de Campeones y un Mundial 2026 destacado, Erik Lira afirmó que se va a ir a Europa y sostiene que está haciendo todo lo posible para lograrlo. (Instagram)

Aunque todavía no existe una oferta formal, las pláticas con el AS Mónaco de la Ligue 1 se encontrarían en una fase avanzada. El periodista Gibrán Araige fue el primero en adelantar este interés, situando al club del Principado como el principal candidato para hacerse con los servicios del “Pitbull”.

El interés del Monaco y las condiciones de Cruz Azul

El posible fichaje de Lira por el AS Mónaco se ha convertido en uno de los temas más relevantes del mercado de verano.

Pláticas avanzadas : el club francés ya habría sostenido conversaciones con la directiva cementera.

Condiciones económicas : Cruz Azul estaría exigiendo entre 7 y 8 millones de dólares y un porcentaje de una futura venta.

Obstáculo administrativo : el Mónaco necesita liberar una plaza de extranjero, lo que dependería de la salida de Lamine Camara hacia el Newcastle.

Contrato vigente: Lira renovó hasta 2029, lo que da al club ventaja para negociar sin presiones.

Para concretar el fichaje, el AS Monaco requeriría liberar una plaza de extranjero, lo cual podría llevarse a cabo con la salida de Lamine Camara hacia el Newcastle. REUTERS/Alexandre Dimou

En este sentido, el interés sería real, pero la operación dependerá de que se cumplan las condiciones económicas y administrativas impuestas por ambas partes.

Un paso histórico para el futbol mexicano

De concretarse, Lira militaría en un club repleto de historia, con nombres como el de Kylian Mbappé, Radamel Falcao y Thierry Henry.

Además, sería apenas el segundo mexicano en vestir la camiseta del Mónaco, después de Rafael Márquez en 1999.

Proyección internacional : jugar en la Ligue 1 lo colocaría en un escaparate competitivo y de prestigio fenomenal.

Impacto en Cruz Azul : su salida marcaría un cambio profundo en el mediocampo cementero.

Selección Mexicana: emigrar reforzaría su rol en el Tricolor rumbo al nuevo ciclo mundialista encabezado por el proip Márquez.

Rafa Márquez fue el primer mexicano que llegó al club frances en 1999. Ahora, 27 años despúes, es encargado de dirigir a la Selección Mexicana en un nuevo ciclo mundialista. (X/@AS_Monaco)

Aunque nada es oficial, todo apunta a que el “Pitbull” está muy cerca de cumplir su sueño y abrir un nuevo capítulo para el futbol mexicano.

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El sueño europeo de Lira

El propio jugador ha dejado mpás que claro que su futuro está en Europa, aunque aún no se define el destino.

Declaración personal : “Sí me voy a ir a Europa, estamos haciendo lo posible”, dijo tras el Campeón de Campeones.

Reconocimiento internacional : Jude Bellingham lo elogió tras el México vs Inglaterra, destacando su fortaleza y calidad.

Selección Mexicana : fue titular indiscutible en el Mundial 2026, consolidándose como pieza clave en el esquema de Javier Aguirre.

Impacto en Cruz Azul: su salida sería una baja sensible, pues es capitán y referente del plantel.

Lira ya dejó claro que su siguiente paso es en Europa, mientras que Cruz Azul fijó una cifra de entre 7 y ocho millones para su salida. REUTERS/Eloisa Sanchez

Lira está decidido a cumplir su sueño europeo y el AS Mónaco aparece como el escenario ideal para dar ese salto histórico.