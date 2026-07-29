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Ese Pérez suma polémicas por frases sexistas dirigidas a “La Chica del Clima” en La Casa de los Famosos

El creador de contenido ha generado indignación entre el público mexicano por los comentarios inapropiados que le ha dicho a Yanet García

Collage con retrato de un hombre de cabello oscuro y sudadera blanca y una mujer de cabello largo y vestido dorado con lentejuelas.
El Tiktoker es señalado por perseguir a la Chica del Clima en La Casa de los Famosos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ese Pérez, una de las figuras de internet que ingresó a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, en dos días en el reality ya tiene molestos a los seguidores de Yanet García, quien sería víctima de acoso por parte del creador de contenido.

Y es que ya son varias las ocasiones que Ese Pérez ha dicho ciertas frases que no entran en tema de conversación, inclusive no tendrían que aparecer dentro de La Casa de los Famosos, por ser de un tono sexista que los propios fans de Yany García exigen que la producción le ponga un alto al participante.

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Inicialmente, en una de las primeras dinámicas, La Chica del Clima compitió por ganar una camioneta. En ese instante el ambiente se percibía de manera natural, hasta que Ese Pérez soltó el siguiente comentario que dejó a más de uno mirando hacia otra dirección.

“Venga amor, por los niños, si ganas vendemos la troca y te embarazo”. Estos comentarios provocaron un silencio entre los demás participantes y una reacción negativa de las redes sociales, que acusan a Ese Pérez de hostigamiento hacia Yanet García.

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Ese Pérez le pide a Yanet García “que le escupa” generando polémica con los fans de ‘La Chica del Clima’ (RS)
Ese Pérez le pide a Yanet García “que le escupa” generando polémica con los fans de ‘La Chica del Clima’ (RS)

No conforme con esas palabras incómodas, en otro momento dentro de La Casa de los Famosos, Ese Pérez coincidió con Yanet García, Karina Torres y Aldo Rendón dentro del baño. El tiktoker se frotó las manos y formó una especie de canasta para hacer una insólita petición a la Head Coach:

Tras cepillar las perlas de su boca, Ese Pérez creyó que sería buena idea pedir a Yanet García que escupiera en sus palmas, sin pensar que afuera de La Casa desataría una ola de repudios entre la gente que se empieza a cansar de sus supuestas bromas, mismas que empiezan a rebasar los límites permitidos.

“Ya no es gracioso lo que hace Ese Pérez, debería respetar más a Yanet”. “Cómo se les ocurre querer vender una “historia de amor” entre Ese Pérez y Yanet García, cuando se la pasa molestando y diciéndole puras faltas de respeto. ¡Que asco!“, manifestaron varios usuarios.

¿Yanet García se siente acosada por Ese Pérez?

quien es yanet garcía -México- 21 julio
La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

En la misma Casa de los Famosos México, los artistas habrían detectado una invasión de Ese Pérez al espacio personal de Yany García. El tema surge cuando Aldo Rendón le dice al tiktoker que La Chica del Clima se podría mudar de la habitación por la manera en cómo se acerca a ella.

“Yanet se está cambiando de cuarto por el acoso que le das”, dijo el fashion stylist. Enseguida, Ese Pérez cuestionó a Yanet García: ¿Si te vas por el acoso mío?“. La respuesta de la instagramer sería contundente: ”¡No bebé!“.

El único modo que Yany dejaría la habitación en la que también duerme Ese Pérez sería con base en las dinámicas que se realizan en La Casa de los Famosos, descifrando que, por el momento, no percibe un comportamiento que tenga que ver con algún tema de acoso o incomodidad del influencer.

Mientras la función continúa dentro del programa, la polémica persiste en los medios sociales, aunque existen puntos que dividen a los internautas, ya que la mayoría reprueba las actitudes de Ese Pérez y otros justifican su manera de actuar en La Casa de los Famosos.

¿Quién es Ese Pérez, figura de las redes sociales que compite en La Casa de los Famosos?

Ese Pérez es participante de LCDLFM (Ig/eseperezoficial)
Ese Pérez es participante de LCDLFM (Ig/eseperezoficial)

Jesús Ángel Pérez Bravo es la identidad de la persona que da vida al personaje de Ese Pérez, considerado un comediante e influencer mexicano nacido en la alcaldía Azcapotzalco, dentro de la Ciudad de México.

A sus 26 años destaca por su contenido de comedia urbana, parodias y situaciones cotidianas que publica en sus diferentes plataformas oficiales, tales como TikTok, Instagram y YouTube, donde supera el millón y medio de followers.

Su fama en el mundo del internet comenzó a través de sus videos con frases y relatos sobre la vida en barrios populares. Una de sus frases más virales fue “¡Oxxo, estás ahí!”, que surgió cuando trabajaba en un bar y lo enviaron por hielo, grabando un video que rápidamente se popularizó en redes sociales.

También ha incursionado en la música con canciones como “Pídete una miche, carnal”. También ha colaborado con figuras como El Bogueto, Yeri Mua, Bellakath y Eduin Caz (vocalista de Grupo Firme), quien le envió un mensaje en video tras su arribo a La Casa de los Famosos México.

El vocalista de Grupo Firme desea éxito a Ese Pérez en LCDLSFM. (Redes Sociales)
El vocalista de Grupo Firme desea éxito a Ese Pérez en LCDLSFM. (Redes Sociales)

Ese Pérez se integró como participante de la cuarta temporada ampliando su presencia en la televisión mexicana. Su participación en La Casa de los Famosos ha dado de que hablar que la gente estará más al pendiente de él para saber si les gustaría o no verlo por más tiempo en el reality show.

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