México debuta hoy por el boleto al Mundial Sub-20 y a Los Ángeles 2028

(Conade)

La Selección Mexicana Sub-20 comenzará este viernes 24 de julio su participación en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, torneo que se disputará en territorio mexicano y que otorgará cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de 2027, además de una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Tricolor debutará frente a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc, donde buscará iniciar con una victoria el camino hacia sus próximos compromisos internacionales.

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México abre el torneo en Puebla con una base de jugadores de Chivas

(X / @miseleccionsubs)

El combinado nacional, dirigido por Alex Diego, afrontará el certamen con un plantel que cuenta con una importante presencia de futbolistas de Chivas, club que aportó ocho elementos a la convocatoria.

Entre los jugadores a seguir destacan Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda, quienes buscarán convertirse en piezas clave durante la fase de grupos.

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Después del estreno ante Antigua y Barbuda, México volverá a la actividad el 27 de julio para medirse a Costa Rica, también en el Estadio Cuauhtémoc. Cerrará la primera ronda el 30 de julio frente a Guatemala, nuevamente en Puebla.

Calendario de México

México vs Antigua y Barbuda – Viernes 24 de julio | 17:00 horas

México vs Costa Rica – Lunes 27 de julio | 20:00 horas

México vs Guatemala – Jueves 30 de julio | 19:00 horas

Así puede clasificar México al Mundial Sub-20 y a Los Ángeles 2028

(X / @miseleccionsubs)

El formato del campeonato establece que las cuatro selecciones que alcancen las semifinales obtendrán automáticamente su boleto a la Copa Mundial Sub-20, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.

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Además, el equipo que conquiste el título conseguirá la única plaza de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Existe una excepción: si Estados Unidos se proclama campeón, el boleto olímpico será para el subcampeón, ya que el conjunto estadounidense tiene asegurada su presencia en la justa olímpica por ser país anfitrión.

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Con el respaldo de su afición y la ventaja de jugar como local, México intentará aprovechar el Premundial para volver a instalarse entre las mejores selecciones juveniles de la región y dar un paso firme rumbo al Mundial Sub-20 y al próximo ciclo olímpico.