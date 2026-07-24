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México debuta hoy por el boleto al Mundial Sub-20 y a Los Ángeles 2028

La selección mexicana buscará aprovechar la localía para dar el primer paso hacia sus próximos compromisos internacionales

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La Selección Mexicana Sub-20 comenzará este viernes 24 de julio su participación en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, torneo que se disputará en territorio mexicano y que otorgará cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de 2027, además de una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Tricolor debutará frente a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc, donde buscará iniciar con una victoria el camino hacia sus próximos compromisos internacionales.

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México abre el torneo en Puebla con una base de jugadores de Chivas

México buscará su pase al Mundial Sub 20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)
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El combinado nacional, dirigido por Alex Diego, afrontará el certamen con un plantel que cuenta con una importante presencia de futbolistas de Chivas, club que aportó ocho elementos a la convocatoria.

Entre los jugadores a seguir destacan Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda, quienes buscarán convertirse en piezas clave durante la fase de grupos.

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Después del estreno ante Antigua y Barbuda, México volverá a la actividad el 27 de julio para medirse a Costa Rica, también en el Estadio Cuauhtémoc. Cerrará la primera ronda el 30 de julio frente a Guatemala, nuevamente en Puebla.

Calendario de México

  • México vs Antigua y Barbuda – Viernes 24 de julio | 17:00 horas
  • México vs Costa Rica – Lunes 27 de julio | 20:00 horas
  • México vs Guatemala – Jueves 30 de julio | 19:00 horas

Así puede clasificar México al Mundial Sub-20 y a Los Ángeles 2028

México buscará su pase al Mundial Sub 20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)
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El formato del campeonato establece que las cuatro selecciones que alcancen las semifinales obtendrán automáticamente su boleto a la Copa Mundial Sub-20, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.

Además, el equipo que conquiste el título conseguirá la única plaza de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Existe una excepción: si Estados Unidos se proclama campeón, el boleto olímpico será para el subcampeón, ya que el conjunto estadounidense tiene asegurada su presencia en la justa olímpica por ser país anfitrión.

Con el respaldo de su afición y la ventaja de jugar como local, México intentará aprovechar el Premundial para volver a instalarse entre las mejores selecciones juveniles de la región y dar un paso firme rumbo al Mundial Sub-20 y al próximo ciclo olímpico.

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