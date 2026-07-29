Cuántas calorías tienen las galletas Crumbl Cookies que son la sensación del momento

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La marca Crumbl abre su primera tienda en Latinoamérica en la colonia Roma Norte de CDMX y provoca filas de más de 500 personas que esperan por horas para comprar sus galletas virales.

La sucursal ubicada en la calle de Durango 225, alcaldía Cuauhtémoc ha generado gran expectativa tanto por la fama de las galletas como por sus elevados precios.

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El interés es tanto que hubo clientes que se forman desde la madrugada e incluso desde el día anterior para ser de los primeros en ser atendidos.

En fotografías del mostrador se observan precios desde $89 por una galleta hasta $885 los cuales son los precios si se compran en la tienda física y aunque también tienen servicio a domicilio, en este caso el costo se eleva a 200 pesos por galleta.

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La marca se vuelve viral por reseñas en TikTok e Instagram, donde usuarios comparten el menú semanal y el tamaño de las piezas,.

Diversos medios atribuyen parte de la fama a la historia de sus fundadores, quienes no tenían experiencia previa en repostería ni en negocios pero soñaban con crear lo que ellos llamaron “la galleta de chispas de chocolate perfecta.

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Creado en 2017 cuando los cofundadores Jason McGowan y Sawyer Hemsley, quienes son primos, soñaban con reunir a las personas alrededor de una caja de las mejores galletas del mundo. Hoy, sus franquicias se han extendido por diversos países, incluido ahora México.

Crumbl maneja un menú que cambia cada semana, con sabores clásicos y ediciones limitadas que permanecen solo por tiempo limitado, lo que también aumenta la expectativa.

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Sin embargo, como bien sabemos, sus ingredientes son elevados en azúcar y calorías, por lo que te recomendamos compartirla con amigos o guardarla solo para una ocasión especial.

Las crumbl cookies despertaron un gran interés (X/@dannae.islass)

Cuántas calorías pueden llegar a tener las galletas Crumbl Cookies

Si deseas tener mayor información sobre su valor nutrimental, te contamos que acuerdo con la información de Crumbl Cookies y recetas de galletas de estilos similares, las calorías aproximadas por cada sabor de galleta grande son las siguientes:

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Tres Leches Cake: No aparece el dato específico, pero sabores similares tipo “cake” suelen estar entre 700 y 850 calorías.

Confetti Cake Cookie: Sabores “cake” rondan entre 700 y 850 calorías.

Chocolate Cookies & Cream Cookie: 830 calorías por pieza.

S’mores Cookie: 720 calorías por pieza.

Chocolate Chip Cookie: 550 calorías por pieza.

Pink Sugar Cookie: 760 calorías por pieza.

Crumbl cookies, las galletas estadounidenses más virales (Brent Hofacker/Shutterstock)

Estos valores corresponden a una sola galleta grande, que es el formato estándar de Crumbl Cookies.

Los valores pueden variar ligeramente según la semana y el lote, pero estos datos reflejan el rango más reciente reportado por la marca.