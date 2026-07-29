Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero. Crédito: SSC

Guardar

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero a un ciudadano venezolano de 36 años identificado como Yosthan Yuruvit “N”, alias “Dientes de Oro”, identificado como presunto integrante del grupo delictivo “Tren de Aragua”, en posesión de droga de dos tipos, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El detenido, señalado como probable responsable de extorsión, narcomenudeo y homicidio, fue puesto a disposición del Ministerio Público el 28 de julio de 2026.

Vigilancia en Villa de Aragón derivó en la detención

El operativo se originó a partir de múltiples reportes ciudadanos sobre puntos de venta de droga en la colonia Villa de Aragón. En seguimiento a esas denuncias, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un recorrido de vigilancia cuando, sobre la avenida Carlos Hank González, detectaron a un hombre a bordo de una camioneta roja que manipulaba un objeto con apariencia de arma de fuego.

PUBLICIDAD

Ante la presunción de un hecho delictivo, los policías se acercaron al sujeto y le informaron que, en apego al protocolo de actuación policial, le practicarían una revisión preventiva.

La revisión confirmó las sospechas. Dentro del vehículo, los oficiales hallaron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, sustancias de dos tipos con apariencia de droga y dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

Qué se le encontró al detenido

El aseguramiento incluyó 52 bolsitas con aparente marihuana y 96 dosis de lo que pudiera ser metanfetamina, para un total de 148 unidades de presunta droga, según la información compartida por la SSC.

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre, de 36 años, manifestó ser ciudadano venezolano. Fue enterado de sus derechos de ley en el lugar de los hechos y posteriormente presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones.

PUBLICIDAD

Los delitos que se le imputan

Conforme al documento oficial, el detenido es señalado como probable responsable de narcomenudeo, extorsión y homicidio, con zona de operación en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La SSC también atribuye al detenido, a través de sus canales en redes sociales, su participación en la modalidad de extorsión conocida como “gota a gota”, esquema en el que las víctimas son obligadas a pagar cuotas periódicas bajo amenaza.

PUBLICIDAD

El Tren de Aragua, una organización criminal con presencia creciente en México

El Tren de Aragua es una organización criminal de origen venezolano fundada en 2009 como sindicato en el penal de Tocorón, en Venezuela, que se expandió por América Latina hasta consolidarse como uno de los grupos delictivos transnacionales más activos del continente. En México, sus primeras actividades fueron detectadas en 2022 en municipios de Chiapas, donde operó esquemas de préstamos “gota a gota” y reclutamiento de mujeres para redes de explotación sexual, antes de extender su presencia hacia la Ciudad de México.

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero. Imagen ilustrativa

En la capital del país, la organización pasó en dos años de figurar de forma marginal en informes de inteligencia a convertirse en uno de los grupos criminales más violentos y rentables. Sus principales actividades incluyen la explotación sexual de mujeres latinoamericanas, la producción y distribución de droga sintética, entre ellas la denominada “cocaína rosa” y diversos esquemas de extorsión.

PUBLICIDAD

El contexto de seguridad en Gustavo A. Madero

La detención se inscribe en una serie de operativos que las autoridades capitalinas han intensificado en esa demarcación. El fin de semana previo, elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplimentaron seis órdenes de aprehensión en cuatro alcaldías, entre ellas Gustavo A. Madero, por extorsión agravada, delitos contra la salud y robo agravado.

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma alcaldía, el 24 de julio, fue detenido un hombre de 22 años al interior de un centro penitenciario en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Ese mismo día, en la colonia Castillo Grande, fue aprehendida una mujer de 40 años señalada de extorsión agravada y presuntamente vinculada a un grupo delictivo generador de violencia en la zona.

PUBLICIDAD

La situación jurídica, pendiente de resolución

Yosthan Yuruvit Adonay Duarte Ruiz permanece a disposición del Ministerio Público. La autoridad ministerial determinará si existen elementos suficientes para continuar con un proceso penal formal en su contra.

La SSC no precisó en su comunicado oficial si el detenido cuenta con antecedentes penales en México ni si existen órdenes de aprehensión previas en su contra. Las investigaciones, señaló la dependencia, continúan en curso.

PUBLICIDAD