Javier May anuncia su retiro de la política, pero solo cuando se cumpla esta condición en Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May, se alejará de la política en 2030. Crédito: X/ @audelinomacario

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Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, afirmó que una vez que concluya su mandato, en el año 2030, se alejará de la vida política.

Un día después de que apareció en un video en el área de primera clase de un vuelo de Ciudad de México a Villahermosa, Tabasco, el gobernador morenista se dio tiempo para responder a las críticas y anunciar su retiro, pero que será en cuatro años.

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“Yo ganó lo que recibo por ley y es lo que tengo, no tengo más, mis bienes están publicados en la página de transparencia, no tengo más y así voy a terminar y ya cuando termine, pues me retiro, ya no voy a ocupar otro cargo”, dijo May Rodríguez en conferencia de prensa.

Javier May seguirá pasos de AMLO

El gobernador emanado de Morena, afirmó que seguirá los pasos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manteniendo un estilo de vida austero, ya que, según él, sus bienes “se cuentan con una sola mano”.

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Sin embargo, el exsecretario de Estado, recientemente, fue captado en primera clase en un vuelo relativamente corto, algo similar a lo que ha pasado con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña. Debe recordar que la austeridad no solo se debe presumir en los discursos, se demuestra con hechos.

La grabación difundida en redes capta a la exabanderada del PRI y PAN mientras cuestiona al mandatario de Tabasco por la situación del estado y el intercambio escala hasta requerir la intervención de personal de la aerolínea

Gobernador de Tabasco se olvida de la austeridad

Da la impresión de que Javier May buscó desviar la atención, después de que fue grabado por Lorena Beaurregard de lo Santos, excandidata del PAN y PRI a la gubernatura de Tabasco, ocupando un asiento de la clase Premier de Aeroméxico.

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“Miren ustedes al demócrata gobernador Javier May. El pueblo en crisis y este sonriente en primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal. No hay medicamentos, no hay seguridad y miren él en primera clase”, expresó la priista.

Cabe señalar que Javier May regresaba a Villahermosa luego de viajar a la capital del país para asistir a una reunión con el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas.

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¿’Andy’ López Beltrán como gobernador interino de Tabasco?

De acuerdo con el periodista, Audeliano Macario, en Tabasco, ha trascendido que Javier May podría dejar el gobierno de la entidad por problemas de salud, y que el gobernador interino sería el hijo de AMLO, Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán.

Sin embargo, hoy, ante medios de comunicación, el propio May Rodríguez dijo: “no nos vamos a ninguna parte”. Pese a que, de acuerdo con Auedeliano Macario, el morenista se veía algo demacrado.

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“Andy” López Beltrán sonó para ser gobernador interino de Tabasco, pero Javier May lo desmintió.

“Leyendo, para no equivocarse, Javier May ataja rumores sobre su salida del gobierno de #Tabasco. ‘No nos vamos a ninguna parte’, dice el morenista.

“En las últimas horas, se ha estado mencionando insistentemente que #AndyLopezBeltran se prepara para ser gobernador interino ante las dolencias del mandatario estatal, quien apareció esta mañana en conferencia de prensa, con evidentes muestras de somnolencia y cansancio”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

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Arremete contra rivales políticos

Luego de intercambiar comentarios con Lorena Beaurregard de los Santos, Javier May también se lanzó contra otro de sus mayores críticos, el exgobernador Manuel Andrade Díaz.

La postura defensiva de May Rodríguez se dio después de que Andrade Díaz se sumó a los rumores sobre un supuesto deterioro en la salud del gobernador e incluso de una presunta salida anticipada del cargo.

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“Está fuertísimo el rumor que el enfermo no pasa del 31 de este mes. Ya hasta los tamalitos tienen listos y el relevo”, publicó el expriista en sus redes sociales.

Pese a que los rumores indican que dejará la gubernatura de Tabasco, Javier May insiste en que no. Foto: Javier May Rodríguez

Esa publicación no le cayó nada bien a Javier May, quien aprovechó su conferencia de prensa para responder a Manuel Andrade, a quien no mencionó por su nombre, pero sí hizo referencia a un problema de salud que sufrió el ahora perredista en 2024.

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“La verdad es que quienes hacen estos comentarios no están en lo exacto, no quedaron bien después de que regresaron del trombo este que tuvieron. No les deseamos mal, pero no les sube el agua al tinaco. En serio, es una pena que alguien que haya ocupado un cargo termine así en la política. Es lamentable que no se retiren a tiempo y dan pena ajena terminar así; regresar a lo mejor para delegado municipal, volver a inscribirse para diputado o regresar la película en lugar de retirarse de manera digna”, comentó.

Entre críticas por olvidarse la austeridad, y señalamientos por un deterioro en su estado de salud, Javier May adelantó que se alejará de la vida política cuando acabe su mandato en Tabasco.